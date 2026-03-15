ラツィオ対ミラン戦後のレアオについて、チッチョ・グラツィアーニは次のように語った。「彼は自分の好きなようにプレーし、我々の戦術を嘲笑っている」

『ラ・ドメニカ・スポルティーヴァ』のRAIスタジオで試合を分析したチッチョ・グラツィアーニは、レアオのプレーについて次のようにコメントした。「いつも同じことの繰り返しだ……彼は我々の期待を弄んでいる。我々は彼が偉大な選手になる素質を持っていると信じ続けているが、彼は好調なパフォーマンスを継続し、チームメイトを助け、ボールをもらうためにチームメイトに声をかける必要がある。 僕だって、マークされてボールが来ないからって、チームメイトに腹を立てたことはあった。でも彼は、ボールが来なくても、まるで求めていないかのような印象を与える。自分の好きな時にプレーし、自分の好きな時にスイッチを入れる。時々、彼がピッチにいるのかいないのか疑問に思うことさえある。冗談で『コーヒーを飲みに行ってるんじゃないか』と言う人もいるくらいだ。」