ラウタロがすべてを語る。「インテルでもアルゼンチン代表でも、1試合も欠場したくない。一方で、ワールドカップのことを考えていた人もいた……」





「カメラの前では、当然ながら違う振る舞いをしなければならない。結局はサッカーの試合で、何が起こるか分からないからだ。





でも、僕たちの中では、もちろんほかの試合と同じではなかった。特別な試合だった。

そこに至るまでの歴史があったし、僕たちはワールドカップの決勝で再びプレーしたいとも思っていたからだ。





彼らとの対戦、アルゼンチンの歴史、マルビナス諸島の歴史。そのすべてが、あの一戦を特別なものにしていた。





でも、僕たちが何よりも強調していたのは別のことだ。あの試合に勝てば、3年半ぶりにワールドカップの決勝でプレーできるということだった。





最終的に、僕たちは普段以上のものを持ってピッチに入った。こういう試合を戦うために必要な、ポジティブなエネルギーがあった。





失点はしたけれど、その後もボールをコントロールし、挑み続け、自分たちにできることをやり続けた。





それは最後の1秒まで変わらなかった。僕たちは試合に集中し、一つになっていた。そして、あの試合に勝ったことで、再び決勝でプレーできたんだ」









「前半は彼らのほうがはるかに上だったと思う。フィジカル面でも少し差をつけられた。

後半は、開始時とは違うメンタリティーとプレーの考え方を持って入った。





















彼らの選手交代も、プレスのかけ方やプレーの仕方を変えたと思う。それが僕たちに有利に働いた。





僕たちは本当に多くのチャンスをつくったけれど、どうしてもボールがゴールに入らなかった。ポストに当たったシュート、アレクシスとニコ・ゴンサレスのチャンス、エンソのミドルシュート、ヘディングシュート……。





僕たちの日ではないように思えた。でも最後には、試合終了間際に2ゴールを決めることができた。喜びは3倍だった」





前半のメッシのプレー





「ああいう形でも相手を上回ることが重要だった。あの試合に勝つには、あらゆる面で僕たちを上回らなければならないと分からせるためにね。





僕たちは完全に試合に入り込み、目標を達成するために全力を尽くしていたからだ。あまりにも多くの感情や出来事を同時に経験していて、純粋にサッカーのことは、時にほとんど二の次になっていた」









「エジプト戦でも同じことが起きていた。レオは中央でプレーするのは不可能だと分かって、タッチライン近くまで広がった。そのときも、そうした場面からゴールが生まれた。

イングランド戦でも、ニコ・ゴンサレスとアレクシスへのクロスから、すでにチャンスをつくっていた。ああいう形で先制点を奪えると分かっていた。





そして、エンソのゴールはロドリゴとレオがコーナーキックからショートパスをつないだプレーから生まれた。





あのとき、相手のセンターバックはものすごく大きかった。僕たちは自分たちのセンターバックを、確かアレクシスやフリアンと一緒にペナルティーエリア内へ上げていた。





相手が全員ゴール前に押し込まれているのが見えた。レオがエンソにボールを渡したとき、僕はフリーでパスを受けられるよう、少しペナルティーエリアの外に出た。





その後、エンソがボールをコントロールし、誰も止められないまま、ファーポスト側へシュートを決めた。





信じられないようなゴールで、僕たちはそれまで以上のエネルギーを得た。あのゴールの後は、すべてがポジティブなエネルギーに変わった。観客も完全に試合に引き込まれた。最後の15分は、まったく別の試合だった」