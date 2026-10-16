ラウタロがすべてを語る。「インテルでもアルゼンチン代表でも、1試合たりとも欠場したくない。一方で、ワールドカップのことを考えていた人もいた…」





「カメラの前では、当然ながら違う振る舞いをしなければならない。結局はサッカーの試合で、何が起こるか分からないからね。





でも、僕たちの心の中では、もちろんほかの試合と同じではなかった。特別な試合だった。

その背後にある歴史のすべてが理由だったし、僕たちは再びワールドカップの決勝を戦いたかったからでもある。





彼らとの対戦、アルゼンチンの歴史、マルビナス諸島の歴史。そのすべてが、あの試合を特別なものにしていた。





でも、僕たちが最も強調していたのは別のことだった。あの試合に勝てば、3年半ぶりにワールドカップの決勝を戦えるということだ。





最終的に僕たちは、こういう試合を戦うために必要な前向きなエネルギーを、いつも以上に持ってピッチに入った。





失点はしたけれど、ボールをコントロールし続け、挑み続け、僕たちにできることをやり続けた。





最後の1秒までそうだった。僕たちは試合に集中し、一つになっていた。そして、あの試合に勝ったことで、再び決勝を戦うことができた」









「前半は、彼らのほうがずっと優れていたと思う。フィジカル面でも、ある程度の差をつけられた。

後半は、前半の開始時とは違うメンタリティーとプレーの考え方で臨んだ。





















彼らの選手交代によって、プレスのかけ方やプレーの仕方も変わったと思う。それが僕たちに有利に働いた。





本当に多くのチャンスをつくったけれど、ボールはなかなかゴールに入らなかった。ポストに当たったシュート、アレクシスとニコ・ゴンサレスのチャンス、エンソのミドルシュート、ヘディング……。





僕たちの日ではないように思えた。でも最後には、試合終了間際に2ゴールを決めることができた。喜びは3倍だった」





前半のメッシのプレー





「ああいう形でも相手を圧倒することが大事だった。あの試合に勝つには、あらゆる面で僕たちを上回らなければならないと分からせるためにね。





僕たちは完全に試合に入り込み、目標を達成するために全力を尽くしていたからだ。あまりにも多くの感情や出来事が同時に押し寄せて、純粋にサッカーのことは、時にはほとんど二の次になっていた」









「エジプト戦でも同じことが起きていた。レオは中央でプレーするのは不可能だと悟り、タッチライン近くまで広がった。その時も、そうした形からゴールが生まれた。

イングランド戦でも、ニコ・ゴンサレスとアレクシスへのクロスから、すでにチャンスをつくっていた。あの形で均衡を破れると分かっていた。





そしてエンソのゴールは、ロドリゴとレオによるショートコーナーから生まれた。





あの時、相手のセンターバックはとても大柄だった。僕たちは自分たちのセンターバックをエリア内に上げていた。確かアレクシスとフリアンも一緒だった。





相手がみんなゴール前に密集しているのが見えた。レオがエンソにボールを渡した時、僕はフリーでパスを受けられるよう、エリアから少し出た。





それからエンソがボールをコントロールし、誰も彼を止められないまま、ファーポスト側へシュートを決めた。





信じられないゴールだった。僕たちに、それまで以上のエネルギーを与えてくれた。あのゴールの後は、前向きなエネルギーに満ちていた。観客も再び完全に試合に引き込まれた。最後の15分間は、まったく別の試合になった」