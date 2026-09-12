2026年のバロンドールは誰になるのか。その問いは、受賞者を決める投票締め切りの日が近づくなか、世界中を駆け巡っている。エムバペ、デンベレ、クヴァラツヘリア、ロドリ、それともハーランドか。しかし、少なくともインテルのキャプテンであるラウタロ・マルティネスにとって、その中に答えはない。TNTブラジルのインタビューで、Elintransigenteが伝えた発言の中で、彼は自分にとって可能性のある候補はただ1人、リオネル・メッシしかいないと明言した。
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翻訳者：
ラウタロ「バロンドール？ 間違いなくメッシだ。彼は歴史上最高であり、世界最高の選手だ」
メッシ、史上最高の選手
「バロンドールを勝ち取るのは誰か？ メッシだ。疑いようがない。彼が世界最高だ。 このスポーツの歴史で最高の選手だ。 彼がピッチに立ち続ける限り、可能性はある」
アルゼンチンはメッシを欠くことになる
「いつかはこの知らせが届くと分かっていたが、実際にその時が来ると、レオが代表チーム、そして私たちの国にとって象徴するすべてを考えれば、とても大きな出来事だ。 彼と話す機会があり、僕たちに多くを教え、勝利へと導いてくれたことへの感謝を伝えるために、いくつか言葉をかけた」
胸の内に抱えているものは何か
「彼は苦しい時期を乗り越え、それでも決して諦めなかった。僕が心に持ち続けているのはそのことだ。僕たちは日々、とても濃密で重要な経験をしているし、それは僕たちのキャリアにとっても人生にとっても大切なことだけれど、僕の中に残っているのはそこなんだ」
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