2026/2027シーズン夏の移籍市場は6月29日開幕まであと2週間。しかしラツィオの状況は今回も極めて微妙だ。 2年連続で「コストゼロ」が義務付けられ、売却益のみで補強できる。
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ラツィオは移籍市場で収入ゼロを避けるため時間との戦い。マリオ・ギラのナポリ移籍がロティートを救う可能性。
ギラはナポリに近づいているのか？
スカイ・スポーツによると、クラブオーナーのクラウディオ・ロティート氏には、2025年7～8月の活動停止を回避し、新監督ジェンナーロ・ガットゥーゾ氏の補強要望を実現するための選択肢がまだ2つある。 そのひとつは、今月末までに2000万ユーロ以上の移籍を1件以上成立させ、予算枠を確保することだ。すでにアル・サッドと交渉中のアレッシオ・ロマニョーリに加え、マリオ・ギラのナポリ移籍交渉もまもなく本格化する見込みだ。 ナポリは契約残り1年を切った選手に2000万ユーロ以上を払うつもりはないが、ラツィオはレアル・マドリードへの50％支払いを条件に3000万ユーロを依然として要求している。
増資
ラツィオは現在、オーナーと組織化されたサポーターの間に緊張関係が存在し、サポーターは来シーズンの試合の大半をボイコットすると表明している。 それを防ぐもう一つの現実的な手段が、クラウディオ・ロティーノ会長の増資だ。決断は急務である。2週間後には移籍市場が開幕し、今月末までに新シーズンを迎える資金を調達しなければならない。