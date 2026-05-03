ライバル対決が再開！バルセロナはバイエルン・ミュンヘンを破り、リヨンとの女子チャンピオンズリーグ決勝4度目の対戦を決めた。アレクシア・プテラスが活躍し、アイタナ・ボンマティも復帰した準決勝の激戦だった。

ミュンヘンでの1-1の引き分けに続き、準決勝第2戦は一進一退の攻防となった。満員のカンプ・ノウはスリリングな試合にふさわしい舞台だった。試合は序盤から動いた。サルマ・パラユエロの先制、リンダ・ダルマンの同点、アレクシア・プテラスの勝ち越しで、すべてが最初の22分以内に起こった。

バルサはエヴァ・パヨールとプテラスの追加点で4-1とし、2戦合計5-2とほぼ決着をつけた。 しかし試合はオープンな展開に。バイエルンにとって好都合の展開となる。

残り20分、ハーダーが1点を返すと、カルーソのシュートはコルが弾きクロスバーに。ダルマンもポストを直撃。さらにコルがジレスの至近距離シュートも阻止した。ボンマティが好機を逃した直後、ハーダーは90分にゴールし、ドラマチックな終盤を迎えた。 しかしVARのチェックにより、主審ステファニー・フラパルトはモニターで確認し、ファウルを認定。ゴールは取り消され、スコアは5－3に戻った。

バルサは試合をクローズし、4-2で勝利。6年連続6回目のCL決勝進出を決め、4度目の欧州制覇を狙う。