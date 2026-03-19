



49分 - ラコウのゴール！ストルスキがペナルティエリア内でボールを受け、ンドゥールが反応が遅れた隙を突いて、このポーランド人MFがポストすれすれのシュートを放ち、クリステンセンに為す術を与えなかった

29分 - ラコフに好機：イヴィ・ロペスの低いクロスにブルネスがボレーで合わせたが、フィオレンティーナの守備陣にブロックされた。

8分 - ラコウが反撃。レプカがペナルティエリア外からシュートを放つが、枠を外れる。

4分 - キーンがペナルティエリアに侵入してシュートを放つが、スヴァルナスにセーブされる。ボールはイタリア人FWの足元に戻るが、彼はネットに押し込むことができなかった。