ラツィオ州、フラミニオ競技場：自治体ではまだサービス会議が始まっていない。書類が不足している。

実際、全プロセスのスケジュールはすでに決定されています。サービス会議は、いわゆる書類審査段階が完了次第、開催されます。ただし、書類の予備審査を完了するには、技術的・経済的実現可能性計画（Pfte）に要求されているいくつかの追加事項が必要です。 ビアンコチェーレ社は、フラミニオの改修に5億ユーロ弱の投資を見込んでいます。これは、すでに監査機関によって認証され、その他の書類とともにローマ市役所に提出された経済・財務計画にすべて記載されています。しかし、書類を分析する担当者は、細部まで明確に把握したいと考えています。そのため、クラブに追加の要求がなされたのです。