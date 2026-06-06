『ラスト・ダンス』：リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、そして2026年に最後のワールドカップを迎えるベテラン選手たち

約20年にわたり最前線で活躍してきた世代にとって、2026年の大会が最後の舞台となる。多くのレジェンドが引退を控え、この大会が彼らにとってサッカー界最大の栄冠を勝ち取る最後のチャンスだ。
有終の美を飾る選手もいれば、悔しさを残す選手もいるだろう。それでも、彼らが去った後の国際舞台は大きな空白を生み、新鋭の若手がすぐに埋めるのは難しい。
GOALは、2026年がほぼ間違いなく最後のワールドカップとなるベテラン選手たちを紹介する。
約20年にわたり最前線で活躍してきた世代にとって、2026年の大会が最後の舞台となる。多くのレジェンドが引退を控え、この大会が彼らにとってサッカー界最大の栄冠を勝ち取る最後のチャンスだ。
有終の美を飾る選手もいれば、悔しさを残す選手もいるだろう。それでも、彼らが去った後の国際舞台は大きな空白を生み、新鋭の若手がすぐに埋めるのは難しい。
GOALは、2026年がほぼ間違いなく最後のワールドカップとなるベテラン選手たちを紹介する。
リオネル・メッシはまもなく39歳。これまで謎めいた発言もあったが、史上最多6度目のW杯出場を決意した。
2022年決勝でフランスを破り、自身に欠けていた唯一のタイトルを得た。その後ヨーロッパを離れ、インター・マイアミへ移籍。負担は減ってもエンターテインメント性は衰えず、MLSで体をケアしながらプレーしている。
代表でも活躍は続き、同年代が及ばない場面で得点とチャンスを創出している。大会の拡大と北米の酷暑を乗り切れるかは未知数だが、メッシが静かに引退すると考えるのは早計だ。
41歳のクリスティアーノ・ロナウドは、今夏ポルトガルが優勝すれば、ワールドカップを掲げた史上最年長の選手となる。バロンドールを5度受賞しながらも、メッシと異なりこの大会で優勝もなく、ノックアウトステージでの得点もない。つまり、彼のワールドカップでの功績は伝説的な地位には程遠い。
この年齢でなおトップレベルで戦うことは奇跡的だが、彼はサウジアラビアのアル・ナセルで得点を重ね、引退するつもりはないと語る。
ポルトガル代表にはラファエル・レオ、ペドロ・ネト、ゴンサロ・ラモスなど若手が控えるが、ロベルト・マルティネス監督はチームをロナウド中心に構築し、欧州初制覇を狙う。メッシ同様6度目の出場となる今回が、ロナウドにとって世界制覇の最後のチャンスだ。
今夏、メッシとロナウドに続き6度目のW杯出場が予想される3人目の選手がいるが、ギジェルモ・オチョアの出場は不透明だ。
メキシコ代表で150試合以上に出場したベテランGKは、2024年3月のCONCACAFネーションズリーグ決勝トーナメント以降代表戦1試合のみだったため、ハビエル・アギーレ監督の招集は予想されていなかった。 しかし3月、正GKアンヘル・マラゴンがアキレス腱を負傷。これにより40歳のオチョアに代表復帰の道が開けた。
スペイン、イタリア、フランス、ポルトガル、ベルギー、キプロス（AELリマソール）と渡り歩いたオチョアは、W杯後に引退する意向だ。20年にわたり大会の顔となってきたベテランのキャリアに幕が下りる。
予期せぬ招集を受けたのはオチョアだけではない。テル・シュテーゲンは2年間怪我に苦しみ、バウマンの状態も不安視される中、ドイツのナーゲルスマン監督は代表引退を表明したノイアーを「最後の舞台」として招集した。
EURO2024後に代表引退を表明したものの、バイエルンでの活躍が評価され、40歳で5度目のW杯出場へ復帰を説得された。
ナゲルスマンは、北米開催の大会で3大会連続のグループリーグ敗退を避けるため、ノイアーを正GKとして起用すると明言した。
40歳のルカ・モドリッチは、フィールドプレーヤーとしてはロナウドに次ぐ今大会2番目の年長者。この大会で輝かしいキャリアに幕を閉じようとしている。2018年にはクロアチアを史上初の決勝へ導き、2022年には3位入賞の原動力となった。
コンディション維持のため、昨年レアル・マドリードからACミランに移籍。今回5度目の本大会に出場し、代表通算200試合出場を達成する史上4人目の選手になる見込みだ（メッシが先に達成する可能性もある。現在メッシ198試合、モドリッチ197試合）。
メッシやロナウド、モドリッチと違い、エディン・ジェコは自身のワールドカップの夢が終わったと思っていても不思議ではなかった。ボスニア・ヘルツェゴビナは2014年の唯一の出場以来、主要大会への切符を逃し続けていたからだ。しかしジェコは最後のチャンスでチームを鼓舞し、UEFAプレーオフでイタリアを破って北米のピッチへ。
代表通算150試合出場を目前に控え、70ゴール以上を記録する彼は、1月に加入したシャルケでも得点を重ねブンデスリーガ復帰に貢献した。 マンチェスター・シティやインテルでプレーした彼にとって、出場機会は少ない。それでも、世界最高峰の舞台で現役生活を締めくくるのは、彼にとって最高の栄誉となるだろう。
今回のワールドカップで、多くのチームが史上最高の選手と別れるだろう。韓国もその1つになるかもしれない。ソン・フンミンが2026年以降も代表を続けるかは不透明だ。
