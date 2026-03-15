ラツィオ対ミラン戦、ステファノ・ピオリもスタンドに姿を見せた

スタンドやピッチサイドには、サッカー界の著名人も数多く姿を見せている。ローマに派遣されたMilanNews.itの特派員が報じたところによると、この日の観客の中には、両チームの指揮を執った経験を持つステファノ・ピオリ監督の姿もあった。クラブ史上19度目となるスクデット獲得の際、ロッソネーラのベンチで指揮を執った同監督は、今シーズンはフィオレンティーナの指揮官としてスタートを切っていた。

ピオリ監督にとって、これは自身の近過去を間近で観察するためのスタンドへの復帰となる。彼が最後に「ディアヴォロ（ミラン）」の試合を現地で観戦したのは、1月末、ダッラーラ・スタジアムでロッソネリがボローニャに3-0で快勝した時だった。

したがって、オリンピコでのこの一戦は、順位表を左右する大一番であるだけでなく、ロッソネリの近過去に関わる様々な縁や思い出、そして主要な人物たちが交錯する一夜となるだろう。