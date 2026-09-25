イタリア代表での招集は60回、出場は46試合、得点は11。さらに年代別代表も含めれば、招集101回、出場86試合、19ゴールとなる。ジャコモ・ラスパドーリのイタリア代表での数字は、決して駆け出しのものではない。マンチーニからスパレッティを経てガットゥーゾまで、この5年半、2021年6月のチェコ共和国戦でのデビュー以来、ベンティヴォーリオ生まれのアタッカーは常にそこにいた。そして今夜も、ローマのオリンピコで行われるベルギー戦、マンチーニ第2次政権の初戦でも、その姿はある。
ラスパドーリ、背番号10、そして定まっていない役割。サッリとマンチーニの下で、どこでプレーできるのか？
ナンバー10？ プレッシャーはない。
ラスパドーリは先発ではない見込みだが、後半から途中出場して自分の持ち味を示す準備はできている。背負うのは10番だ。名誉ある一方で重みもあるそのユニフォームを、サッスオーロ育ちで、ロベルト・デ・ゼルビによってトップレベルの舞台へ送り出された“小さな魔法使い”は恐れずに身にまとう。 キャリアを通じて、ナポリでもマドリードでも、アトレティコ・マドリードの一員としても、第一選択ではなかった時でさえ、常に責任を引き受けてきた。イタリア代表でも同じようにやる準備はできているが、これまで真のレギュラー、真のけん引役になったことは一度もない。それは役割やポジションの問題でもある。ラスパドーリは何でもでき、どこでもプレーできるが、ピッチ上で明確な居場所を見つけるのは難しい。現時点で、彼は実際にどこで付加価値をもたらせるのだろうか。
代替案
攻撃的なサイドアタッカーの体格を持ち、スタイルはフィニッシャー型。キャリア初期のラスパドーリはディ・ナターレやアグエロと比較されたが、純粋な9番としては、体格の問題だけでなく、真に機能したことはなかった。イタリア代表でのマンチーニの4-3-3、そしてアタランタでのサッリの4-3-3ではウイングとしてプレーしているが、仕掛けて抜き去るだけのスピードが常にあるわけではなく、ゴールから離れるとほとんど無力に近い。では、どうなのか。最も良かったのは、センターフォワードを支える役割、セカンドトップ、あるいは4-2-3-1のトップ下としてプレーした時だ。そこでこそ輝き、脅威となる。現時点でラスパドーリは、何よりも試合途中から投入されるオプションに見える。先発ではない。イタリアの10番が本来あるべき姿とは、正確には言い難い。
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