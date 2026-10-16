長時間のインタビューに応じたのはラウタロ・マルティネス。インタビューはアルゼンチンで行われた。インテルの主将は、負傷により11月の中断期間後まで欠場する見通しだ。家族や両親が払った犠牲、インテルとの絆、カタールで味わった苦しみについて、率直に語った。「父がサッカー選手だったから、僕はいつも『ロッカールームで生まれた』と言っている。3、4歳の頃には、10カ月違いの兄弟と一緒に練習や戦術ミーティングに立ち会い、選手たちを鼓舞する話も聞いていた。父は所属したチームでキャプテンを務めていた。僕たちにサッカーへの愛を伝えてくれたんだ。
ラウタロがすべてを語る。「インテルでもアルゼンチン代表でも、1試合も欠場したくない。一方で、ワールドカップのことを考えていた人もいた……」
「幼い頃から自ら学び、経験してきたことすべてが、スポーツ、規律、仕事に対する非常に強い責任感を育む助けになりました。それは今も子どもたちに伝えようとしていることです」
「子どもの頃はディフェンダーとしてプレーしていた。父と同じようにリベロから始めたんだ。その後、勝ち点が懸かった試合をするようになると、ある監督が僕をサイドに移した。そのポジションでは違いを生み出せたからね。ラシンに加入してからは、より中央で9番としてプレーするようになった。当時も今も、下がってプレーに関わり、ボールを受けて味方と連係するのが好きなんだ。
「守備でプレーしていた頃は、ボールを前方へ大きく蹴り出すタイプで、よく体を投げ出していた。その特徴は今も少し残っている。あの時期には本当に多くのことを学んだ。守り方や相手のマークの仕方を覚えた。それは今、僕らアタッカーがしなければならない仕事にも役立っている」
「母はいつも私たちの世話をしてくれました。ずっと清掃の仕事をしながら、ある女性の世話もしていました。家計がとても苦しかった時期には、父はサッカーをする傍ら、高齢者向けの老人ホームでも働いていました。結局、父に会えるのは夜、夕食の時だけでした。兄と私は、家族にとって最もつらい時期を経験しました。食べるものはありましたが、ぜいたくはできませんでした。友人たちが貸してくれた家に住み、私の記憶が正しければ、払っていたのは電気代の100ペソだけでした。本当につらい時期だったので、よく覚えています。でも、物事や人生そのもの、そして何よりも人として大切なことの本当の価値を学ぶのは、まさにそういう時です。謙虚であること、責任感を持つこと、常に働こうとすること、そして自分を高めようとすることです」
「当時は、両親がどれほど頑張ってくれているか分かっていなかった。僕は『父さん、黒いスパイクじゃなくて、青くて光沢のあるスパイクが欲しい。あれも欲しい、これも欲しい』と言っていた。両親は僕たちの願いをかなえようとしてくれた。いつもできたわけではないけれど、できる限りのことをしてくれた。スパイクを分割払いで買ったり、友人から借りたお金で買ったりしていた。そういう経験のすべてが、人を成長させるんだ」
「今日、子どもの頃から望んでいたプロサッカー選手になるという夢をかなえることができて、うれしく、誇りに思っています。家族を支えられることもうれしいです。両親は今もそれぞれの仕事を続けていますが、私たちの家族は皆、昔から仕事に対して強い責任感を持ってきました」
「代表チームのトレーニング施設に通い始めたのは18歳か19歳の頃で、トップチームでデビューした時期だった。最初に出場した大会はアルクディア大会で、そこでとても良いプレーができた。
その頃には、ヨーロッパのクラブからすでに声がかかり始めていた。でも、僕はラシンでプレーを続け、名を上げ、自分の道を築きたかった」
「2021年のコパ・アメリカは、個人的にとてもつらかった。娘は2月に生まれた。代表合宿に入ったときは生後2カ月半で、僕が帰ったときにはもうすぐ5カ月になるところだった。
父親になったばかりで、しかも初めての娘と過ごせなかった時間は、特につらかった。でも、僕たちは皆、難しい時期を過ごしていた。ディブも合宿中に父親になったし、チノ・マルティネス・クアルタもそうだった。
