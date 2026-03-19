第1戦を2-1で制したフィオレンティーナは、カンファレンスリーグの準々決勝進出をかけて、ポーランドのラコフを訪れる。ヴィオラは、4年連続での準々決勝進出の可能性を秘めており、決して順風満帆とは言えない今シーズンにおいて、フィレンツェが夢を見続けようとしている。 キックオフは18時45分、ミエイスキ・スタディオン・ピウカルスキ・ラコウにて。
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ラコウ対フィオレンティーナ ライブ 0-0：キーンがシュート、ブルネスにも好機
ゴールとハイライト
29分 - ラコフにチャンス：イヴィ・ロペスの低いクロスをブルネスがボレーで合わせたが、フィオレンティーナの守備陣にブロックされた。
8分 - ラコウが反撃。レプカがペナルティエリア外からシュートを放つが、枠を外れる。
4分 - キーンがペナルティエリア内に切り込んでシュートを放つが、スヴァルナスにセーブされる。ボールはイタリア人FWの足元に戻るが、彼はネットを揺らすことができなかった。
試合結果
ラコウ対フィオレンティーナ 0-0
得点者：
ラコウ（3-4-2-1）：ジフ；トゥドール（19分 モソル）、ラコヴィタン、スヴァルナス；アメヤウ、レプカ、ストルスキ、ジャン・カルロス；マクチ；ブルネス、ロペス。監督：トムチク
フィオレンティーナ（4-3-3）：クリステンセン；ドド、ポングラチッチ、コムッツォ、パリシ；ンドゥール、ファジョリ、ファッビアン；ハリソン、キーン、ファッツィーニ。監督：ヴァノーリ
主審：ムヌエラ
警告：
退場：
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