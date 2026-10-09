新生パルマとの一戦に臨み、リーグ戦を良い形で再開するため、インテルはある程度ターンオーバーを行う見込みだ。前線では、フランス代表のネーションズリーグに向けてジダンに招集されず、この数週間はアッピアーノで調整を続けてきたマルクス・テュラムの先発が確実。相棒はピオ・エスポジトとボニーのどちらかになりそうで、古巣対戦となる後者が有力視されている。重要なシグナルは今日のトレーニング後に届くはずだ。前日のセッション後、ラウタロにとっては初めての本格的な練習となる。アルゼンチン人FWは長距離移動と時差がありながらも、昨日の練習参加を自ら望んでいた。もちろんラウタロ本人の意向は大きな重みを持つが、インテルのスタッフの考えは、パルマ戦で彼を休ませることにある。少なくともベンチスタートにする方針だ。