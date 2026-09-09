試合のスタッツは、インテルの陣地面での優位性を際立たせていた。インテルはボール保持率61％を記録し、成功パス数もホームの相手のほぼ2倍に達して試合を終えた。しかし、サッカーは両ペナルティーエリアで決まるものであり、マドリーが決定力を示した一方で、インテルはティボー・クルトワを攻略する道を見いだせなかった。マドリーのGKはリードを守るために何度も決定的な対応を見せ、もっと結果を得るに値したと感じていたインテルをさらにいら立たせた。

ラウタロは、相手のカウンターの脅威における効率性についても言及した。「そこが悔しいところだ。彼らには信じられないほど速い2人のFWがいるから、許したのはカウンターだけだった。それなのに、自分たちが作り出したあれだけのチャンスを生かし切れなかった」とラウタロは続けた。「それでも、偉大な相手を前に高いレベルで戦えたのだから、胸を張ってここを去るべきだと言いたい。クルトワは世界最高クラスのGKの1人だが、自分たちもゴール前でもっと改善する必要があるし、もっとうまくやれたはずだ」