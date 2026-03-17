ラコウ対フィオレンティーナ：視聴方法、放送局、ストリーミング、先発メンバー

残留争いの話はひとまず置いておき、ヨーロッパの舞台に目を向ける。木曜日にポーランドでラコウと対戦するパオロ・ヴァノーリ監督は、選手たちにそう期待している。フィオレンティーナには、カンファレンスリーグの準々決勝へ4年連続で進出するチャンスがあり、この困難なシーズンにおいてフィレンツェが楽しみ続けている夢を、さらに前進させることができる。
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残留争いの話はひとまず置いておき、ヨーロッパの舞台に目を向ける。木曜日にポーランドでラコウと対戦するパオロ・ヴァノーリ監督は、選手たちにそう期待している。フィオレンティーナには、カンファレンスリーグの準々決勝へ4年連続で進出するチャンスがあり、この困難なシーズンにおいてフィレンツェが楽しみ続けている夢を、さらに前進させることができる。
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試合：ラコウ対フィオレンティーナ
日時：2026年3月19日（木）
18時45分
放送局：Sky Sport
ストリーミング：Sky Go／Now TV
「これからは我々がエネルギーを最大限に活用していく番だ」――パオロ・ヴァノーリ監督はクレモナ戦後の記者会見をこのように締めくくった。フィオレンティーナの指揮官は、リーグ戦でのインテル戦がいかに重要かを認識しており、カップ戦では恒例のローテーションで選手を起用する構えだ。
ゴールキーパーはクリステンセンが務め、腰痛から回復したフォルティーニが先発出場する。センターバックはポングラチッチとコムッツォ、左サイドバックはゴセンスに代わってラニエリが起用される。中盤ではマンドラゴラが先発出場し、ンドゥールとファッビアンが中盤を構成する。
攻撃陣はハリソン、ピッコリ、ファッツィーニで構成される。キーンはベンチ入りし、試合中に途中出場してプレー時間を積む準備ができている。
ラコウ対フィオレンティーナの試合は、無料のストリーミング配信では視聴できず、サブスクリプション契約者限定となります。
加入者は、Sky GoやNOWを通じて、またはNOWの公式サイトから、スマートフォン、タブレット、パソコンを使用して、チャンネル202および253（Sky Sport CalcioおよびSky Sport）で試合を視聴できます。