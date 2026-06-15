スカイ・スポーツによると、クラブオーナーのクラウディオ・ロティート氏には、2025年7～8月の活動停止を回避し、新監督ジェンナーロ・ガットゥーゾ氏の補強要望を実現するための選択肢がまだ2つある。 そのひとつは、今月末までに2000万ユーロ以上の移籍を1件以上成立させ、予算枠を確保することだ。すでにアル・サッドと交渉中のアレッシオ・ロマニョーリに加え、マリオ・ギラのナポリ移籍交渉もまもなく本格化する見込みだ。 ナポリは契約残り1年を切った選手に2000万ユーロ以上を払うつもりはないが、ラツィオはレアル・マドリードへの50％支払いを条件に3000万ユーロを依然として要求している。