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ラッセル・マーティンは、元サウサンプトン監督が就任から4ヶ月で解任されるという、レンジャーズでの不本意な在籍期間について、後悔はしていないと語っている
アイブロックスでの苦難の時期を振り返って
夏に新オーナーによって就任したマーティンは、123日間で退任することとなった。17試合で5勝6分け6敗という成績を残した。チャンピオンズリーグ予選でクラブ・ブルッヘに合計スコア9-1という惨敗を喫し、リーグ戦でも7試合でわずか1勝にとどまったにもかかわらず、彼は揺るぎない姿勢を見せている。
「後悔は一切ない」と彼はBBCラジオ5ライブに語った。「コーチとして、監督として、リーダーとして、私の中には大きな悔しさがある。だが結局のところ、監督として責任を負うのは常に自分だ。十分な結果を出せなかったのは私の責任だ。そこから学び、間違いなく成長して、より良い監督になるだろう。」
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サッカーの監督業がもたらす個人的な負担
仕事の過酷さはすぐに私生活にも波及し、有害な環境を生み出した。彼はこの街への愛着を口にしていたものの、元スコットランド代表選手は、エスカレートする敵意のせいで家族が彼を支えられなくなったと明かした。「私はグラスゴーという街が大好きです」と彼は述べた。 「あの街での生活は本当に好きだった。でも、家族や友人といった周囲の人々にとっては、本当に辛い状況だった。子供たちが訪ねてきた時でさえ、当時私が受けていた激しい中傷のせいで、試合を見に来ることができなかったんだ。」彼はこの過酷な時期を「人格形成の過程」と表現した。
大規模な変革と期待への対応
彼の就任は、大規模な変革の時期と重なり、チームの大規模な刷新を指揮することになった。「本当に多くの変化があった」と彼は認めた。「私がクラブに加わった時、新しいオーナー陣は就任してまだ文字通り2週間しか経っていなかった。 新しいフットボールディレクター、最高経営責任者、パフォーマンス責任者、新監督、そして14人の新加入選手。」彼はさらにこう付け加えた。「『おそらく時間がかかるだろう』と何度も強調しようとした。だからこれは私の責任だ。なぜなら、歴史的にも伝統的にも、時間的余裕がない環境に身を置いていたからだ。何かを築き上げるための時間があればよかったし、それがクラブに必要なことだと感じていた。しかしオーナーたちは別の判断を下し、決断を下したのだ。」
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夏の補強の成功を誇りに思う
その後、レンジャーズはダニー・ロール監督の下で勢いを増し、首位ハーツに3ポイント差の3位に浮上した。退任したとはいえ、元スウォンジー・シティ監督はエマニュエル・フェルナンデスやマイキー・ムーアといった自身が獲得した選手たちを誇りに思っている。「彼がその後、素晴らしい活躍を見せているのは私にとって驚きではない」と、彼は「とてつもない才能」を持つムーアについて語った。「マニ・フェルナンデスのような選手を例に挙げよう。 リーグ1のピーターバラからレンジャーズに移籍し、突然あの大観衆の前でプレーすることになる。それは全く異なる経験だ。彼は素晴らしい活躍を見せている。」この夏の補強選手たちは不可欠な存在となり、新体制下で合わせて11ゴールを挙げている。
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