皆にとって苦しい時期だったけれど、アルゼンチンが長い間タイトルから遠ざかっていた末に、優勝してその時期を締めくくれたことは、生きる喜びであり、幸せだった。僕たちは皆、自分たちが成し遂げたことを誇りに思っていた。
本当に厳しかった。世界が止まっている間も、僕たちはプレーを続けていたから。その責任を引き受けたことが、その後に起きたすべての出発点になった。
僕たちは、とても素晴らしいものを築きつつあった。ピッチの内外で互いを守り合う集団だった。一緒に働くすべての人との間に結束があり、雰囲気もエネルギーもとても前向きだった。結果を出すには、それが欠かせないと思う」
「インテルの関係者と制作したドキュメンタリーや、彼らとのインタビューでも話したことがある。自分がどういう人間かを少し話したんだ。練習は1回も休みたくないし、試合も1試合たりとも欠場したくない。
あの時期、インテルには僕と同じように体に問題を抱え、クラブよりもワールドカップのことを考えているチームメイトが3、4人いた。
でも、僕は違う。自分を受け入れ、素晴らしい形で接してくれる人たちに誠実でありたい。それに、自分の仕事には責任を感じている。心の底からそう思っているんだ。
あのときは、船を見捨ててクラブを去ることはできないと感じていた。だからプレーを続けた」
「イタリア代表での最初の練習を覚えている。移動の後、少し体を動かしただけで、もう足首の感覚がなくなっていた。
それで監督に、足首を少し休ませてもいいかと聞いた。その親善試合には出場しなかった。
その後、ワールドカップが始まると、初戦のサウジアラビア戦から麻酔を打ってプレーした。
2試合目の後も同じだったが、メキシコ戦の後はプレーを続けるのが本当に難しくなった。注射を打つと、翌朝は歩くことさえつらくなるから、無理もない。目が覚めてからの最初の5、6歩は、痛みで泣きたくなるほどだった。
部屋ではずっと氷で足首を冷やし、腫れを引かせようとしていた。注射を打ったことで、足首はひどく腫れていた。まず腫れを引かせなければならず、練習するのもとても難しくなっていた」
「カタールは、そこで経験したすべてを含めて特別なものだった。僕たちはワールドカップのトロフィーを掲げた。それが何よりも大切なことだった。
その後、コパ・アメリカがやってきた。インテルでは素晴らしいシーズンを過ごしたばかりで、僕は得点王とシーズン最優秀選手に選ばれ、チームもリーグ優勝を果たしていた。
そうした状態でコパ・アメリカを迎えられたことで、とても落ち着いていられた。精神的にも良い状態で、適切な準備ができていた。
決勝でゴールを決められたのは、それまで積み重ねてきた努力と、大会に向けた準備への報いだった。
あるインタビューでは雪辱だと話したけれど、本当はそう考えていない。僕にとっては、初めて代表チームのトレーニング施設に足を踏み入れてから続けてきた、すべての犠牲が報われた瞬間だった」
「とても激しいワールドカップだった。本当に激しかった。どの試合も最後まで競り合いになった。
人々も私たちやこのチーム、そして私たちが歩んできた道のりに強く共感してくれた。
今回のワールドカップは、私たちがこの数年で築き上げてきたものすべてを完璧に表していたと思う。
ピッチ内外で互いを守り、何事も決して諦めないチーム。そうした価値観を大切にし、自分たちとともにある人々と一体となって、常にさらなるものを求めるチームだ。
レオというリーダーは、諦めず、常にもう一歩先を求めることを私たちに教えてくれた。そして彼自身のワールドカップでのプレーも、このユニフォームを着るたびに常にさらなるものを求めていることを、改めて示した。
最終的な結果は望んでいたものではなかったけれど、私たちが経験したことはすべて信じられないほど素晴らしかった」
「僕らの多くは、コンディションに問題を抱えた状態で来ていた。僕はヒラメ筋を負傷し、2カ月間離脱していた。
そのときフィジカルコーチに話したんだ。『コーチ、僕は試合に出る必要がある。試合を重ねてからワールドカップに臨まなければならないし、試合勘を取り戻した状態で迎えなければならない』と。
それも僕が自分で引き受けると決めたリスクだった。クラブでは最後の試合までプレーした。
さっきも言ったように、僕らは互いを守り合い、ピッチに立つ選手が良いプレーをできるよう、常にできる限り前向きなエネルギーを送っていた」
