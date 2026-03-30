「ライオンズ」のヒーロー、ルーシー・ブロンズが、チェルシー男子チームの「歴史」に倣うべく、女子チームのチャンピオンズリーグ制覇に挑む

UEFAの取材に対し、ブロンズはチェルシーがトロフィーケースに欠けている唯一の主要タイトルを獲得できるよう手助けしたいという意欲を語った。クラブは国内では圧倒的な強さを誇っているが、欧州での成功こそが究極の目標である。

「それは、クラブがどうしても手に入れられなかった唯一のタイトルです。決勝に進出したり、準決勝であと一歩のところまで迫ったり、チャンピオンズリーグで強豪チームを破ったりはしたものの、実際に優勝のラインを越えることはできなかったのです」と、34歳の彼女は語った。

彼女は女子チームを男子チームと同じ伝説的な地位へと引き上げたいと願っており、次のように付け加えた。「チャンピオンズリーグは男子チームの歴史においても大きな役割を果たしています。ですから、私たちもついにそのトロフィーを手にすることができれば素晴らしいですね」