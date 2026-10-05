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ラスムス・ホイルンドのPK弾でウェールズ敗戦、クレイグ・ベラミー率いるチームはデンマーク戦でネーションズリーグ黒星
ホイルンドの一撃でウォードに悪夢
ウェールズはネーションズリーグで今大会3敗目を喫した。後半のホイルンドのPKにより、デンマークがカーディフ・シティ・スタジアムでの一戦を1-0で制し、妥当な勝利を収めた。試合の分岐点となったのは、ダニー・ウォードが自陣ボックス内での緩いパスでグスタフ・イサクセンにボールを渡してしまい、そのミスを取り返そうとした末にデンマークのMFを倒した場面だった。
ホイルンドはPKを冷静に12ヤードから決め、ウォードの逆を突いた。この結果、ベラミー監督率いるチームはグループA4の3位となり、重要な2試合を残すことになった。
- AFP
カーディフでデンマーク勢が圧倒的強さを見せる
デンマークは試合を通じてはるかに大きな脅威を与え続け、ミッケル・ダムスゴーアが試合前に欠場したうえ、主将ピエール・エミール・ホイビュアを序盤の負傷で失いながらも、テンポを維持した。ブライアン・リーマー監督のチームは後半開始後も圧力をかけ続け、アンドレアス・スコフ・オルセンがホイルンドに決定機を演出しかけたが、得点態勢に入っていたFWはウォードの正面にシュートを放った。
これに対しウェールズは反撃らしい反撃をほとんど見せられず、唯一の好機は失点の直前に訪れたが、ブレナン・ジョンソンが厳しい角度から放ったハーフボレーはクロスバーの上を越えた。
選手層の厚みが限界まで試される状況に
過酷な4試合のインターナショナルウインドーは、チーム内で深刻化するコンディション不良の中にあったウェールズにとって、あまりに厳しいものとなった。ベラミーは複数の主力を欠いたまま対応を迫られ、正GKカール・ダーロウ、センターバックのコンビであるジョー・ロドンとディラン・ローラー、そして大黒柱のハリー・ウィルソンはいずれも今回のキャンプを完全に欠場した。
さらに、ダビド・ブルックスがポルトガル戦の敗戦に出場した後で離脱し、状況は一段と悪化した。これにより、木曜日に10人のノルウェーを下して得た勢いは、実力あるデンマーク相手にあっという間に消え去った。
- Focus Images
重要な最終局面を見据えて
デンマークの勝利に加え、ノルウェーがポルトガルで1-2の敗戦を喫したことで、デンマークは上位3位入り争いで明確に主導権を握った。ベルアミー監督の戦力が手薄なチームは、来月のオスロ遠征と、グループ首位との厳しいホーム戦で好結果を出さなければならない。この最後の2試合で勝ち点を積み上げることは、ウェールズがグループA4の最下位を回避し、12月のユーロ2028予選組み合わせ抽選でポット1シード獲得の望みをつなぐために不可欠である。
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