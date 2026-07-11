元ミッドフィールダーで元イタリア代表監督のリノ・ガットゥーゾが、ラツィオの新監督として記者会見に臨んだ。「誇りに思うし、気分は最高だ。 やるべきことは山積みで、その難しさも理解している。今の私には解決できない問題もあるが、このクラブの歴史にふさわしいチームをピッチに送り出すことが私の目標だ」
Getty Images Sport
翻訳者：
ラツィオのガットゥーゾは「代表監督時代、歯に強烈な一撃を受けた。その傷は、最後の別れを迎えるその日まで消えることはないだろう」と語った。
市場
移籍市場について：「2、3の課題を解決し、その実現を願っている」と『ガゼッタ・イット』が報じた。目標は、家族のような雰囲気を創り、ファンを楽しませ、誇りを感じてもらえるチームを作ることだ。ディレクターと会長には「条件が整い、私が望むように働ければ心配はない」と伝え、その意思は彼らにも伝わった。
ナツィオナーレ
代表はプレーオフでボスニアにPK負けし、W杯を逃した。「サッカーは出来事に左右され、どうにもできない。 選手時代は運にも恵まれたが、監督としては痛烈な一撃を受けた。大きな失望だ。この傷が癒えるのは、代表を去る日だろう。怒りもあるが、前向きだ。そうでなければ、ここにはいない。」
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