マーティンが直面する最大の問題は、プランAから離れようとしないことなのか。さらに問われたベックフォードは、こう続けた。「そうだ。ある程度は立派な姿勢とも言える。ただ、誰の目にも機能していないと分かるプレーを、本人もファンも見ていながら続けるのは、非常に問題だ。それはまさに狂気というものだよ。

「これまでの4、5年間、彼がサッカー界に示してきたものをすべて覆して、やり方をがらりと変えてほしい。例えば、もう後方からつなぐのはやめる。ティキ・タカもやめる。シンプルに前へ送る。あるいはサイドの選手に素早く展開して、クロスをどんどん入れさせる。そして後方は堅く保ち、中盤では規律を守るんだ。

「ファンが見たいのはそういうものだ。これまで見てきたやり方が機能していないと分かっているから、違うものを見たいんだ。本当にもどかしい。試合開始からの5分間、観客の声を聞いているだけで、選手たちがまだ後方からつないでいると、うめき声や不満の声が上がり始める。相手が全面的にプレスをかけていてもだ。何が起こるかは読めるし、見ていれば分かる。避けられないことだ。少しだけでもやり方を変えてほしい。

「ただ、改めて言うが、監督の役割と仕事は、サッカー界で最も難しいものの一つであり、最も難しい仕事かもしれない。彼には決まったプレースタイルがあって、それを貫きたいというのはよく分かる。それでも、彼自身とクラブのために、違うことをして状況を好転させられるよう願っている。あのクラブは、リーグ1で低迷しているにはあまりにも大きすぎるからだ」