「イングランド戦では、本当に多くのエネルギーを消耗したと思う。本当にものすごくね。僕らは持てるものすべてを、持っていないものまで出し尽くした。
そして決勝では、ニコ、クティ、リチャのような選手が、すべてを出し尽くしてピッチを離れなければならなかった。ゴンサロ、レオ、フリアンもそうだ。
ほかにも名前を挙げられるし、全員の名前を挙げることだってできる。結局、僕らは持っていないものまで含め、すべてをピッチに置いてきたからだ。
それは見れば分かった。もうほとんど歩けない選手もいたのに、それでも走り続けていた。そして最後のプレーまで、僕らには勝つ可能性があった。
だから、ある種の説を耳にすると腹が立つ。僕らがすべてを出し尽くしたのは明らかだからこそ、腹が立つんだ。そして、そのことが僕らの気持ちを落ち着かせてくれる。
相手のほうが上で、僕らは力を使い果たしてピッチを後にした。いつかは起こり得ることだった。ここ数年、僕らはほとんど負けていなかった。
カタールにいたとき、監督が『いつか負けるときが来る』と僕らに言っていたのを覚えている。
そして結局、それは決勝で起きた。 つらい。つらさも倍になる。大きな傷が残る。
でも、最も大切なのは立ち上がり、また戦いたいという気持ちを持つことだ。僕らはこの何年もの間、そうしてきた。僕らにはその準備ができていると思うし、アルゼンチンをできる限り高いところへ導くために、最高のレベルで戦い続けたいという気持ちが強くある」
「カメラの前では、当然ながら違う振る舞いをしなければならない。結局はサッカーの試合で、何が起こるか分からないからだ。
でも、僕たちの中では、もちろんほかの試合と同じではなかった。特別な試合だった。
そこに至るまでの歴史があったし、僕たちはワールドカップの決勝で再びプレーしたいとも思っていたからだ。
彼らとの対戦、アルゼンチンの歴史、マルビナス諸島の歴史。そのすべてが、あの一戦を特別なものにしていた。
でも、僕たちが何よりも強調していたのは別のことだ。あの試合に勝てば、3年半ぶりにワールドカップの決勝でプレーできるということだった。
最終的に、僕たちは普段以上のものを持ってピッチに入った。こういう試合を戦うために必要な、ポジティブなエネルギーがあった。
失点はしたけれど、その後もボールをコントロールし、挑み続け、自分たちにできることをやり続けた。
それは最後の1秒まで変わらなかった。僕たちは試合に集中し、一つになっていた。そして、あの試合に勝ったことで、再び決勝でプレーできたんだ」
「前半は彼らのほうがはるかに上だったと思う。フィジカル面でも少し差をつけられた。
後半は、開始時とは違うメンタリティーとプレーの考え方を持って入った。
彼らの選手交代も、プレスのかけ方やプレーの仕方を変えたと思う。それが僕たちに有利に働いた。
僕たちは本当に多くのチャンスをつくったけれど、どうしてもボールがゴールに入らなかった。ポストに当たったシュート、アレクシスとニコ・ゴンサレスのチャンス、エンソのミドルシュート、ヘディングシュート……。
僕たちの日ではないように思えた。でも最後には、試合終了間際に2ゴールを決めることができた。喜びは3倍だった」
前半のメッシのプレー
「ああいう形でも相手を上回ることが重要だった。あの試合に勝つには、あらゆる面で僕たちを上回らなければならないと分からせるためにね。
僕たちは完全に試合に入り込み、目標を達成するために全力を尽くしていたからだ。あまりにも多くの感情や出来事を同時に経験していて、純粋にサッカーのことは、時にほとんど二の次になっていた」
「エジプト戦でも同じことが起きていた。レオは中央でプレーするのは不可能だと分かって、タッチライン近くまで広がった。そのときも、そうした場面からゴールが生まれた。
イングランド戦でも、ニコ・ゴンサレスとアレクシスへのクロスから、すでにチャンスをつくっていた。ああいう形で先制点を奪えると分かっていた。
そして、エンソのゴールはロドリゴとレオがコーナーキックからショートパスをつないだプレーから生まれた。
あのとき、相手のセンターバックはものすごく大きかった。僕たちは自分たちのセンターバックを、確かアレクシスやフリアンと一緒にペナルティーエリア内へ上げていた。
