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ラウタロ・マルティネス、痛恨のミスでインテルがレアル・マドリーに敗れたチャンピオンズリーグ敗戦後の「苦い」思いを明かす
個々のミスがベルナベウで命取りとなる
インテルの欧州の舞台での今季初戦は、自滅によって後味の悪いものとなり、スペインの首都で惜敗を喫した。 イタリアの強豪は長い時間帯で主導権を握り、試合のリズムもコントロールしていたが、守備での2つの大きなミスによってレアル・マドリーに2点のリードを献上し、それが最後まで覆せなかった。カーティス・ジョーンズの不用意なパスからキリアン・エムバペに先制点を許し、さらにGKジョゼップ・マルティネスがボール保持時をフェデリコ・バルベルデに突かれ、2失点目につながったことで、アウェーのインテルは非常に厳しい状況に追い込まれた。
インテルの主将は、このレベルで戦うにはほぼ完璧さが求められるとすぐに強調した。「この大会では細部が決定的で、ミスをすれば代償を払うことになると、僕たちは繰り返し話している」とラウタロは『Sky Sport Italia』に語った。「僕たちはいい入りをして、ボールを支配し、保持し続けていた。でも2ゴールにつながる2つのミスがあまりに早い段階で出てしまい、そこから難しくなった。レアル・マドリーは高いレベルのチームだが、インテルも今日ここで個性と決意を持ってプレーしたし、自分たちがどのレベルで戦えるのかを示した」
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決定機を逃し、相手は確実に仕留めた
試合のスタッツは、インテルの陣地面での優位性を際立たせていた。インテルはボール保持率61％を記録し、成功パス数もホームの相手のほぼ2倍に達して試合を終えた。しかし、サッカーは両ペナルティーエリアで決まるものであり、マドリーが決定力を示した一方で、インテルはティボー・クルトワを攻略する道を見いだせなかった。マドリーのGKはリードを守るために何度も決定的な対応を見せ、もっと結果を得るに値したと感じていたインテルをさらにいら立たせた。
ラウタロは、相手のカウンターの脅威における効率性についても言及した。「そこが悔しいところだ。彼らには信じられないほど速い2人のFWがいるから、許したのはカウンターだけだった。それなのに、自分たちが作り出したあれだけのチャンスを生かし切れなかった」とラウタロは続けた。「それでも、偉大な相手を前に高いレベルで戦えたのだから、胸を張ってここを去るべきだと言いたい。クルトワは世界最高クラスのGKの1人だが、自分たちもゴール前でもっと改善する必要があるし、もっとうまくやれたはずだ」
戦術的な調整と逃した好機
両チームの戦術的な駆け引きの中で、インテルはピッチ中央が密集していると判断し、サイドエリアの攻略を試みた。レアル・マドリーの守備ブロックによって、ネラッズーリはハーフタイムに戦い方の見直しを迫られた。インテルの主将によれば、前半終了時の指示によってチームはより多くのスペースを見つけられるようになったが、試合をひっくり返すにはわずかに及ばなかった。大会の刷新されたリーグフェーズで残る試合を見据えるクラブにとって、ボール保持を得点に結びつける力の向上は依然として重要な改善点となっている。
「レアル・マドリーが4バックでプレーしていたので、中央にはあまりスペースがなかった。だから、もっとウイングから押し込むべきだった。ハーフタイムに動きの修正を行い、多くのスペースを見つけたし、得点の場面でもそれがあった。ここを胸を張って去る。偉大なレアル・マドリーと同じレベルでプレーできたと分かっているからだ」とラウタロは語った。
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究極の栄冠を見据えている
初戦でつまずいたものの、インテルは大会で勝ち進むという目標への姿勢を崩していない。主将は、相手がどこであろうとクラブの野心は変わらないことを明確にした。マルティネスは、インテルのユニフォームを着ることには、世界最高峰のクラブ大会を含め、出場するすべてのタイトルを狙う責任が伴うと考えている。
「レアル・マドリーはチャンピオンズリーグ優勝を目指して戦うだろう。私たちも同じで、それが私たちの目標でもある。このユニフォームを背負って始めるすべての大会は、目標でなければならない」とラウタロは語った。
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