ラスムス・ホイリュンドのマンチェスター・ユナイテッド復帰はなし！ナポリの幹部が、レンタル移籍中のストライカーの完全移籍を成立させる計画を明らかにした

マンチェスター・ユナイテッドがホイールンドのレンタル移籍を承認した決断は、関係するすべての当事者にとって実を結んだようだ。このデンマーク人ストライカーはセリエAで目覚ましい復活を遂げている。オールド・トラッフォードでは高額な移籍金に見合う活躍ができず苦戦を強いられたが、アントニオ・コンテ監督の下で得点感覚を取り戻し、瞬く間にナポリの攻撃の要となった。

ナポリでの23歳の彼の活躍は、プレミアリーグでは得られなかった安定感によって特徴づけられており、マンチェスターを去った当時の選手よりも洗練され、身体的にも圧倒的な存在感を示している。