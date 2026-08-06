アラゴンは最近の公の場で、クラブ生え抜きの主力を引き留める重要性について熱く語った。サリナスだけでなく、今夏多忙を極めているカンタブリアのクラブでは他の数人の主力選手にも関心が寄せられており、そうした中でラシンの優先事項は「戦力を弱めるようなスター流出」ではなく、チームを「強化すること」だと強調した。

それでもグループを維持したいという思いがある一方で、スポーツディレクターは、バルセロナのような格のクラブから声がかかった場合の現代サッカーの力関係について現実的な見方も示した。アラゴンは、ラシンが選手を引き留めるために戦うとしながらも、契約解除条項に見合う巨額のオファーが届いた場合、抵抗できることには限界があると認めた。そして、「スーパースターが現れたら、できることはほとんどない」と述べ、その現実を受け入れた。