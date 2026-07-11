元ミッドフィールダーで元イタリア代表監督のリノ・ガットゥーゾが、ラツィオの新監督として記者会見に臨んだ。「誇りに思うし、気分は最高だ。 やるべきことは山積みで、その難しさも理解している。今の私には解決できない問題もあるが、このクラブの歴史にふさわしいチームをピッチに送り出すことが私の目標だ」



