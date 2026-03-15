ラツィオ対ミラン、ラツィオ選手のCM評価：イサクセンがミランを沈め、ギラは圧倒的

モッタ 6.5：前半に防げたはずのミスが1回あった。その後は少なくとも3回の決定的なセーブを見せ、ゴールから飛び出す際にも確かな安定感を見せた。





マルシッチ 6.5：絶妙なロングパスでイサクセンのゴールをアシスト。ミランのクロスを封じるため、そのサイドのスペースを可能な限り塞いだ。





プロヴストガード 6.5：モッタの背後を安心させるため、体のあらゆる部位を張って献身的にプレーした。いつものように空中戦でも存在感を示した。





ギラ 7：ペナルティエリアの前で壁を築いた。ラインを統率し、レアオへの先読みも常に的確だった。終盤にはエリア内で2度の決定的なブロックを見せ、試合を決定づけた。





タヴァレス 6.5：加速した時のスピードは誰にも止められない。ミランの右サイドの守備陣全体を、たった一人で混乱に陥れた。





パトリック 6：ミランのプレスに苦しめられたが、モドリッチが前線に上がってきた際には、なんとか抑え込んだ。





テイラー 6.5：前半、角度のある位置からの左足シュートがクロスバーに直撃するなど、もう少し運が味方すればよかった。それでも攻守両面で素晴らしい働きを見せた。（後半44分、ベラヤネと交代）





デレ＝バシール 6：何をするにも強い闘志を見せる。常に完璧というわけではないが、中盤では決して諦めない。





イサスケン 8：パブロヴィッチとエストゥピニアンを翻弄した。マイニャンの前で冷静に1-0のゴールを決めた。このような夜には、彼をマークするのはほぼ不可能だ。守備に下がって何度もボールを奪い返し、貢献もした。 （後半22分よりペドロ 5.5：終盤の攻撃エリアでのボール保持を少なくとも2回はうまく処理できなかった。彼にはもっと冷静なプレーが求められる）





マルディーニ 5.5：前半、2-0とする好機をカウンターで逃した。多くのワンタッチパスを繋いだが、仕掛けるべき場面での判断ミスも多かった。（後半22分よりディア 6：ロングボールへの対応でうまく働き、ロッソネリの最終ラインへのプレッシャーを和らげる手助けをした）





ザッカニー 5.5：攻撃面での関与は少なかった。少なくとも守備の戻りではタヴァレスを助ける役割を果たした。（後半37分よりカンチェッリエリ sv）





サッリ監督 8：トスカーナ出身の指揮官による戦術の傑作。ミランのスター選手たちを封じ込め、サイドからの深い位置への攻撃でロッソネリを苦しめた。交代策の判断も的確で、この結果はとりわけ試合に向けた守備的な準備の賜物である。