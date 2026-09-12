マンダス 6：2度ボールをゴールから拾うことにはなったのは確かだが、落ち着きを示し、プリシッチの危険なシュートには見事なセーブで追加点を防いだ。

フロリアーニ 5.5：ラツィオ生え抜きにとっては明暗の分かれる一戦。前半は特に攻撃面で良かったが、後半はモレイラ相手に完全に苦しんだ。ベルギー人ウインガーにほとんど抵抗できなかった（84分ラッザリ）

シュタロ 6.5：クロアチア人DFは先発デビューで好印象。足元で持ち出す場面でも興味深い責任感を見せた。ゴンサロ・ラモスを危なげなくコントロールした（84分ディオゴ・レイテ 採点なし）

プロブストゴーア 6：後半はやや距離感を失い、ペナルティーエリア内でスペースを与えすぎた。とはいえ、約1時間にわたって高いレベルの出来を見せたパフォーマンスにおける小さな傷に過ぎない。

タヴァレス 6.5：自分のサイドを突き進み、あらゆるものを置き去りにする“列車”が戻ってきた。ガットゥーゾとの相性は、ラツィオの今季の鍵になり得る。

フラッテージ 6.5：ゴールこそなかったが（今季好スタートを考えればそれ自体がニュースだ）、次々に危険を生み出した。前半、ザッカーニをメニャンと1対1にしたアシストは見事だった。

ベラヤーネ 6：前半は深く下がってフィルター役を担い、多くのボールを回収した。ムサの投入後は、正しいポジションを取るのにかなり苦しんだ。

テイラー 6：前半は非常に存在感があり、攻守をつないだ。戦術面でも非常に賢かった。後半は疲労もあって、ミランの波状攻撃にのみ込まれた。（75分グズムンドソン 採点なし）

カンチェッリエーリ 7：今日のゴールによって、ミラン は彼のキャリアで最も相性のいい相手となった 。パルマの一員だった2024-25シーズンにすでに2得点を決めており、それを踏まえてのことだ。右サイドで破壊力を見せ、ミラン守備陣を混乱に陥れた。ガットゥーゾはガソリンが切れたところでベンチに下げた。止まらない存在。 （58分 イサクセン 6：気持ちを見せ、苦しかった後半にチームを押し上げようとした）

ノスリン 7：オランダ人の特長がデ・ヴィンターを悩ませたという点で、ガットゥーゾの起用は的中した。粘り強さと勇気が光るゴールを決めた。サプライズ（58分ピナモンティ 5.5：投入の効果はラツィオにほとんどなく、存在感を示せなかった）

ザッカーニ 6：キャプテンとしてチームのために身を粉にし、守備で奔走しながらあらゆるボールに食らいついた。技術面では、彼にとって完璧な試合ではなかった。





監督 ガットゥーゾ 7：戦術面で試合を完璧に準備し、60分間は非常に素晴らしいラツィオだった。終盤に試合を投げ出さず、順位表の上でも価値ある勝ち点1を得たのは良かった。