相手が全員ゴール前に押し込まれているのが見えた。レオがエンソにボールを渡したとき、僕はフリーでパスを受けられるよう、少しペナルティーエリアの外に出た。
その後、エンソがボールをコントロールし、誰も止められないまま、ファーポスト側へシュートを決めた。
信じられないようなゴールで、僕たちはそれまで以上のエネルギーを得た。あのゴールの後は、すべてがポジティブなエネルギーに変わった。観客も完全に試合に引き込まれた。最後の15分は、まったく別の試合だった」
「父は何度もバイクで僕を練習に連れて行ってくれた。父が仕事に行けないときには、兄弟と一緒に自転車で行くこともあった。
母も働いていた。学校から帰ると、兄弟と一緒に急いで食事を作ることもあった。母が用意してくれた野菜が、気に入らないこともあったからね。
そんなときはパスタを作った。それから自転車に乗り、練習に間に合うようクラブまで45分、ときには1時間ペダルをこいだ。
今日のこの喜びを、父とも分かち合いたい。
子どもの頃はずっと、夜10時でも父と僕は1対1でプレーしていた。シャベルを使って一緒に作った小さなピッチでね。
その後、プロサッカー選手になれたかどうかにかかわらず、そうしたすべてが僕の子ども時代の一番美しい思い出だと思う。
兄弟とすべてを分かち合い、一つの夢に向かって一緒に頑張った。僕はその夢をかなえられたけれど、彼はいろいろな事情でかなえられなかった。
でも結局、僕たちは二人ともずっとサッカーに人生を捧げてきた。彼は今もサッカーに関わり、バイア・ブランカにあるクラブで父を手伝っている。
彼にも感謝したい。僕が成長するうえで、間違いなく大きな力になってくれたから」
「イングランド戦のゴール？ 何度も何度も見返したよ。今でもふと目にすることがある。動画は携帯電話に保存してある。
一生、記憶に残るゴールだ。ワールドカップの準決勝で、僕たちが置かれていた状況の中、再び決勝を戦うことを可能にしてくれたのだから。
あの時は、自分が決めたゴールの意味を本当には分かっていなかったのかもしれない。あの試合が持つ意味も、スタンドの人々や家族が味わっていたことも含めてね。
その後もすべてがあまりに濃密で、3日か4日後にはもう次の決勝が待っていた。あのゴールのことを忘れてしまったかのようだった」
「その後、アルゼンチンに着いて初めて、分かり始めるんだ。ここに戻る前、ローマに立ち寄って一晩泊まり、空港へ向かう前に家族と昼食を取る機会があった。
そこで何人かのアルゼンチン人に会った。年配の女性が、アルゼンチン代表のゴールを久しぶりに喜べたと話してくれた。
そういうことには、信じられないほど心を動かされる。
そしてここに来て、自分の国に足を踏み入れると、人々が感謝してくれる。僕たちが代表でやっていることだけでなく、あのゴールが持った意味について、僕個人にも感謝してくれるんだ。
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そこで初めて、あのゴールがアルゼンチン代表の歴史においてどれほど重みを持つのか、本当に実感するんだ」
準決勝のユニフォーム：「両親に贈る」
「これは歴史に残る。日付も、スタジアムも、ユニフォームの色も、背番号も、あの瞬間も、忘れられることはない。
このユニフォームは特に、家族に、父の家に届けたい。プロサッカー選手になることを夢見ていた僕のために、両親がしてくれたすべてのことを思うからだ。
ここまで来て、こんな瞬間を経験できるとは、想像もしていなかった。
試合後のインタビューでも話したように、子どもの頃から、あんなゴールを決めることを夢見ていた。
実際、そういうものなんだ。この道を選んだら、こういう瞬間のために生きる。そして僕は、アルゼンチン代表の歴史で最も重要なゴールの一つを決めることができた。
このユニフォームを贈る相手として、母以上の人はいない。
母は今も僕のベッドと部屋をそのまま残してくれている。僕が家に帰りたくなった時、またそこで眠れるように。
とても小さな部屋だけれど、妻や子どもたちと一緒に帰っている。
そして、競い合うこと、責任を持つこと、このスポーツを愛することを教えてくれた父にも、このユニフォームをささげたい」
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