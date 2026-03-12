ラツィオのフラミニオ計画の評価はなかなか進まない。再開発のあらゆる側面を分析し、その適格性を判断するサービス会議は、ラツィオ社が市庁舎で公式に計画を発表してから数週間が経過しているにもかかわらず、まだ始まっていない。 今日のコリエール・デロ・スポルト紙によると、ロティート会長は、市議会が事業の実現可能性に関する予備評価を進めるために、できるだけ早く補足文書を提出しなければならないという。
ラツィオ州、フラミニオ競技場：自治体ではまだサービス会議が始まっていない。書類が不足している。
何が足りないのか
実際、全プロセスのスケジュールはすでに決定されています。サービス会議は、いわゆる書類審査段階が完了次第、開催されます。ただし、書類の予備審査を完了するには、技術的・経済的実現可能性計画（Pfte）に要求されているいくつかの追加事項が必要です。 ビアンコチェーレ社は、フラミニオの改修に5億ユーロ弱の投資を見込んでいます。これは、すでに監査機関によって認証され、その他の書類とともにローマ市役所に提出された経済・財務計画にすべて記載されています。しかし、書類を分析する担当者は、細部まで明確に把握したいと考えています。そのため、クラブに追加の要求がなされたのです。
次のステップ
要求が受け入れられ、書類審査が終了したら、サービス会議を開始することができます。その時点から、規制に従い、60日間の期間が開始され、その期間内に他の関係者が代替案を提出することが可能です。現状では、その可能性は低いと考えられます。 この期間が経過すると、会議は最終議事録を公表し、必要に応じて公共の利益に関する声明を発表し、その文書をローマ市議会に送付します。ここ数日、ラツィオが期待するようにすべてが順調に進むかどうかについて、懐疑的な見方も出ています。その中には、建築家協会の副会長の見解も含まれています。 いずれにせよ、最終決定権は機関にある。承認が下りた場合、ロティート氏の会社とローマ市との間で実際に協定が締結されることになる。その後、2～3か月は経過してから、約120日間続く工事の入札が開始され、さらに工事の落札から実際の着工まで1か月が経過する。
