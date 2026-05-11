「ライオンズ」の象徴、ベス・ミードが北ロンドンで9年間過ごしたアーセナルを退団する。ガンナーズは女子スーパーリーグ最終戦を前に3選手の退団を発表した。

今シーズン、ミードはアーセナル・ウィメンのスーパーリーグ戦で10試合のみ先発したが、依然として重要な役割を果たした。 出場時間は限られたが、WSLでは直接関与した得点数で5位タイに入り、CLではルッソに次ぐ2位だった。

Arseblogによると、クラブはミード残留を希望し新契約を提示する予定だった。しかし、新WSL王者のマンチェスター・シティがアーセナルより長い契約を提示する可能性が高いと報じられている。

北ロンドンで9年間活躍した31歳のミードは、今夏チームを去る。258試合83得点を記録し、WSL通算アシスト数1位に輝いた。彼女の貢献でアーセナルはWSL1回、リーグカップ3回、チャンピオンズリーグ1回、FIFA女子チャンピオンズカップ1回を制した。

アーセナル女子部門ディレクターのクレア・ウィートリー氏は「ベスは9年間多大な貢献をしてくれました。史上最高のフォワードの一人として記憶されるでしょう。彼女はいつでもアーセナルに歓迎されます。皆さんと共に、彼女の今後の活躍と幸せを願っています」と語った。