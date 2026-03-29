ラツィオとロマニョーリ、6月に再びアル・サッドへ？ロティートやサッリとの関係から将来まで、最新情報

ラツィオにとって、1月はまさに激動の月となった。カステヤノスやグエンドゥジといった主力選手の退団に加え、ラトコフ、テイラー、マルディーニといった重要な新戦力が加入した。 しかし、ラツィオを賑わせた数多くの話題の中でも、アレッシオ・ロマニョーリの移籍の可能性（6月にも噂されていた）に関するものがあった。ロベルト・マンチーニ監督率いるアル・サッドへの移籍は、移籍市場終了間際の最終日に土壇場で破談となった。
では、6月に向けてどのような情報が漏れ伝わっているのだろうか？
ラツィオにとって、1月はまさに激動の月となった。カステヤノスやグエンドゥジといった主力選手の退団に加え、ラトコフ、テイラー、マルディーニといった重要な新戦力が加入した。 しかし、ラツィオを賑わせた数多くの話題の中でも、アレッシオ・ロマニョーリの移籍の可能性（6月にも噂されていた）に関するものがあった。ロベルト・マンチーニ監督率いるアル・サッドへの移籍は、移籍市場終了間際の最終日に土壇場で破談となった。
では、6月に向けてどのような情報が漏れ伝わっているのだろうか？
1月の出来事を受けて、カタールのクラブはラツィオのセンターバックに対し、6月まで待つよう事実上約束していた。その時期には、マンチーニ監督率いるチームへ彼を獲得するための新たな試みが行われる予定だったからだ。
しかし、国際的な地政学的状況が事態の展開を変える恐れがある。ロマニョーリの契約は2027年6月30日までであり、ラツィオとの契約はあと1年残っている。『コリエレ・デロ・スポルト』紙はまた、契約満了まで残留するという案を少なくとも検討する可能性を、最初から排除すべきではないとも報じている。
同じく『イル・コリエレ・デッロ・スポルト』紙は、1月の出来事や2023年の契約更新が見送られたことを受け、クラウディオ・ロティート会長との関係が依然として冷え込んだままであると報じている。 1月には、マウリツィオ・サッリ監督の承認がなければロマニョーリを放出しないという点が改めて確認された対立も生じていた。しかし、技術陣からの承認は結局得られず、その後になってようやくスポーツディレクターのファビアーニがロティート会長に選手の放出を要請した。
結局、この移籍話はまとまらず、関係各者の真意が明らかになるのは6月になってからとなる。