アルゼンチンで行われたラウタロ・マルティネスのロングインタビュー。インテルのキャプテンは負傷により、11月の中断期間が明けるまで欠場する。今回のインタビューでは、家族や両親が払った犠牲、インテルとの絆、カタールで味わった苦しみについて、包み隠さず語った。「僕はいつも、ロッカールームで生まれたと言っている。父がサッカー選手だったからね。僕と10カ月違いの兄弟は、3、4歳のころから練習や戦術ミーティング、選手たちを鼓舞する話に立ち会っていた。父は所属するチームでキャプテンを務めていた。父は僕たちにサッカーへの愛を伝えてくれた。
ラウタロがすべてを語る。「インテルでもアルゼンチン代表でも、1試合たりとも欠場したくない。一方で、ワールドカップのことを考えていた人もいた…」
「幼い頃から学び、身をもって経験してきたことすべてが、スポーツ、規律、仕事に対する非常に強い責任感を育む助けになりました。そして、それこそが今も子どもたちに伝えようとしていることです」
「子どもの頃はディフェンダーとしてプレーしていた。父と同じく、リベロから始めたんだ。その後、勝ち点の懸かった試合をするようになると、ある監督が僕をサイドに移した。そのポジションでは違いを生み出せたからね。レーシングに加入してからは、もっと中央で9番としてプレーするようになった。プレーに関わるために下がり、ボールを受けて仲間と連係するのが好きだったし、今も好きだ。
「ディフェンダーとしてプレーしていた頃は、ボールを前方に大きく蹴り出すタイプで、よく体を投げ出していました。その特徴は今も多少残っています。あの時期には本当に多くのことを学びました。守り方やマークの仕方を覚えたんです。そうしたことは、今、僕たちアタッカーがしなければならない仕事にも役立っています」
「母はいつも私たちの世話をしてくれました。清掃の仕事を続けながら、ある女性の世話もしていました。父は、家計がとても苦しかった時期、サッカーをプレーするかたわら高齢者向けの介護施設でも働いていました。結局、父に会えるのは夕食のときだけでした。兄と私は、家族にとって最もつらい時期を経験しました。食べるものはありましたが、ちょっとしたぜいたくはできませんでした。友人が貸してくれた家に住み、記憶が正しければ、支払っていたのは電気代の100ペソだけでした。本当につらい時期だったので、よく覚えています。でも、まさにそういうときにこそ、物事や人生そのもの、そして何より人として大切な価値観を正しく理解するようになるのです。謙虚であること、責任感を持つこと、常に働く意欲を持ち、自分を高めようとすることです」
「当時は、両親がどれほど頑張ってくれていたか分からなかった。僕は『父さん、黒いスパイクじゃなくて、青いピカピカのが欲しい。これも欲しい、あれも欲しい』と言っていた。両親は僕たちの望みをかなえようとしてくれた。いつもできたわけではないけれど、できる限りのことをしてくれた。スパイクを分割払いで買ったり、友人からお金を借りて買ったりしていた。そういうことの一つひとつが、自分を成長させてくれるんだ」
「今日、子どもの頃から望んでいたプロサッカー選手になるという夢を実現できて、うれしく、誇らしく思う。両親はそれぞれ自分の仕事を続けているけれど、家族を助けられることもうれしい。私たちの家族は皆、ずっと仕事に対して強い責任感を持ってきた」
「代表チームのトレーニング施設に通い始めたのは18歳か19歳の頃で、トップチームでデビューした時期だった。最初に出場した大会はアルクディア大会で、そこでとても良いプレーができた。
その頃には、すでに欧州のクラブから声がかかり始めていた。でも僕はラシンでプレーを続け、名前を知られるようになり、自分の道を築きたいと思っていた」
「2021年のコパ・アメリカは、僕個人にとって本当に厳しいものだった。娘が2月に生まれたばかりだった。僕たちが合宿に入ったとき、娘は生後2カ月半で、帰ってきたときにはもうすぐ5カ月になるところだった。
父親になったばかりの時期に、特に初めての娘と過ごせるはずだった時間を失ったのはつらかった。でも、僕たちは皆、難しい時期を過ごしていた。ディブも合宿中に父親になったし、チノ・マルティネス・クアルタもそうだった。
