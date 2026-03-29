ラツィオとロマニョーリ、6月に再びアル・サッドへ？ロティートやサッリとの関係から将来まで、最新情報

ラツィオにとって、1月はまさに激動の月となった。カステヤノスやグエンドゥジといった主力選手の退団に加え、ラトコフ、テイラー、マルディーニといった重要な新戦力が加入した。 しかし、ラツィオを賑わせた数多くの話題の中でも、アレッシオ・ロマニョーリの移籍の可能性（6月にも噂されていた）に関するものがあった。ロベルト・マンチーニ監督率いるアル・サッドへの移籍は、移籍市場終了間際の最終日に土壇場で破談となった。

では、6月に向けてどのような情報が漏れ伝わっているのだろうか？