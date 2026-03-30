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「ライオンズ」のヒーロー、ルーシー・ブロンズが、チェルシー男子チームの「歴史」に倣うべく、女子チームのチャンピオンズリーグ制覇に挑む
つかみどころのないヨーロッパの夢を追いかけて
UEFAの取材に対し、ブロンズはチェルシーがトロフィーケースに欠けている唯一の主要タイトルを獲得できるよう手助けしたいという意欲を語った。クラブは国内では圧倒的な強さを誇っているが、欧州での成功こそが究極の目標である。
「それは、クラブがどうしても手に入れられなかった唯一のタイトルです。決勝に進出したり、準決勝であと一歩のところまで迫ったり、チャンピオンズリーグで強豪チームを破ったりはしたものの、実際に優勝のラインを越えることはできなかったのです」と、34歳の彼女は語った。
彼女は女子チームを男子チームと同じ伝説的な地位へと引き上げたいと願っており、次のように付け加えた。「チャンピオンズリーグは男子チームの歴史においても大きな役割を果たしています。ですから、私たちもついにそのトロフィーを手にすることができれば素晴らしいですね」
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アーセナル戦で劣勢を覆す
その夢を実現するためには、ブルーズには乗り越えるべき大きな壁が立ちはだかっている。水曜日にロンドンのライバル同士が再び対戦する際、4年連続の準決勝進出を果たすためには、アーセナルとの第1戦での1-3というビハインドを覆さなければならない。しかし、このディフェンダーは自信を失っていない。昨シーズン、マンチェスター・シティ戦で同様の状況からチームを逆転勝利に導いた経験があるからだ。 彼女の欧州での実績は比類のないものだ。2010年にエバートンで同大会デビューを果たし、2018-19シーズンにはディフェンダーとして初めてUEFA女子年間最優秀選手賞を受賞、さらにリヨンでは3連覇を達成している。
経験と信念の力
昨シーズンの準決勝でバルセロナに合計スコア8-2で敗れた後、チェルシーは実績ある優勝経験者を補強した。 「昨シーズンのチャンピオンズリーグを経て、私たちは多くのことを学び、大きく成長しました。チーム全体としては比較的若いですが、私やキーラ・ウォルシュ、エリー・カーペンターといった、チャンピオンズリーグで一度だけでなく何度も成功を収めてきた選手たちを迎え入れたことで、経験値がさらに高まったと思います」と彼女は語った。
さらに、このベテラン選手は精神的な強さが何よりも重要だと信じている。「シーズンを通して最も良いパフォーマンスを見せたチームが必ずしも優勝するとは限らない……大切なのは、団結して『自分たちならできる』と信じ続けることだ」
- AFP
過去の伝説からインスピレーションを得る
この右サイドバックが抱く欧州制覇への渇望は、サッカー界を席巻した伝説的な選手たちを見て育まれたものだ。「長年、遠くからこの大会を見守り、数多くのスーパースターたちがトロフィーを掲げる姿を見てきました。一緒にプレーしたウェンディ・ルナールもその一人ですが、彼女が何度もトロフィーを掲げる姿は、私にとって大きな刺激となりました」と彼女は語った。
この大会で優勝するために2度も移籍した彼女にとって、この大会との結びつきは深い。「これは私にとって最も思い入れの強い大会だと思います。ずっとそうでしたし、どのチームに移籍しても、ヨーロッパでプレーしたどのチームであっても、チャンピオンズリーグだけは常に変わらない存在だと感じています」