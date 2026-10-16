アルゼンチンで長時間のインタビューに応じたラウタロ・マルティネス。インテルのキャプテンは、負傷により11月の代表戦による中断期間が明けるまで離脱する見込みだ。インタビューでは家族や両親が払った犠牲、インテルとの絆、カタールで味わった苦しみについて、包み隠さず語った。「僕はいつも、ロッカールームで生まれたと言っている。父がサッカー選手だったからね。僕たちは3、4歳の頃から、10か月違いの兄弟と一緒に練習や戦術ミーティング、士気を高めるための話を聞いていた。父は所属したチームでキャプテンを務めていた。僕たちにサッカーへの愛を伝えてくれたんだ。
ラウタロがすべてを語る。「インテルでもアルゼンチン代表でも、1試合たりとも欠場したくない。一方、ワールドカップのことを考えていた人もいた……」
「幼い頃から自分で学び、経験してきたすべてのことが、スポーツ、規律、仕事に対する強い責任感を育む助けになった。そして、それを今も子どもたちに伝えようとしている」
「子どもの頃はディフェンダーとしてプレーしていた。父と同じようにリベロから始めたんだ。その後、勝ち点の懸かった公式戦に出るようになると、ある監督が僕をサイドに移した。そのポジションなら違いを生み出せたからね。レーシングに加入してからは、もっと中央で、9番としてプレーするようになった。当時も今も、下がってプレーに関わり、ボールを受けて味方と連係するのが好きなんだ。
「守備でプレーしていた頃は、ボールを前方に大きくクリアするタイプで、よく体を投げ出していました。その特徴は今も少し残っています。あの時期には本当に多くのことを学びました。守り方やマークの仕方を覚えたんです。それらは今、僕たちアタッカーがしなければならない仕事にも役立っています」
「母はいつも私たちの世話をしてくれました。清掃の仕事をずっと続け、ある女性の世話もしていました。父は、家計がとても苦しかった時期、サッカーをプレーする傍ら、高齢者向けの介護施設でも働いていました。結局、父に会えるのは夜、夕食の時だけでした。兄と私は、家族にとって最もつらい時期を経験しました。食べるものはありましたが、ちょっとしたぜいたくをする余裕はありませんでした。友人たちに貸してもらった家に住み、記憶が正しければ、払っていたのは電気代の100ペソだけでした。本当に苦しい時期だったので、よく覚えています。でも、まさにそういう時にこそ、物事や人生全般、そして何より人として大切なことの価値を正しく理解するようになります。謙虚であること、責任感を持つこと、常に働こうとすること、そして自分を高めようとすることです」
「当時は、両親がどれほど頑張ってくれているか分からなかった。僕は『お父さん、黒いスパイクじゃなくて、青くて光沢のあるスパイクが欲しい。あれも欲しい、これも欲しい』と言っていた。両親は僕たちの望みをかなえようとしてくれた。いつもかなえられたわけではないけれど、できる限りのことをしてくれた。分割払いでスパイクを買ったり、友人からお金を借りて買ったりしていた。そうしたことのすべてが、人を成長させるんだ」
「今日は、子どもの頃からの夢だったプロサッカー選手になるという目標を実現できて、うれしく、誇りに思います。両親は今もそれぞれの仕事を続けていますが、家族を助けられることもうれしいです。私たちの家族は皆、昔から仕事に対して強い責任感を持ってきました」
「代表チームのトレーニング施設に通い始めたのは18歳か19歳の頃で、トップチームでデビューした時期だった。初めて出場した大会はアルクディア大会で、そこでとても良いプレーができた。
その頃には、ヨーロッパのクラブからすでに声がかかり始めていた。でも僕はラシンでプレーを続け、名を上げ、自分の道を築きたいと思っていた」
「2021年のコパ・アメリカは、個人的に本当に厳しかった。娘が2月に生まれたばかりだった。合宿に入った時、娘は生後2カ月半で、僕が帰った頃にはもうすぐ5カ月だった。
つらい時期だった。初めての娘が生まれ、父親になったばかりの時に、その時間を一緒に過ごせなかったことは大きかった。でも、僕たちは皆、難しい時期を過ごしていた。ディブも合宿中に父親になったし、チノ・マルティネス・クアルタもそうだった。
