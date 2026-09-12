前半はひどい出来だったミランだが、採点8のモレイラが見事な2ゴールを決めて立て直した。ガットゥーゾも7点と好評価。ラツィオは前半に費やしたエネルギーの代償を払う形になったが、良い勝ち点1を持ち帰った。
翻訳者：
ラツィオ対ミラン、CM採点：モレイラは圧巻、プリシッチのインパクトは絶大。エストゥピニャンは悪夢、ノスリンは悩みの種に
ラツィオ採点
マンダス 6：2度ボールをゴールから拾うことにはなったのは確かだが、落ち着きを示し、プリシッチの危険なシュートには見事なセーブで追加点を防いだ。
フロリアーニ 5.5：ラツィオ生え抜きにとっては明暗の分かれる一戦。前半は特に攻撃面で良かったが、後半はモレイラ相手に完全に苦しんだ。ベルギー人ウインガーにほとんど抵抗できなかった（84分ラッザリ）
シュタロ 6.5：クロアチア人DFは先発デビューで好印象。足元で持ち出す場面でも興味深い責任感を見せた。ゴンサロ・ラモスを危なげなくコントロールした（84分ディオゴ・レイテ 採点なし）
プロブストゴーア 6：後半はやや距離感を失い、ペナルティーエリア内でスペースを与えすぎた。とはいえ、約1時間にわたって高いレベルの出来を見せたパフォーマンスにおける小さな傷に過ぎない。
タヴァレス 6.5：自分のサイドを突き進み、あらゆるものを置き去りにする“列車”が戻ってきた。ガットゥーゾとの相性は、ラツィオの今季の鍵になり得る。
フラッテージ 6.5：ゴールこそなかったが（今季好スタートを考えればそれ自体がニュースだ）、次々に危険を生み出した。前半、ザッカーニをメニャンと1対1にしたアシストは見事だった。
ベラヤーネ 6：前半は深く下がってフィルター役を担い、多くのボールを回収した。ムサの投入後は、正しいポジションを取るのにかなり苦しんだ。
テイラー 6：前半は非常に存在感があり、攻守をつないだ。戦術面でも非常に賢かった。後半は疲労もあって、ミランの波状攻撃にのみ込まれた。（75分グズムンドソン 採点なし）
カンチェッリエーリ 7：今日のゴールによって、ミラン は彼のキャリアで最も相性のいい相手となった 。パルマの一員だった2024-25シーズンにすでに2得点を決めており、それを踏まえてのことだ。右サイドで破壊力を見せ、ミラン守備陣を混乱に陥れた。ガットゥーゾはガソリンが切れたところでベンチに下げた。止まらない存在。 （58分 イサクセン 6：気持ちを見せ、苦しかった後半にチームを押し上げようとした）
ノスリン 7：オランダ人の特長がデ・ヴィンターを悩ませたという点で、ガットゥーゾの起用は的中した。粘り強さと勇気が光るゴールを決めた。サプライズ（58分ピナモンティ 5.5：投入の効果はラツィオにほとんどなく、存在感を示せなかった）
ザッカーニ 6：キャプテンとしてチームのために身を粉にし、守備で奔走しながらあらゆるボールに食らいついた。技術面では、彼にとって完璧な試合ではなかった。
監督 ガットゥーゾ 7：戦術面で試合を完璧に準備し、60分間は非常に素晴らしいラツィオだった。終盤に試合を投げ出さず、順位表の上でも価値ある勝ち点1を得たのは良かった。
ミラン採点
メニャン 6：失点には責任はなく、少なくとも2度の決定的な好セーブで存在感を示した。
ヒラ 6：ここまでの数試合に比べるとやや精彩を欠き、試合序盤は古巣相手の感情もあって少し代償を払った。それでも後半の縦パスはミランにとってまさに酸素だった。
デ・ウィンター 5.5：ノスリンのようにスピードがあり、背後を狙ってくる相手にはより苦しんだ。ラツィオの2点目ではマークがあまりにも甘かった。
パブロビッチ 6：チーム全体が低調だった前半でも、完全にのみ込まれなかった点は評価できる。後半は力強さと意地を見せ、あらゆる形で打開を試みた。
チュクウェゼ 5.5：前半はタバレスとザッカーニの絶え間ない背後への動きにかなり苦しんだ。後半は持ち直した。
モドリッチ 5：単純な形でも5度ボールを失い、ラツィオの執拗かつ組織的なプレッシャーに大いに苦しんだ。ルカは立ち上がりから苦境に立たされ、不本意ながらミランの一員となって以降で最悪の出来となった。 （後半開始から ムサ 6.5：この時期の彼はまさに不可欠。次々とボールを奪い、同点ゴールにつながる攻撃の起点にもなった。非常に大きかった）
ラビオ 6：個性を見せた後半の出来と、同点弾となったモレイラのゴールをアシストした分で0.5点上乗せ。
エストゥピニャン 4：ピッチ上で見せた内容を考えれば、この採点ですら甘い。いや、見せられなかったと言うべきか。カンチェッリエーリのゴールは、読み取れるようなマークすら見せなかったエクアドル人選手からの贈り物だった。ミスの後は完全に試合から消え、前半終了時にはピッチからも退いた。壊滅的だった（後半開始から モレイラ 8：本来の左で起用され、完璧なパフォーマンスの主役に。キャリア初のドッピエッタに加え、絶え間ないプレッシャーも見せた。鬼気迫る出来）
ロフタス＝チーク 4：アモリムは会見で公然と彼を批判していたが、それでもイングランド人を奮い立たせるには足りなかった。よく走る相手に対して、彼はスローモーションのようにプレー。あらゆるボールで驚くほど簡単に先に触られてしまった。いら立たしい出来。 （後半開始から プリシッチ）
シセ 6：試合に入るまでに苦しんだが、時間の経過とともに調子を上げ、自身のポテンシャルを示した。ボールをうまく収め、シュート動作への入り方も常に優れていた。 （75分から ハッチンソン 6：元ノッティンガム・フォレストの選手にとって上々のデビュー）
ゴンサロ・ラモス 5：献身性は最大級で、誰彼かまわず追い回す姿からもそれは伝わる。少しでも多くボールに触れようとボックスの外にも出ていったが、結局のところ本来の役割に求められるもの、つまりペナルティーエリア内での存在感と脅威が足りなかった（86分から カマルダ 採点なし）
監督 アモリム 5.5：先発の組み方を誤った点で4、適切な解決策を見つけた点で7。その平均点。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。