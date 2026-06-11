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cm grafica lotito lazio 2025 16.9Getty Images

翻訳者：

ラツィオのロティート会長がファンに公開書簡で呼びかけた。「ラツィオは最優先だ。再び話し合おう。私も勝ちたい。」

ラツィオ
セリエ A

会長はビアンコチェレステのサポーターと対話しようとしている。

クラウディオ・ロティートがラツィオのサポーターに手を差し伸べる


クラブ会長は日刊紙『イル・メッサジェロ』に公開書簡を寄せ、次のように綴っている


「親愛なるラツィオのサポーターの皆様、

私は直接、皆さんへ手紙を書きます。毎日ラツィオと共に生きる皆さんへ。喜び、苦しみ、批判し、要求し、怒る皆さんへ。そして、今は距離を置き、失望し、苦い思いを抱いている皆さんへも。


論争を煽るためでも、寛容を求めるためでも、すべてが順調だと言うためでもありません。それは真実ではなく、皆さんの知性を尊重しないからです。私がこれを行うのは、S.S.ラツィオの会長として、事実と責任と展望を整理し直す義務を感じているからです。 そして何よりも、対話と傾聴、相互尊重の新しい段階へ進む時だと信じるからです


ラツィオは単なる企業ではない。歴史であり、誇りであり、数十万人の人生の一部だ。議論も批判も抗議も許されるが、敬意と真実と責任を忘れないでほしい。


  • 電話で

    戦術やクラブ戦略、広報、シーズンの結果に異議を唱えることはある。会長やクラブ、移籍市場、サポーターとの関係に批判的な意見を持つこともある。だが20年以上にわたる努力、犠牲、責任、成果、組織的な戦いを風刺画のように縮小するのは、現代サッカーの本質を理解していない証拠だ。


    私は常に、ラツィオが自らの運命を掌握すべきだと考えてきた。これは過去も現在も未来も不変の方針だ。ラツィオは競争し、成長し、勝利を目指さねばならない。だがその過程で尊厳、自律、均衡、未来を失ってはならない。クラブ運営者の第一の義務は、一時の喝采ではなく、クラブが明日も堅固で自由で尊敬される存在であり続けることを保証することだ。


    この原則は時に厳しく見える。サポーターが勝利と夢を求め、より強いチームを望む気持ちも理解している。私も強いラツィオを望む。しかし、持続可能性は野心と相反しない。クラブの未来を守る最善の道だ。私は常に責任を持って行動してきた。 私はスポーツ界でも政界でも、ラツィオのためだけでなく、サッカーというシステム全体を守るために戦ってきました。持続可能性もルールも均衡もサポーターへの敬意もないサッカーは、やがて存在意義を失うからです。


    もちろん、私も過ちを犯す。重要なクラブを率いる者は批判を受け入れるべきだ。私は逃げない。評価する際は、感情的な一部ではなく全体像を見てほしい。


    その上で、私はサポーターとの関係を根本的に改善すると明言する。ラツィオはサポーターの声に耳を傾け、対話し、共に歩む新しい形を真剣に模索しなければならない。規則や制約、法的責任は存在し、直接対話を難しくすることもある。 だからこそ、その壁に向き合い、乗り越える努力が不可欠です。 私個人としても、強い緊張や批判、侮辱を受けた際に、電話で思わぬ口調で応対してしまったことがあるかもしれません。距離や閉ざされた印象を与えたなら、その責任は私にあります。


    ただし、ひとつ明確にしたい。過去も未来も、ラツィオサポーターへの敬意は決して欠いたことはない。このチームを愛する人々への敬意は何よりも優先される。 時間、貯金、移動、情熱、そして家族を犠牲にしてまでラツィオを支えるサポーターには、敬意と感謝しかありません。その愛と帰属意識があるからこそ、クラブに魂が宿るのです。代表として、私はその事実を決して忘れません。」

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  • 現実的な道

    「だからこそ、すべてのラツィオ・クラブに呼びかけ、公式認定を始め、倫理規定の遵守と結びつける案が検討されている。これはイメージ戦略でも抽象的なプロジェクトでもない。クラブとサポーターが秩序と透明性のもと互いを尊重する、具体的な道筋


