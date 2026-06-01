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ラスムス・ホイリュンドへのイジメ！ ナポリのストライカーは、スコットランド人チームメイトからの練習場でのからかいにうんざりし、スコット・マクトミネイの有名なオーバーヘッドキックを見るのも嫌になった。
ホジュルンドをからかった練習場の冗談
国際試合での活躍はクラブのロッカールームで自慢の種になる。マクトミネイはスコットランドがデンマークを破った夜をホジュルンドに思い出させ続けている。予選で決めた彼の驚異的なオーバーヘッドキックはタータン・アーミーを2026年W杯へ導き、デンマークの夢を打ち砕いた。ナポリの練習場では容赦ないいじりが続いている。
マクトミネイはGQのインタビューで「ラスムスはいい奴で、練習場でよく冗談を言うが、あのオーバーヘッドの映像はもう見られない」と明かした。チームメイトにGIFを送ったかと問われると、スコットランド出身のギルモアがさらに大胆な行動を取ったと語った。 「ああ、それならまだマシだ。僕とビリーで、あの試合の写真を全部彼のロッカーに貼りまくったんだ」と彼は付け加えた。
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通貨とグラスゴーの壁画
マクトミネイのシュートはピッチを超え、スコットランドの象徴になった。スコットランド銀行は28年ぶりのW杯出場を祝し、限定20ポンド紙幣にこのオーバーヘッドキックをデザインした。ハムデン・パークの練習場を見下ろす壁には、その瞬間を描いた巨大壁画もある。それでも本人は謙虚だ。
「アディダスが特別なことを考えてくれたことに感謝しています。でも、ちょっと……恥ずかしいわけではないんですが、トレーニング中に選手全員が見える高い場所に掲げられていると、ね……僕は目立たないタイプなので。 建物の壁に自分の顔が掲げられるのは非現実的で、どう言葉にすればいいのか分かりません。本当に特別なことなんです」とこのMFは語った。
プレミアリーグ復帰を断り、ナポリでの未来を選ぶ
2025年のバロンドール候補に選ばれ、中盤で圧倒的な活躍を見せる彼に、イングランドのクラブが関心を持つのは当然だった。しかしナポリは、プレミアリーグや高年俸を提示するサウジ・プロリーグからの引き抜きに断固として反対している。新体制の将来計画に不可欠だと考えているからだ。
マクトミネイもイタリア生活には満足しており、「将来についてエージェントは誰とも連絡を取っていない。私はここでとても幸せで、ナポリの選手としてそれしか考えていない」と移籍を否定した。
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ファーガソンの影響力とワールドカップへの夢
地中海で新生活を始めても、マクトミネイはルーツと、サー・アレックス・ファーガソンに植えられた高い基準を忘れない。彼は「ファーガソンは史上最高の監督。彼の言葉を心に刻み、試合で生かしたい」と語る。
28年ぶりにW杯に出場するスコットランド代表を率いる彼にとって、その言葉は大きな力となる。北米開催の大会では、すべての瞬間を楽しみながらチームを史上初のグループステージ突破へ導き、歴史を刻む決意だ。
「準備期間も含めて、一分一秒を楽しみたい」と彼は付け加えた。「40歳や50歳になって振り返ったとき、『あのとき緊張しすぎだった』とは思いたくない。 年齢を重ねるほど、キャリアは短いと感じる。だから今を楽しみたい。そうでないと、時はあっという間に過ぎ、あとでどこへ行ったのかと悔やむだけだ。少し大人になった今、経験し、楽しむことができる。そこにはより深い意味がある」