DAZNで放送された『Bordo Cam』の今回のエピソードは、ラツィオ対ミラン戦の舞台裏に焦点を当てたもので、この一戦でロッソネリはスクデット獲得への重要なチャンスを逃した。 ウォーミングアップ中、ルカ・モドリッチはスイスのヤシャリにアドバイスを送った。「シンプルにプレーしてポジションを守れ、走らないこと。一緒に動こう、コンパクトにまとまろう」。試合前のチームへの激励は、いつものマイニャンではなく、今回はトモリが担当した。
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ラツィオ対ミランの試合中、レアオがプリシッチに激怒：「監督、パスを出すべきだ。誰も彼に何も言わない」
重心が高すぎる
ミランがラツィオに敗れた多くの要因の中でも、多くの人がプレッシング時の異例なほど高い重心位置を指摘している。 DAZNの音声・映像による再現映像では、アッレグリ監督自身がこれを認めている。「我々は位置が高すぎる。全員がボールのラインより上にいて、カウンターを許している」とモドリッチに語りかける。その直後、ミランの監督はジャシャリとこう話す。「アルドン、君とルカ（モドリッチ、編注）は動かないで」。
レアオ対プリシッチの対決
映像には、プリシッチが2度、レオへの深い位置へのパスを送らなかった場面が映っている。2度目の場面の後、ポルトガル人選手は激怒し、まずチームメイトを罵倒し、続いてこう言った。「おい、兄弟。 中に入れよ、兄弟」と叫んだ。ベンチのアッレグリも怒りを露わにし、「中に入れろ！」と叫ぶ。リヴォルノ出身の彼は、スタッフとプレーを振り返った後、「これでゴールだぞ、もう2点目だ！もう2点目だ！」と付け加えた。
レアオは全く納得せず、ゆっくりとピッチを去り、スタンドにいたスポーツディレクターのイグリ・タレも激怒した。「あいつの態度を見てみろよ…」。 明らかに怒り狂っているレアオのもとへ、マイク・メイニャンも駆けつけ、彼をなだめようとするが、効果はない。ポルトガル人選手の反応は非難されるべきものだ。「監督、パスを出さなきゃ！」と、彼もまた落ち着かせようとするアッレグリに言う。 「その通りだ！落ち着け！」とロッソネロの監督は言った。レオはベンチに着くと、目につくものをすべて蹴り飛ばし、すね当てを投げ捨て、独り言のようにこう呟いた。「いつも一人でプレーしてるのに、誰も何も言わない。まったく…いつも同じことばかりだ」。アッレグリもまた、あの2つのチャンスを振り返った。「もしラファにパスを出していれば…」。
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