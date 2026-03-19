29分 - ラコフにチャンス：イヴィ・ロペスの低いクロスをブルネスがボレーで合わせたが、フィオレンティーナの守備陣にブロックされた。

8分 - ラコウが反撃。レプカがペナルティエリア外からシュートを放つが、枠を外れる。

4分 - キーンがペナルティエリア内に切り込んでシュートを放つが、スヴァルナスにセーブされる。ボールはイタリア人FWの足元に戻るが、彼はネットを揺らすことができなかった。