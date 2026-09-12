「いつかはこの知らせが届くと分かっていたが、実際にその時が来ると、レオが代表チーム、そして私たちの国にとって象徴するすべてを考えれば、とても大きな出来事だ。 彼と話す機会があり、僕たちに多くを教え、勝利へと導いてくれたことへの感謝を伝えるために、いくつか言葉をかけた」