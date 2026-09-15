夏のアプローチに始まり、その後の方向転換、さらに再燃、そして新たな加速。では今はどうか。よほど衝撃的な急展開でもない限り、決定的となる交渉決裂だ。 マウロ・イカルディのラツィオ移籍を巡る長い駆け引きは、元インテルのストライカーが依然として無所属のまま、フリーでのさらなるオファーに耳を傾けることになり、事実上終わりを迎えた。
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ラツィオ、イカルディ獲得は遠のく：ガットゥーゾとクラブの財政事情が「ノー」の背景にある
財政面の懸念
断りに至った理由はそれぞれ異なり、正反対の2つの方向に向かうものだったが、いずれも極めて重要だった。1つ目はクラブの財務に関するものだ。周知の通り、とりわけ問題となっているのはスクワッド・コスト・レシオ（チームのコストがクラブの年間収支に与える影響を示す指標）で、これがリーグ登録や移籍市場におけるさまざまな自由度を左右する。要するに、イカルディにはクラブが努力を重ねたにもかかわらず、要求に近い契約内容や年俸が本当に提示されたことは一度もなく、クラブもそれ以上に踏み込む意思も余力もなかった。
ガットゥーゾの拒否
さらに、すでに夏の間にも起きていたように、この移籍の可能性に最も大きな懸念を示したのは、ほかならぬラツィオの指揮官ジェンナーロ・ガットゥーゾだった。
アルゼンチン人FWは、彼が思い描くサッカーにとって理想的なストライカーではない。何よりも、市場の終盤にアンドレア・ピナモンティを先発9番として迎えることを自ら選び、承認しており、元サッスオーロFWへの信頼を撤回するつもりは一切ない。実際、イカルディの獲得はイタリア人ストライカーに不必要なプレッシャーをかけるだけでなく、自身の選択にも圧力を及ぼすことになる。
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