70分 - アテカメがシュートを放つ。テイラーがミランのディフェンダーの足の甲をスパイクで蹴ったが、主審とVARはファウルと認めなかった。 DAZNのルカ・マレッリはこの判定について次のようにコメントした。「テイラーが足の先で触れた後、アテカメがシュートを放ち、テイラーがスパイクでアテカメの足の甲を蹴った。どうやらVAR室では、これを明白かつ明らかな反則とは判断しなかったようだ」。

75分 - ペナルティエリア内で混戦となり、アテカメがボールを拾うと、短いドリブルの後にアクロバティックな半バックスピンシュートで素晴らしいゴールを決めた。しかし、グイダ主審は一瞬の迷いもなくこれを取り消した。 この場面でもルカ・マレッリはこの判定に同意している。「正しい。アテカメがゴールを決めた直後に手で触れている。右手首で触れているため、ゴールは取り消されるべきだ。ハンドの瞬発性が理由だ」