皆が困難な時期を過ごしたけれど、アルゼンチンにとって長い間遠ざかっていたタイトルを獲得して締めくくれたことは、生きることそのものであり、喜びであり、幸せだった。僕たちは皆、自分たちが成し遂げたことを誇りに思っていた。
本当に厳しかった。世界が止まっている間も、僕たちはプレーを続けていたからだ。僕たちはその責任を引き受けた。そして、それが後に続くすべての出発点になった。
僕たちは素晴らしいものを築きつつあった。ピッチの内外で互いを守り合うグループだった。僕たちと一緒に働くすべての人たちとの間に、一体感と良い雰囲気、とても前向きなエネルギーがあった。結果を出すためには、それが欠かせないと僕は思う」
「ドキュメンタリーでも、所属クラブのインテルの人たちと行ったインタビューでも、そのことを話した。自分がどんな人間かを少し語ったんだ。練習を一度も休みたくないし、試合も一つも欠場したくない。
あの時期、インテルには僕と同じように身体に問題を抱えているチームメートが3、4人いて、彼らはクラブよりもワールドカップのことを考えていた。
でも僕は違う。自分を迎え入れ、信じられないほど良くしてくれる人たちを大切にする。仕事に対して責任を持っている。それを自分の内側から感じるからだ。
あのときは、船を見捨ててクラブを去るわけにはいかないと感じていた。だからプレーを続けた」
「代表での最初の練習を覚えている。移動を終えて、少し体を動かしただけで、もう足首の感覚がなくなっていた。
それで監督に、足首を少し休ませてもいいかと聞いた。あの親善試合には出場しなかった。
その後、ワールドカップが始まると、サウジアラビアとの初戦から麻酔をかけてプレーしていた。
2試合目の後も同じことが起きたが、メキシコ戦の後はプレーを続けるのが本当に難しくなった。注射を打つと、朝は歩くことさえつらくなるのだから無理もない。目覚めてすぐの最初の5、6歩は、痛くて泣きたくなるほどだった。
部屋に氷を置いて過ごし、絶えず足首の腫れを引かせようとしていた。注射を打ってから、足首はひどく腫れていた。まず腫れを引かせなければならなかったので、練習するのもとても難しくなっていた」
「カタールは、そこで経験したすべてのことを含めて特別だった。僕たちはワールドカップを掲げた。それが何よりも大切なことだった。
その後、コパ・アメリカがやってきた。インテルでも素晴らしいシーズンを過ごしたばかりだった。得点王とシーズン最優秀選手に輝き、チームはリーグ優勝を果たしていた。
そういう状態でコパ・アメリカを迎えられたことで、とても落ち着いていられた。精神的にも良い状態で、しっかり準備ができていた。
そして決勝でゴールを決められたことは、それまでの努力と大会に向けた準備への報いだった。
あるインタビューでは雪辱だと言ったけれど、本当はそうは思っていない。僕にとっては、初めてイタリア代表のトレーニング施設に足を踏み入れて以来、積み重ねてきたすべての犠牲が報われたということだった」
「とても濃密なワールドカップだった。本当に濃密だった。どの試合も最後まで激しい戦いになった。
人々も僕たちやこのチーム、そして僕たちが歩んできた道のりに強く共感してくれていた。
このワールドカップは、僕たちがこの数年間で築いてきたものすべてを、完璧に表していたと思う。
ピッチの内外で互いを守り、何も終わったとは決して考えないチーム。この価値観を共有し、応援してくれる人々とのつながりを感じ、常にさらなるものを求めるチームだ。
レオというリーダーは、諦めずに常にその先を目指すことを僕たちに教えてくれた。そして彼自身のワールドカップでのプレーも、このユニフォームを着るたびに彼が常にさらなるものを求めていると、改めて示してくれた。
最終的な結果は僕たちが望んだものではなかったけれど、僕たちが経験したことはすべて信じられないほど素晴らしかった」
「僕らの多くは難しい状態で合流した。僕はヒラメ筋を負傷して、2カ月間プレーできなかった。
そのときフィジカルコーチに話したんだ。『コーチ、僕は試合に出る必要がある。試合を重ねてからワールドカップに臨みたい。試合勘を取り戻した状態で迎えたいんだ』と。
それも、僕が自分で引き受けると決めたリスクだった。クラブでは最後の試合までプレーした。
