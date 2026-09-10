アーセナルは火曜夜、チャンピオンズリーグでナポリを1-0で下し、堅固な守備を軸に勝ち点3を手にした。残り15分にはマルティン・ウーデゴールがペナルティーエリア手前から見事なシュートを決め、再びマン・オブ・ザ・マッチ級のパフォーマンスを締めくくった。

アルテタ監督のチームは試合の主導権を握ったものの、この日のリードを広げるのには苦しんだ。ブカヨ・サカとピエロ・インカピエのシュート精度を欠いた場面によって試合は拮抗し、アーセナルは勝ち切るために最終ラインの踏ん張りに大きく頼る形となった。

勝利の差はわずか1点だったが、アーセナルは終始余裕を感じさせた。昨季のファイナリストはセリエAのクラブをうまく封じ込み、貴重な欧州での白星を手にした。