イカルディは単独でコンディションを維持している。ここ数週間は、長年の元パートナーであるワンダ・ナラとの決定的な破局をめぐり、娘たちの扱い（盗まれたパスポートの件や、その再発行への署名拒否は公然の事実だ）によって、アルゼンチンのゴシップ紙の紙面を連日賑わせてきたが。

そうした論争のさなかでも、自身のフィジカルコンディションや直近の膝の負傷からの回復状況に対する疑念も含め、次々と騒動が起こる中で、新たな契約への希望を持ち続けている。そして以前から、インテルのユニフォームをまとってブレイクしたイタリア復帰に前向きな姿勢を示している。