Goal.com
ライブ
Moise Kean FiorentinaGetty Images

翻訳者：

ラコウ対フィオレンティーナ ライブ 1-0：ストルスキが先制点！

カンファレンスリーグ・ラウンド16第2戦、ラコウ対フィオレンティーナの試合をライブで視聴

第1戦を2-1で制したフィオレンティーナは、カンファレンスリーグの準々決勝進出をかけて、ポーランドのラコフを訪れる。ヴィオラは、4年連続での準々決勝進出の可能性を秘めており、決して順風満帆とは言えない今シーズンにおいて、フィレンツェが追い求める夢を叶えようとしている。 キックオフは18時45分、ミエイスキ・スタディオン・ピウカルスキ・ラコウにて。  



  • ゴールとハイライト


    49分 - ラコウのゴール！ストルスキがペナルティエリア内でボールを受け、ンドゥールが反応が遅れた隙を突いて、このポーランド人MFがポストすれすれのシュートを放ち、クリステンセンに為す術を与えなかった

    29分 - ラコフに好機：イヴィ・ロペスの低いクロスにブルネスがボレーで合わせたが、フィオレンティーナの守備陣にブロックされた。

    8分 - ラコウが反撃。レプカがペナルティエリア外からシュートを放つが、枠を外れる。

    4分 - キーンがペナルティエリアに侵入してシュートを放つが、スヴァルナスにセーブされる。ボールはイタリア人FWの足元に戻るが、彼はネットに押し込むことができなかった。

    • 広告

  • 試合結果

    ラコウ対フィオレンティーナ 1-0

    得点者：46分ストルスキ（R）


    ラコウ（3-4-2-1）：ジフ；トゥドール（19分 モソル）、ラコヴィタン、スヴァルナス；アメヤウ、レプカ、ストルスキ、ジャン・カルロス；マクチ；ブルネス、ロペス。監督：トムチク

    フィオレンティーナ (4-3-3)：クリステンセン；ドド、ポングラチッチ、コムッツォ、パリシ；ンドゥール、ファジョリ、ファッビアン；ハリソン、キーン、ファッツィーニ。監督：ヴァノーリ


    主審：ムヌエラ

    警告

    退場

エクストラクラサ
レギア・ワルシャワ crest
レギア・ワルシャワ
LEG
ラクフ・チェンストチョワ crest
ラクフ・チェンストチョワ
RAK
セリエ A
フィオレンティーナ crest
フィオレンティーナ
FIO
インテル crest
インテル
INT