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「ライオンズ」の象徴、ベス・ミードが北ロンドンで9年間過ごしたアーセナルを退団する。ガンナーズは女子スーパーリーグ最終戦を前に3選手の退団を発表した。
公式発表：ミードがアーセナルを退団
ミードの退団は以前から噂されていた。 イングランド代表の彼女は昨夏ロンドン・シティ・ライオネッスから強い関心を寄せられたがアーセナル残留を選択。ここ数週間は、パートナーで元アーセナルFWヴィヴィアン・ミエデマが所属するマンチェスター・シティへの移籍が噂されていた。月曜日に発表されたニュースにより、ミードの退団は正式に確定した。
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伝説の選手が去る！ミード、アーセナルのレジェンドとして退団
今シーズン、ミードはアーセナル・ウィメンのスーパーリーグ戦で10試合のみ先発したが、依然として重要な役割を果たした。 出場時間は限られたが、WSLでは直接関与した得点数で5位タイに入り、CLではルッソに次ぐ2位だった。
Arseblogによると、クラブはミード残留を希望し新契約を提示する予定だった。しかし、新WSL王者のマンチェスター・シティがアーセナルより長い契約を提示する可能性が高いと報じられている。
北ロンドンで9年間活躍した31歳のミードは、今夏チームを去る。258試合83得点を記録し、WSL通算アシスト数1位に輝いた。彼女の貢献でアーセナルはWSL1回、リーグカップ3回、チャンピオンズリーグ1回、FIFA女子チャンピオンズカップ1回を制した。
アーセナル女子部門ディレクターのクレア・ウィートリー氏は「ベスは9年間多大な貢献をしてくれました。史上最高のフォワードの一人として記憶されるでしょう。彼女はいつでもアーセナルに歓迎されます。皆さんと共に、彼女の今後の活躍と幸せを願っています」と語った。
シーズン終盤を迎え、アーセナルが3選手の退団を発表
今週、ファンに別れを告げるのはミードだけではない。アーセナルは水曜にエバートンとのホーム最終戦を戦い、土曜にはリヴァプールでシーズンを閉める。同日早朝、クラブはライア・コディナとビクトリア・ペロヴァの退団も発表した。
2023年1月に加入したペロヴァは、当初大きなインパクトを残したが、2024年夏に前十字靭帯（ACL）を損傷。9か月離脱し、復帰後も定位置確保に至らなかった。
センターバックのコディナも出場機会には恵まれなかった。2023年女子W杯決勝でスペインがイングランドを破った直後に加入したが、初年度はWSL5試合、翌年は4試合、今年は5試合の先発にとどまった。
それでも両者はアーセナルの近年のタイトル獲得に貢献し、チャンピオンズリーグとチャンピオンズカップ制覇を経験。コディーナはリーグカップ1回、ペロヴァは2回の優勝を飾っている。
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退団か、契約更新か。アーセナル2選手の去就は依然不透明だ。
アーセナルは追加の退団選手を発表する見込みだ。キム・リトル、リア・ウィリアムソン、スティナ・ブラックステニウス、ステフ・キャトリーは契約満了が迫り、ここ数週間で新契約に合意した。しかしケイティ・マッケイブとケイトリン・フォードの去就は未定のまま。
マンチェスター・シティの関心が伝えられていたマッケイブについては、アーセナルが新契約を提示する可能性が出てきた。フォードは、ミードの退団でサイドの層が薄くなることを懸念したクラブが残留を望んでおり、北ロンドンに残る可能性が高い。