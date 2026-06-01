国際試合での活躍はクラブのロッカールームで自慢の種になる。マクトミネイはスコットランドがデンマークを破った夜をホジュルンドに思い出させ続けている。予選で決めた彼の驚異的なオーバーヘッドキックはタータン・アーミーを2026年W杯へ導き、デンマークの夢を打ち砕いた。ナポリの練習場では容赦ないいじりが続いている。

マクトミネイはGQのインタビューで「ラスムスはいい奴で、練習場でよく冗談を言うが、あのオーバーヘッドの映像はもう見られない」と明かした。チームメイトにGIFを送ったかと問われると、スコットランド出身のギルモアがさらに大胆な行動を取ったと語った。 「ああ、それならまだマシだ。僕とビリーで、あの試合の写真を全部彼のロッカーに貼りまくったんだ」と彼は付け加えた。



