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Moise Kean FiorentinaGetty Images

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ラコウ対フィオレンティーナ ライブ 0-0：キーンがシュート、ブルネスにも好機

カンファレンスリーグ・ラウンド16第2戦、ラコウ対フィオレンティーナの試合をライブで視聴

第1戦を2-1で制したフィオレンティーナは、カンファレンスリーグの準々決勝進出をかけて、ポーランドのラコフを訪れる。ヴィオラは、4年連続での準々決勝進出の可能性を秘めており、決して順風満帆とは言えない今シーズンにおいて、フィレンツェが夢を見続けようとしている。 キックオフは18時45分、ミエイスキ・スタディオン・ピウカルスキ・ラコウにて。  



  • ゴールとハイライト

    29分 - ラコフにチャンス：イヴィ・ロペスの低いクロスをブルネスがボレーで合わせたが、フィオレンティーナの守備陣にブロックされた。

    8分 - ラコウが反撃。レプカがペナルティエリア外からシュートを放つが、枠を外れる。

    4分 - キーンがペナルティエリア内に切り込んでシュートを放つが、スヴァルナスにセーブされる。ボールはイタリア人FWの足元に戻るが、彼はネットを揺らすことができなかった。

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  • 試合結果

    ラコウ対フィオレンティーナ 0-0

    得点者：


    ラコウ（3-4-2-1）：ジフ；トゥドール（19分 モソル）、ラコヴィタン、スヴァルナス；アメヤウ、レプカ、ストルスキ、ジャン・カルロス；マクチ；ブルネス、ロペス。監督：トムチク

    フィオレンティーナ（4-3-3）：クリステンセン；ドド、ポングラチッチ、コムッツォ、パリシ；ンドゥール、ファジョリ、ファッビアン；ハリソン、キーン、ファッツィーニ。監督：ヴァノーリ


    主審：ムヌエラ

    警告

    退場

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