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SS Lazio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

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ラツィオ対ミラン、VAR判定：アテカメのゴールが取り消される。何が起きたのか、そしてマレッリのコメント

セリエA第29節、ラツィオ対ミラン戦で起きた物議を醸した審判の判定

ラツィオ対ミラン戦の審判団：

主審：マルコ・グイダ　副審：ペレッティペロッティ。第4審判：アイロルディ。VAR：チッフィ　AVARマッジョーニ 

  • リプレイ

    70分 - アテカメがシュートを放つ。テイラーがミランのディフェンダーの足の甲をスパイクで蹴ったが、主審とVARはファウルと認めなかった。 DAZNのルカ・マレッリはこの判定について次のようにコメントした。「テイラーが足の先で触れた後、アテカメがシュートを放ち、テイラーがスパイクでアテカメの足の甲を蹴った。どうやらVAR室では、これを明白かつ明らかな反則とは判断しなかったようだ」。

    75分 - ペナルティエリア内で混戦となり、アテカメがボールを拾うと、短いドリブルの後にアクロバティックな半バックスピンシュートで素晴らしいゴールを決めた。しかし、グイダ主審は一瞬の迷いもなくこれを取り消した。 この場面でもルカ・マレッリはこの判定に同意している。「正しい。アテカメがゴールを決めた直後に手で触れている。右手首で触れているため、ゴールは取り消されるべきだ。ハンドの瞬発性が理由だ」

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