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ラツィオのテイラーにプレミアリーグが注目：しかしロティート会長は「売却不可」と断言

ラツィオ
ケネス・テイラー
移籍情報

プレミアリーグから、ラツィオのMFケネス・テイラーへの関心が報じられている。しかしロティート会長は放出を望んでおらず、移籍金として高額を要求している。

ケネス・テイラーはラツィオだけでなく、多くの人の心を掴んでいる。1月にアヤックスからラツィオに加入したこのオランダ人MFは、サッリ監督やクラブ関係者全員の信頼を即座に勝ち取り、ピッチ上で説得力のあるプレーと決定的なゴールでその期待に応えてきた。まさにその活躍ゆえに、特にセリエA前節のボローニャ戦で2得点を挙げたことを受け、移籍市場でも彼への注目が高まっている。


  • イギリスからの関心

    『イル・メッサジェロ』紙によると、テイラーにはプレミアリーグの複数のクラブが注目しているという。今夏、2002年生まれのこの選手に対して、海を越えた先から高額なオファーが舞い込んでも驚くことではないだろう。ボックス・トゥ・ボックス型の選手としての資質はイングランドのサッカーにぴったりであり、その移籍金は同リーグのトップクラブの裕福なオーナーたちにとって問題にはならないはずだ。 むしろ問題となるのは、ラツィオの意向だ。ロティート会長が、獲得してからわずか数ヶ月で新たな逸材の一人を手放すよう説得されることはまずないだろう。選手の契約には忠誠条項が盛り込まれており、2030年の契約満了までローマに在籍する年数に応じてボーナスや報奨金が支払われる仕組みになっているこれは、クラブがチームの新体制の礎を築くために、テイラーにどれほど大きな期待を寄せているかを如実に物語っている。

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  • 価格

    サッリ監督はローマに就任した当初から彼に期待を寄せていた。事情もあり、1月11日のヴェローナ戦ですぐに彼をピッチに送り出した。それ以来、このオランダ人選手は一度もベンチに下がっていない。クラブが支払った1500万ユーロ（ボーナス300万ユーロに加え、次回の売却時にアヤックスに10％を支払う条件付き）は、ここ数年で最も見事な投資の一つとなりつつある。 もし7月にフォルメロの門を叩いて交渉を試みる者がいるなら、ラツィオが支払った金額の少なくとも2倍の金額を提示しなければならないだろう。いずれにせよ、もしサッリが来季も指揮を執り続けるなら、移籍には彼の拒否権という壁も乗り越えなければならない。

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