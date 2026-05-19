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ラウタロ・マルティネスは、ハリー・ケインを「現象」と呼び、エルリング・ハーランドより世界最高のストライカーだと評価した。
マルティネスがエースストライカーを指名
インテル所属のストライカーは、『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで世界最高のセンターフォワードを問われ、ハーランドではなくケインを選んだ。多くの専門家がマンチェスター・シティでのハーランドの得点力を評価するが、マルティネスは現在バイエルン・ミュンヘンでプレーするケインを現代最高のストライカーと見た。
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マルティネスは、ケインがハーランドより優れる理由を説明している。
アルゼンチン人監督は、イングランド代表キャプテンの幅広いスキルを強調し、その技術と戦術が決め手だと指摘した。マルティネス監督は、ケインがストライカーとして示す総合力とピッチ上で発揮する多彩な資質を称賛した。
彼は「ハリー・ケインだ。ボールコントロール、連携、試合の読み、ヘディングすべてでハーランドより上。現象的だ」と語った。
ミラノで活躍するストライカー
マルティネスはインテルで欧州屈指の得点源に成長した。今季セリエAでは29試合17得点で得点ランキング首位。自身もキャリア最高のプレーができていると語る。
「間違いなくそうだ。プレーしている時、とても幸せで自信に満ちているから」とマルティネスは語った。「動きも非常にスムーズだし、戦術的な面でもそうだ。以前はそうではなかった」
また、チームメイトのマルクス・トゥラムとの強い連携も攻撃力維持の要因だと語り、「徐々に互いを理解し合ってきた。彼は陽気で特別な男だ。僕は真面目なタイプで、性格でも補い合っている」と続けた。
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次は何があるのでしょうか？
マルティネスは今シーズン、インテルをセリエAとコッパ・イタリアの優勝に導き、ラツィオとの決勝（2-0）でも得点を挙げた。5月23日のボローニャとのリーグ最終戦でも、このストライカーへの期待は高い。