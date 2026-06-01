ウィリアムソンは今シーズン、度重なる負傷で苦しんできた。欧州選手権制覇時に負った膝の怪我で12月まで戦列を離れた。復帰直後にふくらはぎを痛め1ヶ月、さらにハムストリングの負傷で5週間離脱した。

リヨンとのチャンピオンズリーグ準決勝には間に合ったが、5月2日の試合では1分しか出場せず、5月16日のリヴァプール戦でもベンチ入りしたものの出場機会なくシーズンを終えた。

イングランド代表主将の彼女は、先月発表されたスペイン・ウクライナ戦のW杯予選メンバーに選ばれていた。しかし月曜、代表を辞退すると発表。「リハビリを続けて出場を目指したが、ハムストリングの負傷が癒えなかった」という。