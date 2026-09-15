さらに、すでに夏の間にも起きていたように、この移籍の可能性に最も大きな懸念を示したのは、ほかならぬラツィオの指揮官ジェンナーロ・ガットゥーゾだった。

アルゼンチン人FWは、彼が思い描くサッカーにとって理想的なストライカーではない。何よりも、市場の終盤にアンドレア・ピナモンティを先発9番として迎えることを自ら選び、承認しており、元サッスオーロFWへの信頼を撤回するつもりは一切ない。実際、イカルディの獲得はイタリア人ストライカーに不必要なプレッシャーをかけるだけでなく、自身の選択にも圧力を及ぼすことになる。