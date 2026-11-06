ラッセル・マーティンのレスターでの歩みは、終わりを迎える運命なのか？ サポーターの不安が高まる中、レスターの元FWが賛否の分かれる元レンジャーズ監督にやり方を改めるよう促す
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レスター、2年連続で降格
イースト・ミッドランズでは、下部リーグへの転落が続く深刻な低迷に歯止めをかける適任者が見つかったと誰もが確信していたわけではない。6月中旬、マーティンに指揮が託された時点で、レスターは忘れたい2度の降格シーズンを経て、プレミアリーグからリーグ1まで転落した痛手から、まだ立ち直ろうとしていた。
転落を食い止め、再び前進するためには、どこかから打開のきっかけを見いだす必要があった。その過程を指揮する役目を託されたのが、EFLで豊富な経験を持つ人物だった。
しかし、マーティンには依然として、スコティッシュ・プレミアシップの強豪レンジャーズでの悲惨な17試合の指揮が影を落としていた。サウサンプトンでは戦術方針の修正を拒んだことでサポーターの支持も失っていた。セント・メリーズでは、プレミアリーグ昇格後の戦いに苦しんでいた。
レスター・シティのサポーターが不満を表明した
レスターは2026-27シーズンの出足でつまずき、全公式戦の開幕6試合でわずか2勝にとどまった。ホームでオックスフォード・ユナイテッドに0-4の大敗を喫し、マーティンへの重圧は早くも高まった。
不安定な戦いは続き、3部リーグで連勝したのは一度だけ。指揮官が最適な人選なのかという疑問も絶えず、不満を募らせるサポーターがその思いを明確に示すなか、ホームの観客動員数も減少している。
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ファンの後押しがなければ、マーティンは失敗する運命にあるのか？
ファンが背を向ければ通常は結末が一つしかない中、マーティンの失敗は避けられないのか。そう問われた元レスターのストライカー、ベックフォードは、英国の優良ベッティングサイトを紹介するFreeBetsとの提携企画で、GOALにこう語った。「結果を出せれば別だが、そうなることは多い。レスターは今、少し奇妙な状況にある。『今』と言ったが、レスターはここ数年、本当に厳しい状況に置かれてきた。
「まずやるべきことは、ファンを味方につけておくことだ。ラッセル・マーティンを批判したいわけではない。監督の仕事はどれほど大変か、想像することしかできない。ましてやレスターのようなビッグクラブで、特に2つほど下のディビジョンに落ち、さまざまなことが逆風となっている状況ならなおさらだ。外から見れば、ファンの声を聞き、彼らが何を求め、何を強く訴えているのかに耳を傾けるべきだと言わざるを得ない。
「ファンに背を向けた瞬間、事実上『あなたたちのことも、あなたたちがどう思うかも気にしない』と言っているようなものだ。本人がそう考えているかどうかにかかわらず、外からはそう受け取られる。彼には目指すプレースタイルがあり、チームをどうプレーさせたいかについて、間違いなく非常に明確な考えがある。ただ、それがうまくいかないこともある」
マーティンは自身のやり方を微調整する必要があるのか？
マーティンが直面する最大の問題は、プランAから離れようとしないことなのか。さらに問われたベックフォードは、こう続けた。「そうだ。ある程度は立派な姿勢とも言える。ただ、誰の目にも機能していないと分かるプレーを、本人もファンも見ていながら続けるのは、非常に問題だ。それはまさに狂気というものだよ。
「これまでの4、5年間、彼がサッカー界に示してきたものをすべて覆して、やり方をがらりと変えてほしい。例えば、もう後方からつなぐのはやめる。ティキ・タカもやめる。シンプルに前へ送る。あるいはサイドの選手に素早く展開して、クロスをどんどん入れさせる。そして後方は堅く保ち、中盤では規律を守るんだ。
「ファンが見たいのはそういうものだ。これまで見てきたやり方が機能していないと分かっているから、違うものを見たいんだ。本当にもどかしい。試合開始からの5分間、観客の声を聞いているだけで、選手たちがまだ後方からつないでいると、うめき声や不満の声が上がり始める。相手が全面的にプレスをかけていてもだ。何が起こるかは読めるし、見ていれば分かる。避けられないことだ。少しだけでもやり方を変えてほしい。
「ただ、改めて言うが、監督の役割と仕事は、サッカー界で最も難しいものの一つであり、最も難しい仕事かもしれない。彼には決まったプレースタイルがあって、それを貫きたいというのはよく分かる。それでも、彼自身とクラブのために、違うことをして状況を好転させられるよう願っている。あのクラブは、リーグ1で低迷しているにはあまりにも大きすぎるからだ」
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レスターの2026-27シーズン試合日程：次はFAカップ戦
レスターは現在、3部リーグで10位につけており、13試合を終えてプレーオフ圏まで勝ち点3差だ。昇格に向けて追い上げる時間はまだ残されている。
金曜日にはFAカップ1回戦で、ナショナルリーグ・ノースの格下オックスフォード・シティに遠征する。そこで番狂わせを許さないことが重要だ。マーティン率いるチームの次のリーグ1での試合は、11月21日のハダースフィールド戦となる。
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