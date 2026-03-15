グスタフ・イサクセンのゴールが、首位を目指すミランの勢いを止めた。 ロッソネリはオリンピコでラツィオに0-1で敗れた。前半26分にデンマーク人選手が挙げた決勝点が決定的となり、アッレグリ率いるチームはインテルとの差を広げられた。昨日、ネラッズーリはアタランタと1-1で引き分けたが、ミランの敗戦により、チブ率いるチームは依然として1ポイント差を広げ、現在ロッソネリに対して8ポイントのリードを築いている。 ミランはクレモネーゼ戦とインテルとのダービー戦での2連勝の後、敗北を喫した。次の試合はサン・シーロでのトリノ戦となり、インテルはフィレンツェでヴァノーリ率いるチームと対戦する。 試合後の話題となったのは、67分に交代した際のレアオの態度だ。アッレグリ監督がフルクルグを投入するためにベンチに呼び戻すと、このポルトガル人選手は監督に不満を漏らした。
Getty Images Sport
翻訳者：
ラツィオ対ミラン戦後のレアオについて、チッチョ・グラツィアーニは次のように語った。「彼は自分の好きなようにプレーし、我々の戦術を嘲笑っている」
「いつも同じことの繰り返しだ」
『ラ・ドメニカ・スポルティーヴァ』のRAIスタジオで試合を分析したチッチョ・グラツィアーニは、レアオのプレーについて次のようにコメントした。「いつも同じことの繰り返しだ……彼は我々の期待を弄んでいる。我々は彼が偉大な選手になる素質を持っていると信じ続けているが、彼は好調なパフォーマンスを継続し、チームメイトを助け、ボールをもらうためにチームメイトに声をかける必要がある。 僕だって、マークされてボールが来ないからって、チームメイトに腹を立てたことはあった。でも彼は、ボールが来なくても、まるで求めていないかのような印象を与える。自分の好きな時にプレーし、自分の好きな時にスイッチを入れる。時々、彼がピッチにいるのかいないのか疑問に思うことさえある。冗談で『コーヒーを飲みに行ってるんじゃないか』と言う人もいるくらいだ。」
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