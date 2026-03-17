ラコウ対フィオレンティーナ：視聴方法、放送局、ストリーミング、先発メンバー

「これからは我々がエネルギーを最大限に活用していく番だ」――パオロ・ヴァノーリ監督はクレモナ戦後の記者会見をこのように締めくくった。フィオレンティーナの指揮官は、リーグ戦でのインテル戦がいかに重要かを認識しており、カップ戦では恒例のローテーションで選手を起用する構えだ。

ゴールキーパーはクリステンセンが務め、腰痛から回復したフォルティーニが先発出場する。センターバックはポングラチッチとコムッツォ、左サイドバックはゴセンスに代わってラニエリが起用される。中盤ではマンドラゴラが先発出場し、ンドゥールとファッビアンが中盤を構成する。

攻撃陣はハリソン、ピッコリ、ファッツィーニで構成される。キーンはベンチ入りし、試合中に途中出場してプレー時間を積む準備ができている。