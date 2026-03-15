グスタフ・イサクセンのゴールが、首位を目指すミランの勢いを止めた。 ロッソネリはオリンピコでラツィオに0-1で敗れた。前半26分にデンマーク人選手が挙げた決勝点が決定的となり、アッレグリ率いるチームはインテルとの差を広げられた。昨日、ネラッズーリはアタランタと1-1で引き分けたが、ミランの敗戦により、チブ率いるチームは依然として1ポイント差を保ち、現在ロッソネリに対して8ポイントのリードを築いている。 ミランはクレモネーゼ戦とインテルとのダービー戦での2連勝の後、敗戦を喫した。次節、ミランはサン・シーロでトリノと対戦し、インテルはフィレンツェでヴァノーリ率いるチームと対戦する。
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ラツィオ対ミラン戦後のアンブロジーニ：「ロッソネリは優勝候補か？ 1位よりは5位に近い」
DAZNのスタジオでラツィオ対ミランの試合後分析を行った際、元ミランMFのマッシモ・アンブロジーニは、この敗戦によりセリエA優勝争いから事実上脱落する可能性が高まったアッレグリ監督率いるチームについて、次のようにコメントした。「優勝争いに再浮上することは不可能ではないが、今夜の出来事を考えると、確かに非常に難しい状況だ。 現在のミランは、1位よりも5位に近い。そして今、コメントや展望はさておき、アッレグリ率いるチームは、来季のチャンピオンズリーグ出場権を守ることに集中しなければならない」。
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