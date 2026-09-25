ラスパドーリ、背番号10、そして定まっていない役割。サッリとマンチーニの下で、どこでプレーできるのか？

ラスパドーリは先発ではない見込みだが、後半から途中出場して自分の持ち味を示す準備はできている。背負うのは10番だ。名誉ある一方で重みもあるそのユニフォームを、サッスオーロ育ちで、ロベルト・デ・ゼルビによってトップレベルの舞台へ送り出された“小さな魔法使い”は恐れずに身にまとう。 キャリアを通じて、ナポリでもマドリードでも、アトレティコ・マドリードの一員としても、第一選択ではなかった時でさえ、常に責任を引き受けてきた。イタリア代表でも同じようにやる準備はできているが、これまで真のレギュラー、真のけん引役になったことは一度もない。それは役割やポジションの問題でもある。ラスパドーリは何でもでき、どこでもプレーできるが、ピッチ上で明確な居場所を見つけるのは難しい。現時点で、彼は実際にどこで付加価値をもたらせるのだろうか。