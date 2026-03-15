ラツィオ対ミラン戦後のアンブロジーニ：「ロッソネリは優勝候補か？ 1位よりは5位に近い」

グスタフ・イサクセンのゴールが、首位を目指すミランの勢いを止めた。 ロッソネリはオリンピコでラツィオに0-1で敗れた。前半26分にデンマーク人選手が挙げた決勝点が決定的となり、アッレグリ率いるチームはインテルとの差を広げられた。昨日、ネラッズーリはアタランタと1-1で引き分けたが、ミランの敗戦により、チブ率いるチームは依然として1ポイント差を保ち、現在ロッソネリに対して8ポイントのリードを築いている。 ミランはクレモネーゼ戦とインテルとのダービー戦での2連勝の後、敗戦を喫した。次節、ミランはサン・シーロでトリノと対戦し、インテルはフィレンツェでヴァノーリ率いるチームと対戦する。