リスクは冒さず、無理もさせない。クリスティアン・キヴはまだ最終決断を下していないものの、明日18時にメアッツァで予定されているアルベルト・ジラルディーノ率いる新生パルマ戦で、ラウタロ・マルティネスを先発から外すことを真剣に検討している。これはトロの疲労を考慮した判断だ。ラウタロはアルゼンチン代表の3試合すべてに出場し、いずれも先発。ボリビア戦で75分、ブルキナファソ戦で45分、そしてメッシがアルビセレステに別れを告げた夜のベナン戦で79分間プレーした。この代表ウィークの間に、インテルのキャプテンはアルゼンチン代表歴代得点ランキングでクン・アグエロを上回り、42ゴールで単独3位に浮上。これはボリビア戦とブルキナファソ戦で決めた得点によるものだ。
ラウタロ・マルティネス、リスクは冒さず。インテルは過密日程に備えて温存する
休養日
新生パルマとの一戦に臨み、リーグ戦を良い形で再開するため、インテルはある程度ターンオーバーを行う見込みだ。前線では、フランス代表のネーションズリーグに向けてジダンに招集されず、この数週間はアッピアーノで調整を続けてきたマルクス・テュラムの先発が確実。相棒はピオ・エスポジトとボニーのどちらかになりそうで、古巣対戦となる後者が有力視されている。重要なシグナルは今日のトレーニング後に届くはずだ。前日のセッション後、ラウタロにとっては初めての本格的な練習となる。アルゼンチン人FWは長距離移動と時差がありながらも、昨日の練習参加を自ら望んでいた。もちろんラウタロ本人の意向は大きな重みを持つが、インテルのスタッフの考えは、パルマ戦で彼を休ませることにある。少なくともベンチスタートにする方針だ。
過密日程
インテルは、欧州カップ戦を戦うすべてのチームと同様に、代表ウィークによる11月の中断前最後の試合が予定されている11月8日まで、3日おきに試合を戦う。土曜日18時にはホームでパルマと対戦し、10月13日火曜日21時にはメアッツァでクラブ・ブルージュを迎える。10月17日土曜日18時にはダッラーラでボローニャと対戦し、10月21日水曜日21時にはホームでシャフタール・ドネツクと戦う。その後、10月25日日曜日12時30分に、引き続きホームでフィオレンティーナと対戦。28日水曜日のミッドウィーク開催ではヴェネツィアで試合を行い、10月31日土曜日20時45分にはアウェーでミランとのダービーに臨む。11月3日火曜日21時には再びチャンピオンズリーグでロッテルダムのフェイエノールトと対戦し、11月8日18時にはセスク・ファブレガス率いるコモとのリーグ戦が組まれている。
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