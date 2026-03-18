ラツィオ対ミランの試合中、レアオがプリシッチに激怒：「監督、パスを出すべきだ。誰も彼に何も言わない」

映像には、プリシッチが2度、レオへの深い位置へのパスを送らなかった場面が映っている。2度目の場面の後、ポルトガル人選手は激怒し、まずチームメイトを罵倒し、続いてこう言った。「おい、兄弟。 中に入れよ、兄弟」と叫んだ。ベンチのアッレグリも怒りを露わにし、「中に入れろ！」と叫ぶ。リヴォルノ出身の彼は、スタッフとプレーを振り返った後、「これでゴールだぞ、もう2点目だ！もう2点目だ！」と付け加えた。





レアオは全く納得せず、ゆっくりとピッチを去り、スタンドにいたスポーツディレクターのイグリ・タレも激怒した。「あいつの態度を見てみろよ…」。 明らかに怒り狂っているレアオのもとへ、マイク・メイニャンも駆けつけ、彼をなだめようとするが、効果はない。ポルトガル人選手の反応は非難されるべきものだ。「監督、パスを出さなきゃ！」と、彼もまた落ち着かせようとするアッレグリに言う。 「その通りだ！落ち着け！」とロッソネロの監督は言った。レオはベンチに着くと、目につくものをすべて蹴り飛ばし、すね当てを投げ捨て、独り言のようにこう呟いた。「いつも一人でプレーしてるのに、誰も何も言わない。まったく…いつも同じことばかりだ」。アッレグリもまた、あの2つのチャンスを振り返った。「もしラファにパスを出していれば…」。