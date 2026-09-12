マンダス 6：2度ボールをゴールから拾うことにはなったのは事実だが、安定感を示し、さらにプリシッチの嫌らしいシュートには見事なセーブで追加失点を防いだ。

フロリアーニ 5.5：ラツィオ下部組織出身者にとって表裏のある試合となった。前半は特に攻撃面で良かったが、後半はモレイラ相手に完全に苦しんだ。ベルギー人ウインガーに対してほとんど抵抗できなかった（84分 ラッツァーリ）

シュタロ 6.5：クロアチア人DFは先発デビューで好パフォーマンス。ボールを運ぶ局面でも興味深い責任感を見せた。ゴンサロ・ラモスを危なげなく抑えた（84分 ディオゴ・レイテ 採点なし）

プロブストゴーア 6：後半はやや距離感を失い、ペナルティーエリア内でスペースを与えすぎた。約1時間にわたって高いレベルの出来だっただけに、そこが唯一の汚点となった。

タヴァレス 6.5：自身のサイドを疾走し、あらゆるものを置き去りにする“列車”が戻ってきた。ガットゥーゾとの相性は、ラツィオのシーズンを左右する鍵になり得る。

フラッテージ 6.5： ゴールは決められなかったが、この最高のシーズン序盤にあってそれはニュースと言えるほどだ。それでも大量のチャンスを生み出した。前半、ザッカーニをメニャンと1対1にしたアシストは見事だった。

ベラヤネ 6：前半はかなり低い位置まで下がってフィルター役を務め、多くのボールを回収した。ムサの投入後は、正しいポジションを取るのにかなり苦しんだ。

テイラー 6： 前半は非常に存在感があり、攻守をつないだ。戦術面でも非常に賢かった。後半は疲労もあって、ミランの猛攻にのみ込まれた。（75分 グドムンドソン 採点なし）

カンチェッリエーリ 7：今日のゴールによって、ミラン は彼のキャリアにおける最も相性のいい相手となった。すでにパルマのユニフォームを着ていた2024/25シーズンにも2得点を挙げているからだ。右サイドで破壊力を見せ、ミラン守備陣を混乱に陥れた。ガットゥーゾはガソリンが切れたところで彼をベンチに下げた。止まらない存在。 （58分 イサクセン 6：気持ちを見せ、後半の苦しい時間帯にチームを押し上げようとした）

ノスリン 7：その特長によってデ・ウィンテルを悩ませたオランダ人を起用したガットゥーゾの判断は的中。粘り強さと勇気によるゴールを決めた。サプライズ（58分 ピナモンティ 5.5：ラツィオにほとんど何ももたらさない途中出場で、ほとんど姿を見せなかった）

ザッカーニ 6： キャプテンとしてチームのために献身し、守備で走り回り、すべてのボールに食らいついた。技術面では完璧な試合ではなかった。





監督 ガットゥーゾ 7：戦術面で試合を完璧に準備し、60分間は非常に素晴らしいラツィオだった。終盤に試合を投げ出さず、順位表の上でも良い勝ち点1を手にしたのは良かった。