    折り合いは不可欠だが、利用のための妥協ではなく、真の調和を目指すべきだ。勝者と敗者、クラブとサポーター、理性と情熱が対立する戦争になってはならない。 ラツィオは一つだ。このチームを愛する者は誰も、分裂を望まない。クラブはもっと耳を傾けるべきだ。同時に、対話も疑念の論理から脱却する必要がある。行動が挑発とされ、選択が閉鎖的と言われ、言葉が対立の種になるなら、最終的に負けるのはラツィオそのものだ


    国際的なパートナーは、真剣さやビジョンが見えなければ交渉すらしない。それらは勲章ではなく、クラブがピッチ外でも成長し、価値と評判を守りながらグローバル市場で生き残る証だ。

  • インフラと市場

    インフラの章は決定的に重要です。未来を築く企業は現状管理に甘んじてはいけません。評価を経て『フラミニオ』プロジェクトはユーロ2032のスタジアム戦略に組み込まれました。これは技術・都市計画・制度の面を持つ複雑な案件が正式に認められた結果です。単なる宣伝ではなく、ラツィオとローマにとって現実的な道のりなのです。 フラミニオは歴史ある施設を再開発し、スポーツ体験を近代化し、クラブに価値をもたらし、都市の一角に活力を取り戻す挑戦です。論争ではなく、事実と手続き、責任に向き合うべき課題です。


    さらに、フォルメロのトレーニングセンターを拡張し、トップチーム、ラツィオ・ウィメン、プリマヴェーラ、ユースが一丸となって成長できる拠点にします。


    さらに、スポーツ部門とアンジェロ・ファビアーニ・ディレクターは、選手層の再編と強化というデリケートな作業を進めている。現代サッカーで「選手トレード」はタブーではなく、野心放棄とも異なる。 むしろ、クラブが成長し、価値を創造し、技術資産を守り、複雑化する市場で競争力を維持するための不可欠な手段だ。選手を育成し、介入のタイミングを見極め、移籍機会を捉え、国際市場で信頼関係を築くこと。これらはすべて、現代サッカーの潮流に流されず、その中で存在感を示すための活動である。 ただし、あらゆる取引や選択は、ラツィオをより強く、より堅固なクラブにするという唯一の目的のために行われるべきだ。常に勝利を目標に。」

  • 目的

    誇張や宣伝を排し、誠実に事実を整理しよう。批判は正当だが、クラブを評価するにはピッチ上の戦い、持続可能性、スポーツ運営、国際関係、権利、メディア、社会貢献、インフラまで全体を見渡す必要がある。そうすることで、議論はラツィオ、サポーター、街のために役立つ


    スローガンだけでは生きられない。何でも否定し、他人の約束を盲目的に褒める物語に巻き込まれるな。批判は歓迎する。だが、誠実な批判だけだ。必要なのは情熱であり、破壊ではない。厳しい支持者でありたい。終わりのない対立は、守りたいものを弱めるだけだ。


    私は皆さんに常に同調してほしいわけではない。それは不公平であり、不可能だ。ただ、一緒に考えてほしい。批判と正当性の否定、情熱と破壊、異論と修復不可能な亀裂を、見分けてほしい。


    クラブは決定し、計画し、責任を負います。サポーターは愛し、評価し、要求します。双方に共通する最優先の利益はただ一つ、「ラツィオを守る」ことです。

  • 真の挑戦

    今日、ラツィオを守ることは、問題を否定するわけではない。それは、一つの原則を守るということだ。つまり、ラツィオは自らの運命を握り続け、アイデンティティを守りながら成長し、危険な財務モデルに頼らず競争し、商品化されずに世界へ開かれ、サポーターの声に耳を傾けつつも人質になってはならない。


    これが真の挑戦だ。困難で厄介でも、今日と明日の両方でラツィオを愛する者にとって、唯一真剣な挑戦である。


    ラツィオは立ち止まっていない。挑戦し、築き上げている。激変するサッカー界では、強い精神、国際視野、組織意識、そして「すべてをすぐに」と約束しながら代償を語らない誘惑に耐える力が不可欠だ。


    私はその代償をクラブに押し付けるつもりはなかった。常に責任を持って管理しようとしてきた。過ちはあったかもしれないが、ラツィオを単なる資産や商品として扱ったことはない。


    皆さま一人ひとりとその情熱、そして歴史に敬意を表し、今こそ新たな段階へ進む時だと信じています。そのためには、対話を増やし、耳を傾け、互いに責任を負うことが必要です。利用も清算もせず、善悪で分断することもありません。


    ラツィオは論争の道具ではない。ラツィオは、その歴史とサポーター、そして私たち全員が守る未来に属する。」