7月に34歳になる彼はまだ時間的余裕があるものの、キャプテンとして、またサッカーに熱狂する国民の期待を背負い続けるのは大きな負担だ。欧州を離れMLSのLAFCに移籍したトッテナム時代のレジェンドは、大会が終わる頃には「代表のためにできることはすべてやった」と感じているかもしれない。
ソンより数日年上で、自国サッカー史上最高の選手と呼ばれるモハメド・サラー。彼は長年ほぼ独力でエジプト代表を支えてきた。 今回はマンチェスター・シティのオマル・マルムシュなど、わずかながらサポートもいる。それでもリヴァプールでのここ1年の不調にもかかわらず、北米開催の大会でもファラオズは再びサラーに活路を託すだろう。
2018年のW杯ではチャンピオンズリーグ決勝で負った肩のけがの影響で出場機会が制限されただけに、今回は並外れた飢えと闘志を燃やすはずだ。サッカー界での地位を考えると、不朽のレガシーをさらに確固たるものにするため、この大会で結果を残す必要がある。
アンフィールドを去った後、サウジアラビア移籍が噂され、キャリア終盤は目前だ。よって、今夏以降も代表を続けることを期待するのは難しい。
サディオ・マネは過去10年のセネガル代表を支え、34歳となる今回が母国を率いる最後のW杯になるだろう。
リヴァプールとバイエルンでプレーした彼は2021年アフリカネイションズカップ決勝でPKを決め、母国に初優勝をもたらした。2022年は怪我で出場できなかったが、チームを2大会連続の本大会へ導いた。
欧州を離れサウジアラビアのアル・ナセルに移籍し存在感は薄れたが、彼は今も母国に献身しキャプテンを務める。イスマイラ・サールやイリマン・ンディアイら若手が周囲で伸びる中、マネのリーダーシップと経験は2026年大会でセネガルが勝ち進むために不可欠だ。
アフリカ出身でチャンピオンズリーグとプレミアリーグを制した3人の最後を飾るのがリヤド・マフレズだ。彼は同世代屈指の才能を持つ。35歳になった今も、華麗なドリブルと魅惑的なファーストタッチでファンやチームメイトを魅了する。国際舞台で有終の美を飾るのにふさわしいと語る声は多い。
そんな彼でもワールドカップに出場したのは2014年の1度きり。アルジェリア代表はその後、本大会に進めていない。今夏、サウジアラビアのアル・アハリでキャリア終盤を迎えるマフレズにとって、世界舞台で力を示す最後のチャンスだ。
マフレズの元チームメイト、ケヴィン・デ・ブライネは、マンチェスター・シティからナポリに移籍した初年度、怪我に悩まされた。今月下旬に35歳になる彼は、体力の限界が近づいているとの声もある。
万全なら、彼は今も世界屈指のオールラウンドなゲームメーカーだ。黄金世代の生き残りとして、ベルギー代表を再び鼓舞できると信じている。
ルディ・ガルシア監督の下、チームは過渡期にあるが、彼の一本パスや遠距離シュートは依然として脅威だ。もし健康なら、レッドデビルズは今夏ダークホースになる。
ヴァージル・ファン・ダイクは年齢を重ねるごとにさらに実力を増しており、ワールドカップ開催中に35歳を迎えるとはいえ、今夏のオランダ代表の戦いで彼が重要な役割を果たすことは間違いない。
リヴァプールが欧州屈指のチームになる原動力となり、対戦相手のFWの中には1対1を避ける選手もいるほどだ。
とはいえ昨季はベストコンディションではなく、リヴァプール内にもスピードや判断力が落ちたとの懸念があった。オランダファンは、おそらく彼にとって2度目かつ最後のW杯となる今回、キャプテンが本来の力を取り戻すことを期待している。
2014年W杯のスター、ハメス・ロドリゲスは7月に35歳になる。コロンビアのファンは彼が北米でプレーし続けることを切望している。12年前、彼は歴史的な個人技で世界を魅了し、レアル・マドリードへ移籍。しかしその後、コンディション維持に苦慮することが多かった。
怪我に悩まされたキャリアの中で、彼は短期間のクラブ移籍を繰り返しながら（直近ではMLSミネソタ・ユナイテッド）、国際試合でのパフォーマンスに集中してきた。
W杯に支えられてきたハメスにとって、世界最大の舞台でキャリアの幕を閉じるのは自然な流れだ。
ネイマールにとって、2026年W杯への道は波乱万丈だ。ブラジル代表の初戦は1週間後だが、彼はまだ出場していない。 ブラジル代表歴代最多得点者は2023年10月の前十字靭帯断裂以来、代表戦から遠ざかっていた。9月に就任したカルロ・アンチェロッティ監督も起用せず、最後のW杯出場は絶望的だった。
しかし、FWの負傷が相次ぎ、アンチェロッティ監督は直前でネイマールを招集。サポーターは熱狂した。34歳の彼は北米大会でどんな役割を任されるのか不明だ。しかも招集直後に再負傷し、まずフィットネスを取り戻す必要がある。
34歳の彼の体は限界近く、2030年大会までコンディションを保つのは難しい。つまり、今回が6つ目の星をブラジルにもたらす最後の機会なのだ。
ハリー・ケインは現在も絶頂期にある。32歳の今もバイエルン・ミュンヘンで60ゴール以上を記録し、欧州屈指の決定力を示す。イングランド代表歴代最多得点者の座も独走している。
この調子なら2030年のW杯まで現役を続ける可能性もある。後継者が育っていない現状を考えれば、ファンもそれを望むだろう。ただ、2028年にはイングランド共催の欧州選手権が控えている。この大会がケインにとって代表引退の絶好の機会になるかもしれない。
自国開催であるため、ジョーダン・ピックフォード、ジョン・ストーンズ、マーカス・ラッシュフォードらにとっても最後のW杯になるかもしれない。ホームのサポーターの前で代表を退く機会は、彼らにとって大きな魅力だ。