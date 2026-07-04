「小さい子供たちが『パパ、いつまたスタジアムに行けるの？』って聞いてくるんだ。 『ウィキペディアに2つの日付が載る時だよ』」。これはピノ・インセーニョがステージ上で発した言葉だ。この発言は、もともと騒然としていたラツィオのファンの間で即座に賛否を呼んだ。「人の死を願うなんて普通か？」――ユーザーはそう書き込み、発言をロティート会長に向けたものと解釈した。





アドンクロノスの取材にインセーニョは「あれは冗談だ。説明が必要か？ ロティートとも話した。真剣な話題で冗談は言わない」と釈明した。





フォルメロでは数日間にわたり熱気が続いている。先週の木曜日、7月2日、ラツィオのサポーター約2万5千人がポンテ・ミルヴィオからフラミニオ・スタジアムまで行進し、ロティート会長への抗議を示した。 ラツィオ州のフランチェスコ・ロッカ知事（ラツィオサポーター）も参加し、「サポーターは一人ではない。ロティート会長には彼らの声に耳を傾けてほしい。これは少数ではなく、答えを求める全体の問題だ」と語った。