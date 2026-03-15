ラツィオ対ミラン戦後のエルナネス：「ロッソネリ（ミラン）は全く機能しなかった。失望だった。そして次はコモとユヴェントスに警戒が必要だ」

DAZNのスタジオで試合を分析したエルナネスは、ロッソネリの現状について次のようにコメントした。 「ミランは何もかもうまくいかなかった。非常に失望させる内容だった」と、元ラツィオのMFであるこのブラジル人選手は語った。「スクデット争いへの希望を再燃させる絶好のチャンスだっただけに、ロッソネリにはもっと何かを期待していた。一気呵成の攻勢を見せるべきだったが、それはなかった。 確かにインテルもアタランタと引き分けたが、アッレグリ率いるチームよりインテルの方が良いプレーをしていた。アンブロジーニが言うように、今のミランは首位よりも5位に近い。これから勢いよく追い上げてくるコモとユヴェントスに警戒が必要だ」