グスタフ・イサクセンのゴールが、首位を目指すミランの勢いを止めた。 ロッソネリはオリンピコでラツィオに0-1で敗れた。前半26分にデンマーク人選手が挙げた決勝点が、アッレグリ率いるチームをインテルから遠ざける結果となった。昨日、ネラッズーリはアタランタと1-1で引き分けたが、ミランの敗戦により、チブ率いるチームは依然として1ポイント差を広げ、現在ロッソネリに対して8ポイントのリードを築いている。 ミランはクレモネーゼ戦とインテルとのダービー戦での2連勝の後、敗北を喫した。次の試合はサン・シーロでのトリノ戦となり、インテルはフィレンツェでヴァノーリ率いるチームと対戦する。
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ラツィオ対ミラン戦後のサッリ監督：「セリエAに在籍して以来、最も厳しいシーズンだ」
サッリの分析
試合後、ラツィオのマウリツィオ・サッリ監督は、チームの勝利について次のようにコメントした。「感動的な夜だった。オリンピコにサポーターが戻り、素晴らしい応援を届けてくれたのは本当に素晴らしかった」とDAZNに語った。「チームがサポーターに喜びを届けられたことを嬉しく思う。 私の感覚としては、前半をもっと点差を広げて終わらせられなかった責任があると思う。その後、試合全体を通してその強度を維持することはできなかったが、6人の欠場者とベンチに控えが少なかったため、簡単ではなかった。 我々は多くの面で成長している。これが将来への礎となることを願っている。セリエAに来て以来、様々な理由から今シーズンが最も厳しいシーズンだ。私はチームを称賛した。諦めてしまってもおかしくない状況だったにもかかわらず、選手たちは高いレベルでプレーし続けているからだ」
サポーターの帰還について
サッリ監督は、ミラン戦にサポーターがスタジアムに足を運んだことについても言及したが、これはあくまで例外だったと明言した。「サポーターの声明を読むと、今回の来場は一度きりのものだったようだ。この状況には多くの理由があるとはいえ、考え直してくれることを願っているが、それが実現可能かどうかは分からない。 サポーターに常にスタジアムに戻ってくるよう呼びかけるつもりはない。なぜなら、私は人々の決断を尊重しており、彼らの選択を尊重しないなどという傲慢な態度をとることはできないからだ」。
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