彼の就任は、大規模な変革の時期と重なり、チームの大規模な刷新を指揮することになった。「本当に多くの変化があった」と彼は認めた。「私がクラブに加わった時、新しいオーナー陣は就任してまだ文字通り2週間しか経っていなかった。 新しいフットボールディレクター、最高経営責任者、パフォーマンス責任者、新監督、そして14人の新加入選手。」彼はさらにこう付け加えた。「『おそらく時間がかかるだろう』と何度も強調しようとした。だからこれは私の責任だ。なぜなら、歴史的にも伝統的にも、時間的余裕がない環境に身を置いていたからだ。何かを築き上げるための時間があればよかったし、それがクラブに必要なことだと感じていた。しかしオーナーたちは別の判断を下し、決断を下したのだ。」