「これまでの歩みの大部分は監督のおかげだ。前のシーズンはクソみたいなプレーをしていた」と、2004年生まれの選手はTMWが伝えるところによると、続けた。「監督のおかげで大きく成長できている。感謝している。それだけだ」





最後に「ファンタカルチョの監督たちには何と言うか、シーズン開幕時に君を信じてくれた人たちには？」「信頼してくれたことに感謝している」と語った。





さらに、SKYには「一番良かったのは3点目。プロで初めてハットトリックを達成できて、素晴らしい気分だ。みんなにボールにサインしてもらった」と話した。



