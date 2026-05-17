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ラスムス・ホイリュンドがナポリへの完全移籍を発表。マンチェスター・ユナイテッドのファンに「感動的な」メッセージを送った。
チャンピオンズリーグ出場権獲得で完全移籍が決定
21歳のストライカーは、マンチェスター・ユナイテッドで戦力外となり、今季ナポリへレンタル移籍した。
両クラブの合意により、ナポリがセリエAで4位以内に入れば完全移籍が義務付けられることになっていた。ピサに3-0で勝利したことで条件が満たされ、移籍金は約3800万ポンドに確定した。
ホイランドはこの試合で存在感を示し、元ユナイテッドのスコット・マクトミネイにアシストを送った後、92分に自身も得点を挙げた。
ホジュランド、オールド・トラッフォードに感傷的な別れの言葉
デンマーク代表の彼はソーシャルメディアでマンチェスター・ユナイテッドのファンにメッセージを送り、プレミアリーグの名門を去るのは苦しい決断だったと明かした。オールド・トラッフォードでの日々を振り返り、「赤いユニフォームでプレーするのは幼い頃の夢だった」と語った。
それでもイタリアで復活できたことに感謝している。彼はこう続けた。「ファンの皆さんが支えてくれたおかげで、故郷のように感じられ、自信を取り戻せた。心から感謝している。 今日のゴールは、自信を持って新たなスタートを切った証です。ナポリでは全力で戦います。子供の頃の夢を叶えてくれたマンチェスター・ユナイテッドのファン、選手、スタッフに感謝します。新たな夢を追う時が来ました。一緒に追いかけましょう。」
ナポリ首脳陣が「決定的な」貢献を称賛
ホイルンドはリーグ32試合で11ゴール6アシストを記録。献身的な姿勢と決定力がナポリスタッフから高い評価を得ている。スポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナは、最終順位に関係なく残留させたいと明言した。
マンナは今春、こう語っていた。「ホイールンドはチームに不可欠だ。得点がなくても常に全力で走っている。CL権を取れば完全移籍が義務となるが、たとえ取れなくても彼はナポリに残るだろう」
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ユナイテッドで夏の移籍市場が幕を開ける
ホジュルンドの退団は、レッドデビルズにとって多忙な夏になると予想される中で最初の大きな動きだった。マイケル・キャリックのチーム再編に伴い、このストライカーだけでなく、数名の有名選手もチームを去ると見られる。
さらにベテランMFカゼミーロも今季限りで契約満了となり、オールド・トラッフォードを去る。ナポリから3800万ポンドの移籍金が入ったユナイテッドは、この資金を新戦力獲得に充てる見込みだ。