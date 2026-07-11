移籍市場について：「2、3の課題を解決し、それが実現することを願っている――と『ガゼッタ・イット』は報じている。目標は、家族のような雰囲気を醸成し、人々を楽しませ、誇りを感じさせるチームを作ることだ。スポーツディレクターと会長には、必要な措置が講じられ、私が望むように仕事ができるなら心配はないと伝えた。彼らの言葉からもその意図を感じ取った」。

補強？センターバックは確かに必要だ。攻撃陣は様子を見よう。苦戦中のラトコフの状態を見極める必要がある。やるべきことはあるが、現メンバーへの敬意から今日は言及しない。 中盤には良い選手が多く、サイドバックも人数は足りている。この基盤を生かし、何ができるかを見極める。プロヴェデル？マンダスとモッタがいる。今は落ち着いて取り組み、現状は理想的ではない環境から距離を置く必要があるが、我々の進むべき道は仕事、プロ意識、そして帰属意識だ。変化をもたらすのは難しいだろうが、その意欲だけは決して欠けてはならない」。



