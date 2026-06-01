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「ライオンズ」に大きな打撃！イングランド代表キャプテン、リア・ウィリアムソンがスペインとの重要なワールドカップ予選を欠場。サリナ・ウィーグマン監督は、ローレン・ジェームズのコンディションも懸念している。
ウィリアムソン、苦戦するシーズンにまた怪我
ウィリアムソンは今シーズン、度重なる負傷で苦しんできた。欧州選手権制覇時に負った膝の怪我で12月まで戦列を離れた。復帰直後にふくらはぎを痛め1ヶ月、さらにハムストリングの負傷で5週間離脱した。
リヨンとのチャンピオンズリーグ準決勝には間に合ったが、5月2日の試合では1分しか出場せず、5月16日のリヴァプール戦でもベンチ入りしたものの出場機会なくシーズンを終えた。
イングランド代表主将の彼女は、先月発表されたスペイン・ウクライナ戦のW杯予選メンバーに選ばれていた。しかし月曜、代表を辞退すると発表。「リハビリを続けて出場を目指したが、ハムストリングの負傷が癒えなかった」という。
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イングランドには痛手だが、ウェンブリーでの勝利は自信になった。
グループ首位で唯一の自動出場権を目指すライオネッスにとって、これは大きな打撃だ。金曜のスペイン戦で結果を出し、首位を維持しなければならない。その目標へウィリアムソン不在は痛手だが、代わりにウェストハムのDFグレース・フィスクが招集された。
とはいえイングランドは3月、ウィリアムソン不在でもスペイン代表に1-0で勝利した。センターバックのウッベン＝モイとモーガンが好守を連発。強豪を破った直近の経験がチームに自信を与えている。
キーティングもウィリアムソンに続き、スペイン遠征を辞退した
ウィリアムソンだけでなく、キアラ・キーティングも代表から離脱した。彼女は先週マンチェスター・シティの練習で脳震盪を起こし、スペイン遠征のメンバーから外れた。 今季FAカップ全試合に先発し決勝進出に貢献した21歳は、日曜のウェンブリーデビューを目前にしていた。しかし彼女はメンバーから外れ、代わりに日本代表の山下綾香が起用された。山下はブライトン戦（4-0）で無失点に貢献し、リーグとカップの2冠達成を果たした。
当時は怪我の程度が不明だったが、現在、キーティングが脳震盪からの復帰プロトコルに従っていることが確認された。来週のウクライナ戦には復帰できる可能性がある。これに伴い、ブライトンのGKソフィー・バガリーが招集された。
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さらなる離脱者が出るのか？ イングランド代表はジェームズのコンディションに一喜一憂している。
イングランドのファンは、これで悪いニュースが終わることを願っている。しかし、ローレン・ジェームズのコンディションにも懸念がある。彼女は先週ロンドンで開催されたワールドセブンズ大会に出場したが、優勝した決勝戦は欠場した。
試合後、チェルシーのソニア・ボンパストール監督は「軽傷だ」と説明し、「代表合宿に参加できるかは様子を見る」と続けた。攻撃の要である彼女の離脱は、チームに大きな損失となる。
代表チームは月曜に集合し、金曜にエスタディ・マヨルカ・ソン・モイックスでスペインと対戦。その後、9日（火）にエバートンのヒル・ディキンソン・スタジアムでウクライナと最終戦に臨む。現在首位のイングランドは、来夏の大会への自動出場権獲得へ王手をかけているが、2位以下になるとプレーオフに回る。