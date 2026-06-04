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「ライオンズ」に朗報！ サリナ・ヴィークマン監督がローレン・ジェームズの復帰を明言。イングランド代表はスペインとの大一番で勝利を誓う
ローレン・ジェームズ、マヨルカ遠征への参加が可能と判断された
金曜日の大一番を前に「ライオネッス」に朗報。攻撃の要ジェームズが出場可能になった。週末に故障が懸念されたが、ウィーグマン監督はチェルシーのフォワードが回復し、フルトレーニングに復帰したと明かした。
ウィーグマン監督は、ジェームズとエラ・トゥーンの状況について記者団に語った。「ジェームズは順調だ。週末のワールドセブンズで少し休養したが、すぐに練習に復帰できた。 トゥーンも復帰に向けてハードにトレーニングを積んだ。MF陣に新たなオプションをもたらしてくれる。チームとして選択肢が増え、明日はその成果を見極めたい」
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ヴィークマン監督は、予選突破のために勝利を要求している。
引き分けでも2027年ワールドカップ出場権は得られるが、ウィーグマン監督は勝ち点3を狙うと明言した。イングランド代表はグループA3で全勝首位、スペインに3点差をつける。オランダ人監督は早期突破で本大会への準備を進めたい考えだ。
ヴィークマン監督はチームの意図を明確に示し、次のように述べた。「我々は勝利を目指してこの試合に臨む。明日も勝利を目指してピッチに立つ。我々は好位置につけている。ただ、本当にできるだけ早く予選突破を決めたいだけだ。 グループ首位をキープしたい。厳しいグループだし、難しい試合になる。スペインにとっても同じ。早く突破すれば準備時間が取れる。結果はどうであれ、まだチャンスはあるが、私たちは勝つためにピッチに立つ」
世界王者との新たなライバル関係
2023年ワールドカップ決勝でスペインがイングランドを下したため、両チームの対戦には緊張感が漂う。それでもライオンズは直近4試合で3勝、うち1勝は4月のウェンブリーでの1-0だ。
戦術についてウィーグマン監督は「お互いをよく知っているが、スペインには11人以上の優れた選手と複数の選択肢がある。我々は明日のあらゆる事態に備えている。厳しい試合は常に最高の力を引き出す」と語った。 どの試合にも課題はある。常に最高の状態で臨みたい。前回のスペイン戦より良いプレーをしたい。試合ごとに成長し、課題を修正する。それは他の試合と何ら変わらない」
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ライオンズはウィリアムソン抜きで次へ進む
キャプテンのリア・ウィリアムソンが欠場するものの、ヴィーグマン監督はソニア・ベルムデス率いるチームに勝てる自信を示した。マヨルカでの試合に負けなければ、イングランドは1年以上早く第10回女子ワールドカップ（ブラジル大会）出場権を得る。6月9日にエバートンのヒル・ディキンソン・スタジアムで行われるウクライナとの最終予選は、勝敗に関係なく消化試合となる。
ウィリアムソンの負傷について監督は「残念だが、代わりの選手で戦う準備はできている」と語った。