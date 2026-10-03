あらゆる名前をその生地に織り込むことで、ベティスと、トップリーグの舞台を離れていた14年間を通してチームを支え続けたサポーターとの揺るぎない結びつきが表現されている。そのスタンドの忠誠心こそが、クラブが財政危機と下部リーグでの埋没からはい上がる原動力となった。昇格を果たしたこのチームが苦境を回避し、スペインのエリートの中でその地位を確保するためには、今やその集団的な勢いを力に変えることが不可欠となる。