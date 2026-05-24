ピッチに集中しながらも、ペドロは非公式にスカウト役を務め、メッシ、ダビド・デ・ヘア、ジョルディ・アルバをラツィオに招こうとした。「いつも試みていたよ」と彼は笑って語った。「メッシの件は難しかったが、ジョルディ・アルバとデ・ヘアがフリーエージェントだった時にもアプローチした。 サッリ監督とバルトラの話をしたことも覚えている。ダビド・ルイスもね。彼らに、うちのファンの情熱を味わってほしかったんだ」



