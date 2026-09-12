前半はひどい内容だったミランだが、採点「8」のモレイラが見事な2ゴールを決めて立て直した。ガットゥーゾも採点「7」と好評価。ラツィオは前半に注いだエネルギーの代償を払う形となったが、貴重な勝ち点1を持ち帰った。
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ラツィオ対ミラン、CM採点：モレイラが圧倒的、プリシッチは衝撃のインパクト。エストゥピニャンは悪夢、ノスリンは脅威に
ラツィオ採点
マンダス 6：2度ボールをゴールから拾うことにはなったのは事実だが、安定感を示し、さらにプリシッチの嫌らしいシュートには見事なセーブで追加失点を防いだ。
フロリアーニ 5.5：ラツィオ下部組織出身者にとって表裏のある試合となった。前半は特に攻撃面で良かったが、後半はモレイラ相手に完全に苦しんだ。ベルギー人ウインガーに対してほとんど抵抗できなかった（84分 ラッツァーリ）
シュタロ 6.5：クロアチア人DFは先発デビューで好パフォーマンス。ボールを運ぶ局面でも興味深い責任感を見せた。ゴンサロ・ラモスを危なげなく抑えた（84分 ディオゴ・レイテ 採点なし）
プロブストゴーア 6：後半はやや距離感を失い、ペナルティーエリア内でスペースを与えすぎた。約1時間にわたって高いレベルの出来だっただけに、そこが唯一の汚点となった。
タヴァレス 6.5：自身のサイドを疾走し、あらゆるものを置き去りにする“列車”が戻ってきた。ガットゥーゾとの相性は、ラツィオのシーズンを左右する鍵になり得る。
フラッテージ 6.5： ゴールは決められなかったが、この最高のシーズン序盤にあってそれはニュースと言えるほどだ。それでも大量のチャンスを生み出した。前半、ザッカーニをメニャンと1対1にしたアシストは見事だった。
ベラヤネ 6：前半はかなり低い位置まで下がってフィルター役を務め、多くのボールを回収した。ムサの投入後は、正しいポジションを取るのにかなり苦しんだ。
テイラー 6： 前半は非常に存在感があり、攻守をつないだ。戦術面でも非常に賢かった。後半は疲労もあって、ミランの猛攻にのみ込まれた。（75分 グドムンドソン 採点なし）
カンチェッリエーリ 7：今日のゴールによって、ミラン は彼のキャリアにおける最も相性のいい相手となった。すでにパルマのユニフォームを着ていた2024/25シーズンにも2得点を挙げているからだ。右サイドで破壊力を見せ、ミラン守備陣を混乱に陥れた。ガットゥーゾはガソリンが切れたところで彼をベンチに下げた。止まらない存在。 （58分 イサクセン 6：気持ちを見せ、後半の苦しい時間帯にチームを押し上げようとした）
ノスリン 7：その特長によってデ・ウィンテルを悩ませたオランダ人を起用したガットゥーゾの判断は的中。粘り強さと勇気によるゴールを決めた。サプライズ（58分 ピナモンティ 5.5：ラツィオにほとんど何ももたらさない途中出場で、ほとんど姿を見せなかった）
ザッカーニ 6： キャプテンとしてチームのために献身し、守備で走り回り、すべてのボールに食らいついた。技術面では完璧な試合ではなかった。
監督 ガットゥーゾ 7：戦術面で試合を完璧に準備し、60分間は非常に素晴らしいラツィオだった。終盤に試合を投げ出さず、順位表の上でも良い勝ち点1を手にしたのは良かった。
ミラン採点
メニャン 6: 失点はいずれも責任を問えず、少なくとも2度の決定的な好セーブで存在感を示した。
ヒラ 6: 序盤の数試合に比べると輝きはやや薄く、前半は古巣相手の感情もあって少し代償を払った。後半の縦パスはミランにとってまさに酸素そのものだった。
デ・ウィンテル 5.5: ノスリンのようにスピードがあり、背後を突いてくる相手にはより苦しんだ。ラツィオの2点目ではマークがあまりにも甘かった。
パヴロヴィッチ 6: チーム全体が低調だった前半でも、完全に押し流されなかった点は評価できる。後半は力強さと意地を見せ、あらゆる形で打開を試みた。
チュクウェゼ 5.5: 前半はタヴァレスとザッカーニの絶え間ない背後へのランに大いに苦しんだ。後半は持ち直した。
モドリッチ 5: 単純な形も含めて5回ボールを失い、ラツィオの激しく組織だったプレスに大苦戦。ルカは立ち上がりから苦しみ、ミランの一員となって以降で最悪のパフォーマンスの当事者となってしまった。 (46分 ムサ 6.5: この局面ではシンプルに不可欠な存在。次々とボールを回収し、同点ゴールにつながるプレーの起点にもなった。まさに貴重だった)
ラビオ 6: 個性を示した後半の出来と、同点となるモレイラのゴールをアシストしたことで0.5点上乗せ。
エストゥピニャン 4: ピッチ上で見せた内容を思えば、この採点ですら甘い。いや、見せなかったと言うべきか。カンチェッリエーリのゴールは、このエクアドル人選手がまともなマークすら見せなかったことで生まれた贈り物だった。ミスの後は完全に試合から消え、前半終了時にはピッチからも去った。壊滅的だった (46分 モレイラ 8: 本来のポジションである左で起用され、完璧なパフォーマンスの主役となった。キャリア初の2得点に加え、絶え間ないプレッシャーをかけ続けた。鬼気迫る出来だった)
ロフタス＝チーク 4: アモリム監督は会見で公然と批判していたが、それでもこのイングランド人を奮い立たせるには不十分だった。相手がひたすら走る中で、彼はまるで スローモーションのようにプレー。あらゆるボールで信じられないほど簡単に先手を取られた。苛立たしい内容だった。 (46分 プリシッチ 6.5: この日のミランにおける数少ない好材料のひとつ。コンディションの良さを示し、トップ下でのびのびと動いてチャンスと攻撃を生み出した)
シセ 6: なかなか試合に入れなかったが、時間の経過とともに調子を上げ、自身のポテンシャルをのぞかせた。ボールをうまく収め、シュートへの入り方も常に非常に良かった。 (75分 ハッチンソン 6: 元ノッティンガム・フォレストの選手にとって見事なデビューとなった)
ゴンサロ・ラモス 5: 取り組む姿勢そのものは最大限で、誰彼構わず追い回す姿にそれが表れていた。より多くボールに触れようとペナルティーエリアの外まで下りていったが、結局のところ彼の役割に求められるもの、つまりエリア内での存在感と危険度が欠けていた (86分 カマルダ 採点なし)
監督 アモリム 5.5: 先発の選択を誤った点で4点、適切な解決策を見つけた点で7点。その平均だ。
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