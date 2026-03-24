ケネス・テイラーはラツィオだけでなく、多くの人の心を掴んでいる。1月にアヤックスからラツィオに加入したこのオランダ人MFは、サッリ監督やクラブ関係者全員の信頼を即座に勝ち取り、ピッチ上で説得力のあるプレーと決定的なゴールでその期待に応えてきた。まさにその活躍ゆえに、特にセリエA前節のボローニャ戦で2得点を挙げたことを受け、移籍市場でも彼への注目が高まっている。
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ラツィオのテイラーにプレミアリーグが注目：しかしロティート会長は「売却不可」と断言
イギリスからの関心
『イル・メッサジェロ』紙によると、テイラーにはプレミアリーグの複数のクラブが注目しているという。今夏、2002年生まれのこの選手に対して、海を越えた先から高額なオファーが舞い込んでも驚くことではないだろう。ボックス・トゥ・ボックス型の選手としての資質はイングランドのサッカーにぴったりであり、その移籍金は同リーグのトップクラブの裕福なオーナーたちにとって問題にはならないはずだ。 むしろ問題となるのは、ラツィオの意向だ。ロティート会長が、獲得してからわずか数ヶ月で、新たな逸材の一人を手放すよう説得されることはまずないだろう。選手の契約には忠誠条項が盛り込まれており、2030年の契約満了までローマに在籍する年数に応じてボーナスや報奨金が支払われる仕組みになっている。これは、クラブがチームの新体制の礎を築くために、テイラーにどれほど大きな期待を寄せているかを如実に物語っている。
価格
サッリ監督はローマに就任した当初から彼に期待を寄せていた。事情もあり、1月11日のヴェローナ戦ですぐに彼をピッチに送り出した。それ以来、このオランダ人選手は一度もベンチに下がっていない。クラブが支払った1500万ユーロ（ボーナス300万ユーロに加え、次回の売却時にアヤックスに10％を支払う条件付き）は、ここ数年で最も見事な投資の一つとなりつつある。 もし7月にフォルメロの門を叩いて交渉を試みる者がいるなら、ラツィオが支払った金額の少なくとも2倍の金額を提示しなければならないだろう。いずれにせよ、もしサッリが来季も指揮を執り続けるなら、移籍には彼の拒否権という壁も乗り越えなければならない。