



「カメラの前では、当然ながら振る舞いを変えなければならない。結局はサッカーの試合で、何が起こるか分からないからね。





でも、僕たちの中では、もちろんほかの試合とは違った。特別な試合だった。

その背景にある歴史もそうだし、僕たちがもう一度ワールドカップの決勝を戦いたかったからでもある。





彼らとの対戦、アルゼンチンの歴史、マルビナス諸島の歴史。そのすべてが、あの試合を特別なものにしていた。





でも、僕たちが何より重視していたのは別のことだ。あの試合に勝てば、3年半ぶりにワールドカップの決勝を戦えるということだった。





最終的に僕たちは、こういう試合を戦うために必要な、普段以上のものと前向きなエネルギーを持ってピッチに入った。





失点はしたけれど、ボールをコントロールし、挑み続け、自分たちにできることをやり続けた。





最後の1秒までそうだった。僕たちは試合に集中し、一つになっていた。そして、あの試合に勝って、もう一度決勝を戦うことができたんだ」









「前半は相手がかなり上回っていたと思う。フィジカル面でも少し差をつけられた。

後半は、立ち上がりとは違うメンタリティーとプレーの考え方で臨んだ。





















相手の選手交代によって、プレスのかけ方やプレーの仕方も変わったと思う。それが僕たちに有利に働いた。





ものすごく多くのチャンスをつくったけれど、どうしてもボールがゴールに入らなかった。ポストに当たったシュート、アレクシスとニコ・ゴンサレスのチャンス、エンソのミドルシュート、ヘディング……。





僕たちの日ではないように思えた。でも最後には、試合終盤に2ゴールを決めることができた。喜びは3倍だったよ」





前半のメッシのプレー





「ああいう形でも自分たちの存在を示すことが大切だった。あの試合に勝つには、あらゆる面で僕たちを上回らなければならないと相手に分からせることだ。





僕たちは完全に試合に入り込み、目標を達成するために全力を尽くしていたからね。あまりに多くの感情や出来事が同時に押し寄せて、純粋にサッカーのことが二の次になりかけることもあった」









「エジプト戦でも同じことがあった。レオは中央でプレーするのは不可能だと分かって、タッチライン際まで開いた。そのときも、そうした形からゴールが生まれた。

イングランド戦でも、ニコ・ゴンサレスとアレクシスへのクロスからすでにチャンスをつくっていた。あの形で均衡を破れると分かっていたんだ。





その後のエンソのゴールは、ロドリゴとレオによるショートコーナーから生まれた。





あのとき、相手のセンターバックは巨漢ぞろいだった。僕たちは味方のセンターバックを、たしかアレクシスとフリアンも一緒に、ペナルティーエリアに上げていた。





みんながゴール前に押し込まれているのが見えた。レオがエンソにパスを出したとき、僕はフリーでパスを受けられるよう、少しペナルティーエリアの外に出た。





それからエンソがボールをコントロールすると、誰も彼を止められず、ファーポスト側にボールを送った。





信じられないゴールだった。僕たちはそれまで以上のエネルギーを得た。あのゴールの後は、すべてが前向きなエネルギーに満ちていた。観客も完全に試合に引き込まれた。最後の15分間は、まったく別の試合だった」