皆にとって厳しい時期だったけれど、アルゼンチンが長くタイトルから遠ざかっていた中、最後に優勝できたことは、生きる喜びであり、幸せだった。僕たちは皆、自分たちが成し遂げたことを誇りに思っていた。
本当に厳しかった。世界が止まっている間も、僕たちはプレーを続けていたからだ。その責任を引き受けたことが、その後に続くすべての出発点になった。
僕たちは素晴らしいものを築いていた。ピッチの内外で互いを守り合うグループだった。僕たちと一緒に働くすべての人たちとの間に、一体感と良い雰囲気、前向きなエネルギーがあった。結果を出すには、それが欠かせないと僕は思う」
「ドキュメンタリーでも、所属クラブのインテルの人たちと行ったインタビューでも、そのことを話した。自分がどういう人間かを少し話したんだ。練習を一度も休みたくないし、試合も一つも欠場したくない。
当時はインテルのチームメートにも3、4人、体に問題を抱えている選手がいて、クラブよりもワールドカップのことを考えていた。
でも、僕は違う。自分を迎え入れ、信じられないほど良くしてくれる人たちに対して忠実でありたい。自分の中でそう感じているからこそ、仕事に責任を持っている。
あのとき、船を見捨ててクラブを去ることはできないと感じた。だからプレーを続けたんだ」
「代表チームに合流して最初の練習を覚えています。移動の後、少し体をほぐしたのですが、その時にはもう足首の感覚がありませんでした。
それで監督に話し、足首を少し休ませてもらえないかと頼みました。その親善試合には出場しませんでした。
その後、ワールドカップが始まると、初戦のサウジアラビア戦から麻酔を使ってプレーしました。
2試合目の後も同じことがありましたが、メキシコ戦の後はプレーを続けるのが本当に難しくなりました。注射を打つと、翌朝は歩くことさえつらくなるものです。目が覚めてから最初の5、6歩は、痛みで泣きたくなるほどでした。
部屋では氷を手放せず、ずっと足首の腫れを引かせようとしていました。注射によって、ひどく腫れていたのです。まず腫れを引かせなければならず、練習するのがとても難しくなっていました」
「カタールでの経験は、僕がそこで体験したすべてを含めて特別なものだった。僕たちはワールドカップのトロフィーを掲げた。それが何よりも大切なことだった。
その後、コパ・アメリカがやって来た。インテルでも素晴らしいシーズンを終えたところだった。僕は得点王とシーズン最優秀選手に選ばれ、チームはリーグ優勝を果たしていた。
そうした状態でコパ・アメリカに臨めたことで、とても落ち着いていられた。精神的にも良い状態で、適切な準備ができていた。
そして決勝でゴールを決められたことは、それまで積み重ねてきた努力と、大会に向けた準備への報いだった。
インタビューではリベンジだと言ったけれど、実際にはそう考えていない。僕にとっては、初めて代表チームのトレーニング施設に足を踏み入れて以来、続けてきたすべての犠牲が報われたんだ」
「とても濃密なワールドカップだった。本当に濃密だった。どの試合も最後まで接戦だった。
人々も僕たちやこのチーム、僕たちが歩んできた道のりに強く共感してくれた。
このワールドカップは、僕たちがこの数年間で築き上げてきたものすべてを、見事に表していたと思う。
ピッチの内外で自分たちを守り、決して何も諦めないチーム。そうした価値観や自分たちを支える人々、そして常にさらに上を目指す意志と一体になったチームだ。
レオというリーダーは、諦めずに常にもう一歩先を求めることを僕たちに教えてくれた。そして、彼がこのワールドカップで見せたプレーは、このユニフォームを着るたびに常にさらに上を求めていることを、改めて示した。
最終的な結果は僕たちが望んだものではなかったけれど、僕たちが経験したことはすべて信じられないほど素晴らしかった」
「僕たちの多くは厳しい状態で合流していた。僕はヒラメ筋を負傷し、2か月間離脱していた。
そのときフィジカルコーチに『先生、僕は試合に出る必要がある。試合を重ねた状態でワールドカップを迎えたい。試合勘を取り戻して臨まなければならない』と伝えた。
それも、自分で引き受けると決めたリスクだった。クラブでは最後の試合までプレーした。
