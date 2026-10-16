アントニオ・ライモンドは、フロジノーネのFWで、今夜4-2で勝利したサッスオーロ戦でハットトリックを記録した。 DAZN：の取材に応じ、「僕が偉大なストライカーたちと同じ？ 比較は大げさすぎる。僕は全力を尽くし、監督についていき、チームの力になることを考えている」と語った。ライモンドはリーグ戦7節で7ゴールを記録し、今夜の時点でリーグ得点ランキング首位に立った。
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ライモンドの勢い止まらず「でも、比較される相手が大物すぎる」
「これまでの歩みの大部分は監督のおかげだ。前のシーズンはクソみたいなプレーをしていた」と、2004年生まれの選手はTMWが伝えるところによると、続けた。「監督のおかげで大きく成長できている。感謝している。それだけだ」
最後に「ファンタカルチョの監督たちには何と言うか、シーズン開幕時に君を信じてくれた人たちには？」「信頼してくれたことに感謝している」と語った。
さらに、SKYには「一番良かったのは3点目。プロで初めてハットトリックを達成できて、素晴らしい気分だ。みんなにボールにサインしてもらった」と話した。
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