グスタフ・イサクセンのゴールが、首位を目指すミランの勢いを止めた。 ロッソネリはオリンピコでラツィオに0-1で敗れた。前半26分にデンマーク人選手が挙げた決勝点が決定的となり、アッレグリ率いるチームはインテルとの差を広げられた。昨日、ネラッズーリはアタランタと1-1で引き分けたが、ミランの敗戦により、チブ率いるチームは依然として1ポイント差を広げ、現在ロッソネリに対して8ポイントのリードを築いている。 ミランはクレモネーゼ戦とインテルとのダービー戦での2連勝の後、敗北を喫した。次の試合はサン・シーロでのトリノ戦となり、インテルはフィレンツェでヴァノーリ率いるチームと対戦する。
AFP
翻訳者：
ラツィオ対ミラン戦後のエルナネス：「ロッソネリ（ミラン）は全く機能しなかった。失望だった。そして次はコモとユヴェントスに警戒が必要だ」
「勢いが足りなかった」
DAZNのスタジオで試合を分析したエルナネスは、ロッソネリの現状について次のようにコメントした。 「ミランは何もかもうまくいかなかった。非常に失望させる内容だった」と、元ラツィオのMFであるこのブラジル人選手は語った。「スクデット争いへの希望を再燃させる絶好のチャンスだっただけに、ロッソネリにはもっと何かを期待していた。一気呵成の攻勢を見せるべきだったが、それはなかった。 確かにインテルもアタランタと引き分けたが、アッレグリ率いるチームよりインテルの方が良いプレーをしていた。アンブロジーニが言うように、今のミランは首位よりも5位に近い。これから勢いよく追い上げてくるコモとユヴェントスに警戒が必要だ」
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