さっきも言ったように、僕たちは互いを守り合い、ピッチに立つ選手が良いプレーをできるよう、常にできる限り良いエネルギーを送っていた」
「イングランド戦で、僕たちはものすごく多くのエネルギーを使ったと思う。本当に多くのエネルギーを。持っていない力まで出し尽くした。
そして決勝では、ニコやクティ、リチャのような選手たちが、すべてを出し切った末にピッチを去らなければならなかった。ゴンサロ、レオ、フリアンもそうだ。
名前を挙げ続けることもできるし、全員の名前を挙げることだってできる。結局、僕たちは持っていない力までピッチで出し尽くしたのだから。
それは見れば分かった。ほとんど歩けなくなっている選手もいたのに、それでも走り続けていた。そして最後のプレーまで、僕たちには勝つ可能性があった。
だから、ある種の説を耳にすると腹が立つ。僕たちがすべてを出し尽くしたのは明らかだからこそ、腹が立つんだ。そして、そのことが僕たちの心を落ち着かせてくれる。
相手の方が上で、僕たちは力を使い果たしてピッチを去った。遅かれ早かれ、そういうことは起こり得た。ここ数年、僕たちはほとんど負けていなかった。
監督がカタールにいたときから、『いつか負けるときが来る』と言っていたのを覚えている。
そして結局、それが決勝で起きた。つらいよ。つらさは倍になる。大きな傷が残る。
でも、最も大切なのは立ち上がり、また戦いたいという気持ちを持つことだ。僕たちがこの何年もの間、そうしてきたようにね。僕たちは準備ができていると思うし、アルゼンチンをできるだけ高いところへ連れていくため、最高レベルで戦い続けたいという強い気持ちがある」
「カメラの前では、当然ながら振る舞いを変えなければならない。結局はサッカーの試合で、何が起こるか分からないからね。
でも、僕たちの中では、もちろんほかの試合とは違った。特別な試合だった。
その背景にある歴史もそうだし、僕たちがもう一度ワールドカップの決勝を戦いたかったからでもある。
彼らとの対戦、アルゼンチンの歴史、マルビナス諸島の歴史。そのすべてが、あの試合を特別なものにしていた。
でも、僕たちが何より重視していたのは別のことだ。あの試合に勝てば、3年半ぶりにワールドカップの決勝を戦えるということだった。
最終的に僕たちは、こういう試合を戦うために必要な、普段以上のものと前向きなエネルギーを持ってピッチに入った。
失点はしたけれど、ボールをコントロールし、挑み続け、自分たちにできることをやり続けた。
最後の1秒までそうだった。僕たちは試合に集中し、一つになっていた。そして、あの試合に勝って、もう一度決勝を戦うことができたんだ」
「前半は相手がかなり上回っていたと思う。フィジカル面でも少し差をつけられた。
後半は、立ち上がりとは違うメンタリティーとプレーの考え方で臨んだ。
相手の選手交代によって、プレスのかけ方やプレーの仕方も変わったと思う。それが僕たちに有利に働いた。
ものすごく多くのチャンスをつくったけれど、どうしてもボールがゴールに入らなかった。ポストに当たったシュート、アレクシスとニコ・ゴンサレスのチャンス、エンソのミドルシュート、ヘディング……。
僕たちの日ではないように思えた。でも最後には、試合終盤に2ゴールを決めることができた。喜びは3倍だったよ」
前半のメッシのプレー
「ああいう形でも自分たちの存在を示すことが大切だった。あの試合に勝つには、あらゆる面で僕たちを上回らなければならないと相手に分からせることだ。
僕たちは完全に試合に入り込み、目標を達成するために全力を尽くしていたからね。あまりに多くの感情や出来事が同時に押し寄せて、純粋にサッカーのことが二の次になりかけることもあった」
「エジプト戦でも同じことがあった。レオは中央でプレーするのは不可能だと分かって、タッチライン際まで開いた。そのときも、そうした形からゴールが生まれた。
イングランド戦でも、ニコ・ゴンサレスとアレクシスへのクロスからすでにチャンスをつくっていた。あの形で均衡を破れると分かっていたんだ。
その後のエンソのゴールは、ロドリゴとレオによるショートコーナーから生まれた。
あのとき、相手のセンターバックは巨漢ぞろいだった。僕たちは味方のセンターバックを、たしかアレクシスとフリアンも一緒に、ペナルティーエリアに上げていた。
みんながゴール前に押し込まれているのが見えた。レオがエンソにパスを出したとき、僕はフリーでパスを受けられるよう、少しペナルティーエリアの外に出た。
