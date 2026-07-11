元ミッドフィールダーで元イタリア代表監督のリノ・ガットゥーゾが、ラツィオの新監督として記者会見に臨んだ。「誇りに思うし、気分は最高だ。 やるべきことは山積みで、その難しさも理解している。今の私にはどうにもできない問題もある。私の目標は、このクラブの輝かしい歴史にふさわしいチームをピッチに送り出すことだ」
Getty Images Sport
翻訳者：
ラツィオのガットゥーゾは「代表監督時代、歯に強烈な一撃を受けた。その傷は、最後の別れを迎える日まで消えない」と語った。
市場
移籍市場について：「2、3の課題を解決し、それが実現することを願っている――と『ガゼッタ・イット』は報じている。目標は、家族のような雰囲気を醸成し、人々を楽しませ、誇りを感じさせるチームを作ることだ。スポーツディレクターと会長には、必要な措置が講じられ、私が望むように仕事ができるなら心配はないと伝えた。彼らの言葉からもその意図を感じ取った」。
補強？センターバックは確かに必要だ。攻撃陣は様子を見よう。苦戦中のラトコフの状態を見極める必要がある。やるべきことはあるが、現メンバーへの敬意から今日は言及しない。 中盤には良い選手が多く、サイドバックも人数は足りている。この基盤を生かし、何ができるかを見極める。プロヴェデル？マンダスとモッタがいる。今は落ち着いて取り組み、現状は理想的ではない環境から距離を置く必要があるが、我々の進むべき道は仕事、プロ意識、そして帰属意識だ。変化をもたらすのは難しいだろうが、その意欲だけは決して欠けてはならない」。
GILA
「ギラ？ファビアーニとロティート次第なら、彼は残っていただろう。ここにいたくない人は無理に留まる必要はない。マリオのように正直に提示された金額を伝えてくれたなら、なおさらだ。彼がチームに尽くしてくれたことは確かであり、去るべき時が来ていたのだ」。
ナツィオナーレ
代表はプレーオフでボスニアにPK負けし、ワールドカップを逃した。「サッカーは出来事に左右され、どうにもできない。 選手時代は運にも恵まれたが、監督としては痛烈な一撃を受けた。大きな失望だ。この傷が消えるのは、代表を去る日だろう。怒りもあるが、前向きでいる。そうでなければ、ここにはいない。」
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