さっきも言ったように、僕らは互いを守り合い、ピッチに立つ選手が良いプレーをできるよう、いつもできる限り前向きなエネルギーを送っていた」
「イングランド戦で、僕らはものすごく多くのエネルギーを使ったと思う。本当に、ものすごく。持っているものをすべて、持っていないものまで出し切った。
そして決勝では、ニコやクティ、リチャのような選手が、すべてを出し切ってピッチを去らなければならない姿を見た。ゴンサロ、レオ、フリアンもそうだ。
名前を挙げればきりがない。全員の名前を挙げられる。結局、僕らはピッチですべてを、持っていないものまで出し切ったからだ。
見れば分かったはずだ。ほとんど歩けなくなっていた選手たちが、それでも走り続けていた。そして最後のプレーまで、僕らには勝つチャンスがあった。
だから、ある種の説を耳にすると腹が立つ。僕らがすべてを出し切ったのは明らかだからこそ、腹が立つんだ。そして、そのことが僕らの気持ちを落ち着かせてくれる。
相手の方が上で、自分たちは力を使い果たしてピッチを去った。いつかは起こり得たことだ。ここ数年、僕らはほとんど負けていなかった。
監督がカタールにいたとき、いつか負けるときが来ると僕らに言っていたのを覚えている。
そして、それが決勝で起きた。つらいよ。つらさは倍になる。深い傷が残る。
でも、何より大切なのは立ち上がり、これまでの年月と同じように、また戦いたいという気持ちを持つことだ。僕らにはその準備ができていると思うし、アルゼンチンをできる限り高いところへ連れていくために、最高レベルで戦い続けたいと強く思っている」
「カメラの前では、当然ながら違う振る舞いをしなければならない。結局はサッカーの試合で、何が起こるか分からないからね。
でも、僕たちの心の中では、もちろんほかの試合と同じではなかった。特別な試合だった。
その背後にある歴史のすべてが理由だったし、僕たちは再びワールドカップの決勝を戦いたかったからでもある。
彼らとの対戦、アルゼンチンの歴史、マルビナス諸島の歴史。そのすべてが、あの試合を特別なものにしていた。
でも、僕たちが最も強調していたのは別のことだった。あの試合に勝てば、3年半ぶりにワールドカップの決勝を戦えるということだ。
最終的に僕たちは、こういう試合を戦うために必要な前向きなエネルギーを、いつも以上に持ってピッチに入った。
失点はしたけれど、ボールをコントロールし続け、挑み続け、僕たちにできることをやり続けた。
最後の1秒までそうだった。僕たちは試合に集中し、一つになっていた。そして、あの試合に勝ったことで、再び決勝を戦うことができた」
「前半は、彼らのほうがずっと優れていたと思う。フィジカル面でも、ある程度の差をつけられた。
後半は、前半の開始時とは違うメンタリティーとプレーの考え方で臨んだ。
彼らの選手交代によって、プレスのかけ方やプレーの仕方も変わったと思う。それが僕たちに有利に働いた。
本当に多くのチャンスをつくったけれど、ボールはなかなかゴールに入らなかった。ポストに当たったシュート、アレクシスとニコ・ゴンサレスのチャンス、エンソのミドルシュート、ヘディング……。
僕たちの日ではないように思えた。でも最後には、試合終了間際に2ゴールを決めることができた。喜びは3倍だった」
前半のメッシのプレー
「ああいう形でも相手を圧倒することが大事だった。あの試合に勝つには、あらゆる面で僕たちを上回らなければならないと分からせるためにね。
僕たちは完全に試合に入り込み、目標を達成するために全力を尽くしていたからだ。あまりにも多くの感情や出来事が同時に押し寄せて、純粋にサッカーのことは、時にはほとんど二の次になっていた」
「エジプト戦でも同じことが起きていた。レオは中央でプレーするのは不可能だと悟り、タッチライン近くまで広がった。その時も、そうした形からゴールが生まれた。
イングランド戦でも、ニコ・ゴンサレスとアレクシスへのクロスから、すでにチャンスをつくっていた。あの形で均衡を破れると分かっていた。
そしてエンソのゴールは、ロドリゴとレオによるショートコーナーから生まれた。
あの時、相手のセンターバックはとても大柄だった。僕たちは自分たちのセンターバックをエリア内に上げていた。確かアレクシスとフリアンも一緒だった。
