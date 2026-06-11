戦術やクラブ戦略、広報、シーズンの結果に異議を唱えることはある。会長やクラブ、移籍市場、サポーターとの関係に批判的な意見を持つこともある。だが、20年以上にわたる努力、犠牲、責任、成果、組織的な戦いを風刺画のように縮小するのは、現代サッカーの本質を理解していない証拠だ。





私は常に、ラツィオが自らの運命を掌握すべきだと考えてきた。これは過去も現在も未来も不変の方針だ。ラツィオは競争し、成長し、勝利を目指さねばならない。だがその過程で尊厳、自律、均衡、未来を失ってはならない。クラブ運営者の第一の義務は、一時の喝采ではなく、クラブが明日も堅固で自由で尊敬される存在であり続けることを保証することだ。





この原則は時に厳しく見える。サポーターが勝利と夢を求め、より強いチームを望む気持ちも理解している。私も強いラツィオを望む。しかし、持続可能性は野心と相反しない。クラブの未来を守る最善の道だ。私は常に責任を持って行動してきた。 私はスポーツ界でも政界でも、ラツィオのためだけでなく、サッカーというシステム全体を守るために戦ってきました。持続可能性もルールも均衡もサポーターへの敬意もないサッカーは、やがて存在意義を失うからです。





もちろん、私も過ちを犯す。重要なクラブを率いる者は批判を受け入れるべきだ。私は逃げない。評価する際は、感情的な一部ではなく全体像を見てほしい。





その上で、私はサポーターとの関係を根本的に改善すると明言する。ラツィオはサポーターの声に耳を傾け、対話し、共に歩む新しい形を真剣に模索しなければならない。規則や制約、法的責任は存在し、直接対話を難しくすることもある。 だからこそ、その壁に向き合い、乗り越える努力が不可欠です。 私個人としても、強い緊張や批判、侮辱を受けた際に、電話で思わぬ口調で応対してしまったことがあるかもしれません。距離や閉ざされた印象を与えたなら、その責任は私にあります。





ただし、ひとつ明確にしたい。過去も未来も、ラツィオサポーターへの敬意は決して欠いたことはない。このチームを愛する人々への敬意は何よりも優先される。 時間、貯金、移動、情熱、そして家族を犠牲にしてまでラツィオを支えるサポーターには、敬意と感謝しかありません。その愛と帰属意識があるからこそ、クラブに魂が宿るのです。代表として、私はその事実を決して忘れません。」