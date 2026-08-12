ラツィオは、ジェンナーロ・ガットゥーゾの要望に応えるべく、移籍市場で積極的に動いている。インテルとのダヴィデ・フラッテージ獲得がほぼ決着した中、得点力のあるストライカーをスカッドに加えるべく、クラブはまさに元インテルのマウロ・イカルディを検討している。
Getty Images
翻訳者：
ラツィオ、イカルディ獲得の大胆プラン浮上 フリーでのビッグディールを試みる
いまだ無所属で、移籍金ゼロで獲得可能。
イカルディは正式にフリーとなった。アルゼンチン人ストライカーはガラタサライとの契約延長交渉が停止したことで、昨年6月30日に満了した契約後は無契約の状態となった。最後まで合意に達する希望は残されていたが、トルコで最後に受け取っていた1000万ユーロをなお上回る破格の年俸要求が交渉の足かせとなり、元インテルのイカルディは現在、新天地を探している。
批判が相次ぐ中、1人でトレーニングを続けている
イカルディは単独でコンディションを維持している。ここ数週間は、長年の元パートナーであるワンダ・ナラとの決定的な破局をめぐり、娘たちの扱い（盗まれたパスポートの件や、その再発行への署名拒否は公然の事実だ）によって、アルゼンチンのゴシップ紙の紙面を連日賑わせてきたが。
そうした論争のさなかでも、自身のフィジカルコンディションや直近の膝の負傷からの回復状況に対する疑念も含め、次々と騒動が起こる中で、新たな契約への希望を持ち続けている。そして以前から、インテルのユニフォームをまとってブレイクしたイタリア復帰に前向きな姿勢を示している。
ラツィオが獲得を試みる
そして『Sky Sport』の報道によれば、ラツィオはここに来て、この突飛なアイデアの実現を模索し、ガットゥーゾに対して、コンディションさえ整えば今なおイタリアでトップレベルになり得るペナルティーエリア内の点取り屋を託すことを考えている。
もちろん、ガラタサライに対して提示した経済的条件では、ラツィオに動ける余地は当然ない。しかし、はるかに有利な条件であれば、今日の接触が衝撃的な展開をもたらす可能性もある。移籍市場終了まで20日というタイミングは大きく作用し得る。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。