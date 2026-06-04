「ライオンズ」に朗報！ サリナ・ヴィークマン監督がローレン・ジェームズの復帰を明言。イングランド代表はスペインとの大一番で勝利を誓う

金曜日の大一番を前に「ライオネッス」に朗報。攻撃の要ジェームズが出場可能になった。週末に故障が懸念されたが、ウィーグマン監督はチェルシーのフォワードが回復し、フルトレーニングに復帰したと明かした。

ウィーグマン監督は、ジェームズとエラ・トゥーンの状況について記者団に語った。「ジェームズは順調だ。週末のワールドセブンズで少し休養したが、すぐに練習に復帰できた。 トゥーンも復帰に向けてハードにトレーニングを積んだ。MF陣に新たなオプションをもたらしてくれる。チームとして選択肢が増え、明日はその成果を見極めたい」