それからエンソがボールをコントロールすると、誰も彼を止められず、ファーポスト側にボールを送った。
信じられないゴールだった。僕たちはそれまで以上のエネルギーを得た。あのゴールの後は、すべてが前向きなエネルギーに満ちていた。観客も完全に試合に引き込まれた。最後の15分間は、まったく別の試合だった」
「父は何度もバイクで私を練習に連れていってくれた。父が仕事をできないときには、兄弟も一緒に自転車で行くこともあった。
母も働いていた。学校から帰ると、兄弟と急いで食事を作ることもあった。母が用意してくれた野菜が、気に入らないこともあったからだ。
そんなときはパスタを作った。それから自転車に乗り、練習に間に合うようクラブまで45分、ときには1時間こいでいった。
今は、このすべてを父とも分かち合いたい。
子どものころはずっと、夜10時になっても父と1対1でプレーしていたからだ。シャベルを使って一緒に作った小さなピッチでね。
その後、プロサッカー選手になれたかどうかとは関係なく、こうしたことすべてが子どものころの一番美しい思い出だと思う。
兄弟とすべてを分かち合い、夢に向かって一緒に頑張った。私はその夢をかなえられたが、兄弟はいろいろな事情があって、かなえることができなかった。
それでも結局、私たちは二人とも、ずっとサッカーを中心に生きてきた。兄弟は今もこのスポーツに関わり、バイア・ブランカのクラブで父を手伝っている。
兄弟にも感謝したい。私が成長するうえで、間違いなく大いに力を貸してくれたからだ」
「イングランド戦のゴール？ 何度も見返したよ。今でもたびたび目に入る。動画も携帯電話に保存してある。
あのゴールは一生、記憶に残ると思う。ワールドカップの準決勝で、当時の僕たちを取り巻く状況の中、再び決勝を戦うことを可能にしてくれたゴールだったからね。
あの瞬間は、自分が決めたゴールの意味を本当には理解していなかったのかもしれない。あの試合が持つ意味も、スタンドにいた人々や僕の家族がどんな思いをしていたかも含めてね。
その後はすべてをあまりに濃密に経験して、3、4日後にはもう次の決勝が控えていた。あのゴールを忘れてしまったかのようだった」
「でも、アルゼンチンに着くと、少しずつ分かり始める。ここに戻る前、ローマに立ち寄って一晩泊まり、空港へ向かう前に家族と昼食を取ったことがあった。
そこで何人かのアルゼンチン人に会った。年配の女性は、アルゼンチン代表のゴールに歓喜したのは本当に久しぶりだと話してくれた。
そういうことに、信じられないほど心を動かされるんだ。
そしてここに着き、母国に足を踏み入れると、人々が感謝してくれる。僕たちが代表チームで成し遂げていることだけでなく、あのゴールが持つ意味について、僕個人にも感謝してくれるんだ。
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そのとき初めて、あのゴールがアルゼンチン代表の歴史においてどれほど重みを持つのか、本当に実感する」
準決勝のユニフォーム：「両親に贈る」
「このユニフォームは歴史に残る。日付、スタジアム、ユニフォームの色、背番号、あの瞬間が記憶に刻まれる。
このユニフォームは特に、家族のもと、父の家に届けるつもりだ。プロサッカー選手になることが僕の夢だった頃、家族が僕のためにしてくれたすべてのことを思うからだ。
ここまで来て、こんな瞬間を経験できるなんて、想像もしていなかった。
試合後のインタビューでも言ったように、子どもの頃からあんなゴールを決めることを夢見ていた。
それが現実なんだ。この道を選んだら、こういう瞬間のために生きる。そして僕は、アルゼンチン代表の歴史において最も重要なゴールの一つを決めることができた。
このユニフォームを贈る相手として、母以上にふさわしい人はいない。
母は今でも僕のベッドと部屋をそのままにしてくれている。僕が家に帰りたいと思ったとき、またそこで眠れるようにね。
とても小さな部屋だけど、妻や子どもたちと一緒に帰るんだ。
そして、父にもこのユニフォームを捧げたい。競うこと、責任を持つこと、そしてこのスポーツを愛することを教えてくれた人だから」
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