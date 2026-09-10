AFP
翻訳者：
ラスムス・ホイルンド、ナポリがナポリでチャンピオンズリーグ敗戦を喫した後、アーセナルの「最高中の最高」の守備を称賛
アーセナル、チャンピオンズリーグで僅差の勝利を収める
アーセナルは火曜夜、チャンピオンズリーグでナポリを1-0で下し、堅固な守備を軸に勝ち点3を手にした。残り15分にはマルティン・ウーデゴールがペナルティーエリア手前から見事なシュートを決め、再びマン・オブ・ザ・マッチ級のパフォーマンスを締めくくった。
アルテタ監督のチームは試合の主導権を握ったものの、この日のリードを広げるのには苦しんだ。ブカヨ・サカとピエロ・インカピエのシュート精度を欠いた場面によって試合は拮抗し、アーセナルは勝ち切るために最終ラインの踏ん張りに大きく頼る形となった。
勝利の差はわずか1点だったが、アーセナルは終始余裕を感じさせた。昨季のファイナリストはセリエAのクラブをうまく封じ込み、貴重な欧州での白星を手にした。
- Getty Images Sport
ホイルンド、手ごわいアーセナルの守備陣を称賛
アーセナルは最終ラインに深刻な負傷者問題を抱えながらも、クリーンシートを達成した。ウィリアム・サリバ、クリスティアン・モスケラ、ユリエン・ティンバーはいずれも、この欧州での一戦で先発メンバーから外れていた。
それでも、今夏加入のエズリ・コンサはガブリエウとともに圧倒的なパフォーマンスを披露した。ナポリFWホイルンドも、これほど強固な最終ラインと対戦する難しさをすぐに認めた。
「彼らを順位づけするのは難しい。明らかに優れたDFがたくさんいるからね」と、ホイルンドは『TNT Sport』が伝えたコメントの中で語った。「モスケラとサリバが欠場していても、そこにコンサを入れられる。それだけ強いチームだ」
ガブリエウがアンカーに指名される
デンマーク代表の同選手はガブリエウに特別な賛辞も送り、アーセナル守備陣の中央で見せるブラジル人DFのフィジカルの強さとリーダーシップを強調した。このセンターバックは試合を通してイタリア勢を沈黙させる上で大きな役割を果たした。
「ガブリエウもチームの錨だと思う。本当に、本当に強いし、デュエルへの対応の仕方を分かっている」とホイルンドは付け加えた。「今日は何も得られずに交代したとはいえ、自分はいいプレーができたと思う。ボールをうまく収められたし、勝てなかったとしても、最高中の最高の相手に挑めたのは自分にとって良かった」
- Getty Images Sport
アルテタ、重要な欧州での勝利を土台に前進へ
この苦しみながらもつかんだ勝利は、チャンピオンズリーグでの戦いを続けるアーセナルにとって大きな追い風となる。北ロンドンのクラブは今後、自信を新たに国内での戦いへと再び目を向けることになる。
一方、ナポリとホイルンドは、イングランドの首都での悔しい一夜を経て、素早く立て直さなければならない。イタリアの強豪は、ノックアウトラウンド進出を目指す中で、今後の欧州での試合で巻き返しを期すことになる。
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