ラツィオのテイラーにプレミアリーグが注目：しかしロティート会長は「売却不可」と断言

『イル・メッサジェロ』紙によると、テイラーにはプレミアリーグの複数のクラブが注目しているという。今夏、2002年生まれのこの選手に対して、海を越えた先から高額なオファーが舞い込んでも驚くことではないだろう。ボックス・トゥ・ボックス型の選手としての資質はイングランドのサッカーにぴったりであり、その移籍金は同リーグのトップクラブの裕福なオーナーたちにとって問題にはならないはずだ。 むしろ問題となるのは、ラツィオの意向だ。ロティート会長が、獲得してからわずか数ヶ月で、新たな逸材の一人を手放すよう説得されることはまずないだろう。選手の契約には忠誠条項が盛り込まれており、2030年の契約満了までローマに在籍する年数に応じてボーナスや報奨金が支払われる仕組みになっている。これは、クラブがチームの新体制の礎を築くために、テイラーにどれほど大きな期待を寄せているかを如実に物語っている。