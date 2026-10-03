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ラシン・サンタンデール、1万8804人のシーズンチケット保有者全員の名前をあしらった驚異のサードユニフォームを発表
特別ユニフォームで忠実なサポーターを称える
ラ・リーガに昇格したばかりの同クラブは、Austral製の2026-27シーズン用サードユニフォームを発表した。 1万8804人のシーズンチケット保有者全員の名前がシャツの内側に直接プリントされている。14年ぶりにスペイン1部へ復帰したクラブにとって、長く待ち望まれたトップリーグ帰還を支えたファンへの感謝を明確に示すものだ。ユニフォームは現在、クラブのウェブストアで74.95ユーロで販売されており、まもなくエル・サルディネーロでも入荷予定となっている。
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モダンな美学が地域の象徴性を融合する
落ち着いたブラックをベースにしたこのシャツは、カンタブリアのラバルムに着想を得た同系色のプリントを採用し、見た目を損なうことなく奥行きを加えている。襟、袖口、裾にあしらわれたクラブの象徴的な「レーシング・グリーン」がさりげないアクセントとなり、クラブの伝統的なアイデンティティを前面に押し出している。クイックドライ素材のグリーンのショーツとブラックのソックスを組み合わせた全体の装いは、地域のヘリテージをシャープかつモダンに表現したものとなっている。
歴史的な逆転劇がトップリーグ昇格への野望を後押しする
あらゆる名前をその生地に織り込むことで、ベティスと、トップリーグの舞台を離れていた14年間を通してチームを支え続けたサポーターとの揺るぎない結びつきが表現されている。そのスタンドの忠誠心こそが、クラブが財政危機と下部リーグでの埋没からはい上がる原動力となった。昇格を果たしたこのチームが苦境を回避し、スペインのエリートの中でその地位を確保するためには、今やその集団的な勢いを力に変えることが不可欠となる。
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ベティス、難敵バレンシアとの厳しい一戦へ
代表ウィーク明け、ラシンは10月11日の日曜日にラ・リーガへ戻り、第8節でバレンシアをエル・サルディネーロに迎える。アウェーのバレンシアは、新たに就任したハビエル・アギーレ監督の下で乗り込んでくる。アギーレには、クラブの長引く不振に歯止めをかける役割が託されている。新体制の下で即座の反発を求める相手との対戦は、ホームで貴重な勝ち点獲得を狙うラシンにとって、細心の集中力が求められる一戦となる。
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