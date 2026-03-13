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ラスムス・ホイリュンドのマンチェスター・ユナイテッド復帰はなし！ナポリの幹部が、レンタル移籍中のストライカーの完全移籍を成立させる計画を明らかにした
イタリアでの新たな生活
マンチェスター・ユナイテッドがホイールンドのレンタル移籍を承認した決断は、関係するすべての当事者にとって実を結んだようだ。このデンマーク人ストライカーはセリエAで目覚ましい復活を遂げている。オールド・トラッフォードでは高額な移籍金に見合う活躍ができず苦戦を強いられたが、アントニオ・コンテ監督の下で得点感覚を取り戻し、瞬く間にナポリの攻撃の要となった。
ナポリでの23歳の彼の活躍は、プレミアリーグでは得られなかった安定感によって特徴づけられており、マンチェスターを去った当時の選手よりも洗練され、身体的にも圧倒的な存在感を示している。
- AFP
マンナが完全移籍の計画を明らかにした
この契約について、マンナ氏は次のように述べた。「疑いの余地はない。ラスムス・ホイリュンドはここに残る。ナポリがチャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合、マンチェスター・ユナイテッドから買い取る義務が生じるが、この条件があっても彼は我々の計画に含まれている。」
この契約には特定の金銭的条件が盛り込まれているが、ナポリの首脳陣は、このデンマーク人選手が今後数年にわたりチームの攻撃陣を率いるにふさわしい人物であると確信している。マンナは、たとえ必須条件が満たされなかったとしても、このストライカーはスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにおける長期的なプロジェクトの重要な一翼を担い続けることを説明し、クラブの決意を改めて強調した。
統計データがホーユルンドの復活を裏付けている
ホジュルンドの今シーズンの成績を見れば、ナポリが4400万ユーロ（3800万ポンド）の完全移籍金で獲得に動いたのも納得できる。彼はパルティノーペイ（ナポリ）にとって度重なる救世主となり、チームが頑強な相手守備陣を崩せずに苦しむ中、優勝争いに留まるための貴重な勝ち点を何度ももたらしてきた。 今シーズン、全大会通算で既に13ゴール4アシストを記録しているこのデンマーク人選手は、以前アタランタでプレーした時の活躍が単なるまぐれではなかったことを証明している。
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オールド・トラッフォードからの退団が迫っている
マンチェスター・ユナイテッドにとって、この売却は、新スポーツ体制下で進められているチーム再編において重要な節目となる。ホジュルンドがマンチェスターでこの調子を見せていたらどうなっていたか、と想像するファンもいるかもしれないが、4400万ユーロの確実な資金流入は、戦術の進化にふさわしい選手を獲得するための貴重な財源となるだろう。
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