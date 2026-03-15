ラツィオ対ミラン戦後のアダニ：「レアオ？ 特に新しい話はない。彼はあのレベルでプレーできる選手ではない。イブラヒモビッチはミランでプレーすることの意味を彼に説明したが、彼はまだそれを理解していない」

RAIの番組『ラ・ドメニカ・スポルティーヴァ』のスタジオで、レレ・アダニはラファ・レアオの振る舞いについて次のようにコメントした。「特に新しいことではない」と、元ディフェンダーで現在はテクニカル解説者を務める彼は説明する。「昨年はフォンセカとコンセイサオの両監督の下でプレーしたが、どちらの場合も最初は好調だったものの、その後は不振に陥った。 アッレグリ監督の下では？怪我にもかかわらず彼をチームの中心に据えた手腕は評価されているが、こうした態度はいつだって見られるものだ… 私の考えでは、マックス（アッレグリ）がレアオに対して行った指導を過大評価するのは行き過ぎだ。なぜなら、彼はフォワードとしてこのレベルに留まることはできないからだ。おそらくミランで最も才能のある選手かもしれないが、パフォーマンスと振る舞いからは、特定の点において常習的な問題を抱えている選手だということが見て取れる。 それに、彼自身、「ボールが回ってこない」と言っているし…」。