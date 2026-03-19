第1戦を2-1で制したフィオレンティーナは、カンファレンスリーグの準々決勝進出をかけて、ポーランドのラコフを訪れる。ヴィオラは、4年連続での準々決勝進出の可能性を秘めており、決して順風満帆とは言えない今シーズンにおいて、フィレンツェが追い求める夢を叶えようとしている。 キックオフは18時45分、ミエイスキ・スタディオン・ピウカルスキ・ラコウにて。
Getty Images
翻訳者：
ラコウ対フィオレンティーナ ライブ 1-0：ストルスキが先制点！
ゴールとハイライト
49分 - ラコウのゴール！ストルスキがペナルティエリア内でボールを受け、ンドゥールが反応が遅れた隙を突いて、このポーランド人MFがポストすれすれのシュートを放ち、クリステンセンに為す術を与えなかった
29分 - ラコフに好機：イヴィ・ロペスの低いクロスにブルネスがボレーで合わせたが、フィオレンティーナの守備陣にブロックされた。
8分 - ラコウが反撃。レプカがペナルティエリア外からシュートを放つが、枠を外れる。
4分 - キーンがペナルティエリアに侵入してシュートを放つが、スヴァルナスにセーブされる。ボールはイタリア人FWの足元に戻るが、彼はネットに押し込むことができなかった。
試合結果
ラコウ対フィオレンティーナ 1-0
得点者：46分ストルスキ（R）
ラコウ（3-4-2-1）：ジフ；トゥドール（19分 モソル）、ラコヴィタン、スヴァルナス；アメヤウ、レプカ、ストルスキ、ジャン・カルロス；マクチ；ブルネス、ロペス。監督：トムチク
フィオレンティーナ (4-3-3)：クリステンセン；ドド、ポングラチッチ、コムッツォ、パリシ；ンドゥール、ファジョリ、ファッビアン；ハリソン、キーン、ファッツィーニ。監督：ヴァノーリ
主審：ムヌエラ
警告：
退場：
広告