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ライバル対決が再開！バルセロナはバイエルン・ミュンヘンを破り、リヨンとの女子チャンピオンズリーグ決勝4度目の対戦を決めた。アレクシア・プテラスが活躍し、アイタナ・ボンマティも復帰した準決勝の激戦だった。
バルサ、6得点が飛び交う激戦の準決勝でバイエルンを下す
ミュンヘンでの1-1の引き分けに続き、準決勝第2戦は一進一退の攻防となった。満員のカンプ・ノウはスリリングな試合にふさわしい舞台だった。試合は序盤から動いた。サルマ・パラユエロの先制、リンダ・ダルマンの同点、アレクシア・プテラスの勝ち越しで、すべてが最初の22分以内に起こった。
バルサはエヴァ・パヨールとプテラスの追加点で4-1とし、2戦合計5-2とほぼ決着をつけた。 しかし試合はオープンな展開に。バイエルンにとって好都合の展開となる。
残り20分、ハーダーが1点を返すと、カルーソのシュートはコルが弾きクロスバーに。ダルマンもポストを直撃。さらにコルがジレスの至近距離シュートも阻止した。ボンマティが好機を逃した直後、ハーダーは90分にゴールし、ドラマチックな終盤を迎えた。 しかしVARのチェックにより、主審ステファニー・フラパルトはモニターで確認し、ファウルを認定。ゴールは取り消され、スコアは5－3に戻った。
バルサは試合をクローズし、4-2で勝利。6年連続6回目のCL決勝進出を決め、4度目の欧州制覇を狙う。
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バロンドールの争いが激化している
この試合は欧州王者の座だけでなく、バロンドール争いにも大きな影響を与えた。ボナマティの3連覇は、足の骨折で5か月離脱したため今年で途絶えそうだ。彼女は準決勝第2戦でようやくベンチに復帰したばかりだ。 2026年の受賞を狙う多くのスターがバルサに集まり、この大舞台で存在感を示した。
最有力視されるプテジャスは2得点を挙げ、UWCL10試合で8ゴール6アシストとした。パヨールも欧州9試合9得点を記録し、右のグラハム・ハンセンも活躍した。 バイエルンは第2戦で若手左SBフランツィスカ・ケットを欠いた。第1戦で得点後に退場した彼女は関係者に強い印象を残した。代役のデンマーク代表CBスティネ・バリサガーは本来センターバックで、グラハム・ハンセンは彼女のワイドなポジションでの不慣れさを突いて2アシストを記録した。
また、ハーダーも1ゴール1アシストをマークし、受賞への評価を上げた。だがバイエルンの敗退で、彼女のチャンスは遠のいた。2020年に授与されていれば、と多くの人が思うほどだ。
ライバル対決が再開：バルサが再びリヨンと対戦
準決勝でアーセナルを破ったリヨンと、バルセロナが今月下旬ノルウェーのオスロでチャンピオンズリーグ決勝を戦う。欧州でライバル関係を強める両チームによるUWCL決勝は4度目となる。
最初の対戦時、バルサは今の強さとは程遠かった。初の決勝で5連覇中のリヨンに4-1で敗れた。
バルサがチェルシーを4-0で下し初優勝した2021年の翌年、リヨンは再びバルサを3-1で退けた。トリノでの一戦では33分で3-0とリードし、早々に試合を決めた。
しかし2024年、アイントホーフェンでバルサは2-0でリヨンに勝利し雪辱を晴らした。2023年のヴォルフスブルク戦制覇から1年。スペイン王者は成熟度と経験を大きく高め、見事な試合運びでついにリヨンを下した。
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2026年の女子チャンピオンズリーグを制するのはどのチームでしょうか？
このシリーズ第4戦はどんな展開になるのか。バルサは、終盤に主導権を失った前回カンプ・ノウでの試合より、安定した試合運びを望むだろう。とはいえ、その頃にはボンマティが先発できるはずで、大きな助けとなる。 バロンドール3度受賞の彼女は日曜の試合で途中出場し約25分プレーした。5月23日の決勝までリーグ2試合とコパ・デ・ラ・レイナ決勝があり、状態を上げる時間はある。
一方のリヨンは土曜のアーセナル戦で雪辱を晴らし、準決勝での敗退を帳消しにした。 メルシー・デュモルネとセルマ・バシャの復帰がチームを後押しし、リヨンは3-1で逆転勝利を収めた。さらに、準決勝を欠場した快速ウインガー、タビサ・チャウィンガも戻れば大きな戦力となる。
さらに注目すべきは、OLを率いるジョナタン・ヒラルデス監督だ。彼はバルセロナで3シーズンに2度の欧州制覇を遂げた名将で、今月下旬、古巣と現監督ペレ・ロメウに挑む。