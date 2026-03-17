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Cremonese FiorentinaGetty

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ラコウ対フィオレンティーナ：視聴方法、放送局、ストリーミング、先発メンバー

ラコウ対フィオレンティーナに関するすべての情報：スタメンと試合の視聴方法。

残留争いの話はひとまず置いておき、ヨーロッパの舞台に目を向ける。木曜日にポーランドでラコウと対戦するパオロ・ヴァノーリ監督は、選手たちにそう期待している。フィオレンティーナには、カンファレンスリーグの準々決勝へ4年連続で進出するチャンスがあり、この困難なシーズンにおいてフィレンツェが楽しみ続けている夢を、さらに前進させることができる。 

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  • ラコウ対フィオレンティーナ：テレビ放送とライブストリーミング

    試合：ラコウ対フィオレンティーナ
    日時：2026年3月19日（木）
    18時45分
    放送局：Sky Sport
    ストリーミング：Sky Go／Now TV

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  • ラコウ対フィオレンティーナ 予想スタメン

    ラコウ（3-4-3）：ジフ；トゥドール、ラコヴィタン、スヴァルナス；アメヤウ、ストルスキ、レプカ、ピエンコ；マクチ、ブルネス、ロペス。 監督：トムチク。フィオレンティーナ（4-3-3）：クリステンセン；フォルティーニ、コムッツォ、ポングラチッチ、ラニエリ；ファビアン、マンドラゴラ、ンドゥール；ハリソン、ピッコリ、ファッツィーニ。監督：ヴァノーリ

  • 最新スタメン情報

    「これからは我々がエネルギーを最大限に活用していく番だ」――パオロ・ヴァノーリ監督はクレモナ戦後の記者会見をこのように締めくくった。フィオレンティーナの指揮官は、リーグ戦でのインテル戦がいかに重要かを認識しており、カップ戦では恒例のローテーションで選手を起用する構えだ。 

    ゴールキーパーはクリステンセンが務め、腰痛から回復したフォルティーニが先発出場する。センターバックはポングラチッチとコムッツォ、左サイドバックはゴセンスに代わってラニエリが起用される。中盤ではマンドラゴラが先発出場し、ンドゥールとファッビアンが中盤を構成する。

     攻撃陣はハリソン、ピッコリ、ファッツィーニで構成される。キーンはベンチ入りし、試合中に途中出場してプレー時間を積む準備ができている。 

  • ラコウ対フィオレンティーナの試合をテレビで視聴する方法

    ラコウフィオレンティーナの試合は無料放送されないため、誰でも無料で視聴することはできません。この試合を観戦するには、SkyまたはNOWの契約が必要です。試合はSky Sport Uno（チャンネル201）およびSky Sport（チャンネル252）で生中継されます。

  • ラコウ対フィオレンティーナ ライブストリーミング

    ラコウ対フィオレンティーナの試合は、無料のストリーミング配信では視聴できず、サブスクリプション契約者限定となります。

     加入者は、Sky GoやNOWを通じて、またはNOWの公式サイトから、スマートフォン、タブレット、パソコンを使用してチャンネル202および253（Sky Sport CalcioおよびSky Sport）で試合を視聴できます

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