ラウタロ・マルティネスは、ハリー・ケインを「現象」と呼び、エルリング・ハーランドより世界最高のストライカーだと評価した。

マルティネスはインテルで欧州屈指の得点源に成長した。今季セリエAでは29試合17得点で得点ランキング首位。自身もキャリア最高のプレーができていると語る。

「間違いなくそうだ。プレーしている時、とても幸せで自信に満ちているから」とマルティネスは語った。「動きも非常にスムーズだし、戦術的な面でもそうだ。以前はそうではなかった」

また、チームメイトのマルクス・トゥラムとの強い連携も攻撃力維持の要因だと語り、「徐々に互いを理解し合ってきた。彼は陽気で特別な男だ。僕は真面目なタイプで、性格でも補い合っている」と続けた。