ラツィオ対ミラン戦後のサッリ監督：「セリエAに在籍して以来、最も厳しいシーズンだ」

試合後、ラツィオのマウリツィオ・サッリ監督は、チームの勝利について次のようにコメントした。「感動的な夜だった。オリンピコにサポーターが戻り、素晴らしい応援を届けてくれたのは本当に素晴らしかった」とDAZNに語った。「チームがサポーターに喜びを届けられたことを嬉しく思う。 私の感覚としては、前半をもっと点差を広げて終わらせられなかった責任があると思う。その後、試合全体を通してその強度を維持することはできなかったが、6人の欠場者とベンチに控えが少なかったため、簡単ではなかった。 我々は多くの面で成長している。これが将来への礎となることを願っている。セリエAに来て以来、様々な理由から今シーズンが最も厳しいシーズンだ。私はチームを称賛した。諦めてしまってもおかしくない状況だったにもかかわらず、選手たちは高いレベルでプレーし続けているからだ」