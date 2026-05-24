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ラツィオにメッシ招致を画策した元バルサFWペドロ。デ・ヘアらも候補に挙げた。
感動的な別れ――ラツィオの伝説的な活躍に幕
ペドロは土曜の夜、ピサ戦でラツィオでの最後の試合に臨み、逆転ゴールを挙げて感極まった。公式YouTubeでのインタビューで、このスペイン人はローマでの冒険に幕を閉じた。 ローマでは209試合39得点をマークしたが、チームはセリエA9位にとどまり欧州カップ戦出場を逃した。
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世界的なスター選手をめぐる積極的な獲得の動き
ピッチに集中しながらも、ペドロは非公式にスカウト役を務め、メッシ、ダビド・デ・ヘア、ジョルディ・アルバをラツィオに招こうとした。「いつも試みていたよ」と彼は笑って語った。「メッシの件は難しかったが、ジョルディ・アルバとデ・ヘアがフリーエージェントだった時にもアプローチした。 サッリ監督とバルトラの話をしたことも覚えている。ダビド・ルイスもね。彼らに、うちのファンの情熱を味わってほしかったんだ」
比類なき成功に彩られた輝かしいキャリア
ペドロはサッカー史に残る実績を誇り、イタリアを去る。スペイン代表として2010年W杯と2012年欧州選手権で優勝した。 クラブではバルセロナでチャンピオンズリーグ3回、ラ・リーガ5回、クラブワールドカップ2回制覇。チェルシーではプレミアリーグ1回、ヨーロッパリーグ1回、FAカップ1回優勝した。
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このスペイン人ベテランの今後はどうなるのか？
イタリアでの輝かしいキャリアに幕を引いたベテラン選手は、次なる去就をまだ明かしていない。別れの言葉で、彼はラツィオの選手、スタッフ、サポーターの団結を訴えた。「何よりも、チーム、サポーター、クラブが再び一つになり、同じ方向を向くことが大切だ」とペドロは語った。「数年後にはラツィオが再びタイトルを獲得し、欧州の舞台に戻れると確信している。いつか戻って、その力になりたい」