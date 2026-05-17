ラスムス・ホイリュンドがナポリへの完全移籍を発表。マンチェスター・ユナイテッドのファンに「感動的な」メッセージを送った。

21歳のストライカーは、マンチェスター・ユナイテッドで戦力外となり、今季ナポリへレンタル移籍した。

両クラブの合意により、ナポリがセリエAで4位以内に入れば完全移籍が義務付けられることになっていた。ピサに3-0で勝利したことで条件が満たされ、移籍金は約3800万ポンドに確定した。

ホイランドはこの試合で存在感を示し、元ユナイテッドのスコット・マクトミネイにアシストを送った後、92分に自身も得点を挙げた。