相手がみんなゴール前に密集しているのが見えた。レオがエンソにボールを渡した時、僕はフリーでパスを受けられるよう、エリアから少し出た。
それからエンソがボールをコントロールし、誰も彼を止められないまま、ファーポスト側へシュートを決めた。
信じられないゴールだった。僕たちに、それまで以上のエネルギーを与えてくれた。あのゴールの後は、前向きなエネルギーに満ちていた。観客も再び完全に試合に引き込まれた。最後の15分間は、まったく別の試合になった」
「父は何度もバイクで僕を練習に連れていってくれた。父が仕事をできないときは、兄と一緒に自転車で行くこともあった。
母も働いていた。学校から帰ると、兄と急いで食事を作ることもあった。母が用意してくれた野菜が、僕たちの口に合わなかったりしたからね。
そんなときはパスタを作った。それから自転車に乗り、練習に間に合うようクラブまで45分、ときには1時間こいだ。
今は、こうしたすべてを父とも分かち合いたい。
子どもの頃はずっと、夜10時になっても、父と僕がスコップで一緒に造った小さなグラウンドで1対1をしていたからだ。
その後、プロのサッカー選手になったかどうかに関係なく、こうしたことすべてが子ども時代の一番美しい思い出だと思う。
兄とすべてを分かち合い、夢に向かって一緒に努力した。僕はその夢をかなえられたけれど、兄はさまざまな事情でかなえられなかった。
でも結局、僕たちは二人ともずっとサッカーとともに生きてきた。兄は今もサッカーに関わり、バイア・ブランカのクラブで父を手伝っている。
兄にも感謝したい。僕が上達するのを、間違いなく大いに助けてくれたから」
「イングランド戦のゴール？ 何度も見返したよ。今でもたびたび目にする。動画は携帯電話に保存してある。
一生記憶に残るゴールだ。ワールドカップの準決勝で、僕たちが置かれていた状況の中、再び決勝でプレーすることを可能にしてくれたゴールだからね。
あの瞬間は、自分が決めたゴールの意味を本当には理解できていなかったのかもしれない。あの試合が持つ意味も、スタンドにいた人たちや家族が経験していたことも含めてね。
その後は、すべてをあまりに濃密に経験した。3、4日後にはもう次の決勝が控えていたから、あのゴールを忘れてしまったかのようだった」
「でも、アルゼンチンに着くと分かり始める。ここに戻る前、ローマに立ち寄って一晩泊まり、空港へ向かう前に家族と昼食を取ったことがあった。
そこで何人かのアルゼンチン人に会った。ある年配の女性は、アルゼンチン代表のゴールを、ものすごく久しぶりに喜ぶことができたと話してくれた。
そういうことには、信じられないほど心を動かされる。
そしてここに着き、自分の国に足を踏み入れると、人々が感謝してくれる。代表として僕たちが成し遂げたことだけでなく、あのゴールが持つ意味について、僕個人にも感謝してくれるんだ。
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その時に初めて、あのゴールがアルゼンチン代表の歴史においてどれほど重い意味を持つのか、本当に実感するんだ」
準決勝のユニフォーム：「両親に贈る」
「これは歴史に残る。日付、スタジアム、ユニフォームの色、背番号、あの瞬間が記憶に刻まれるだろう。
このユニフォームは、家族に、父の家に贈ると決めている。プロサッカー選手になることを夢見ていた僕のために、家族がしてくれたすべてのことを思ってね。
ここまで来て、こんな瞬間を経験できるなんて、想像もしていなかった。
試合後のインタビューでも言ったけれど、子どもの頃からこんなゴールを決めることを夢見ていた。
実際、この道を選んだら、こういう瞬間のために生きることになる。そして僕は、アルゼンチン代表の歴史で最も重要なゴールの一つを決めることができた。
このユニフォームを贈る相手として、母以上にふさわしい人はいない。
母は今も僕のベッドと部屋をそのままにしてくれている。僕が家に帰りたくなった時、またそこで眠れるようにね。
とても小さな部屋だけれど、妻や子どもたちと一緒にそこへ戻るんだ。
そして、競うこと、責任を持つこと、このスポーツを愛することを教えてくれた父にも、このユニフォームを捧げたい」
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