ウェールズはネーションズリーグで今大会3敗目を喫した。後半のホイルンドのPKにより、デンマークがカーディフ・シティ・スタジアムでの一戦を1-0で制し、妥当な勝利を収めた。試合の分岐点となったのは、ダニー・ウォードが自陣ボックス内での緩いパスでグスタフ・イサクセンにボールを渡してしまい、そのミスを取り返そうとした末にデンマークのMFを倒した場面だった。

ホイルンドはPKを冷静に12ヤードから決め、ウォードの逆を突いた。この結果、ベラミー監督率いるチームはグループA4の3位となり、重要な2試合を残すことになった。