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ライオンズスのエース、リア・ウィリアムソンが、ロンドンのライバルであるチェルシーとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を怪我のため欠場することになった
公式発表：ウィリアムソン、チェルシー戦を欠場
土曜日のウェストハム戦（5-0で勝利）を欠場したウィリアムソンは、月曜朝のアーセナルの練習にも姿を見せなかったため、火曜日の大一番に出場できるほどのコンディションではないのではないかと、ファンの間で即座に懸念が広がった。数時間後、その懸念はガナーズのレネ・スレガース監督が試合前の記者会見で認めた。 「リア・ウィリアムソンは出場できない」と彼女は語った。「回復は順調だが、まだ時期尚早だ」
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解説：ウィリアムソンの怪我からの復帰時期について
アーセナルにとっては、もちろん悪いニュースだ。この試合だけでなく、今後の試合日程も厳しいからだ。ガンナーズは土曜日に北ロンドンのライバル、トッテナムと対戦し、その翌週の水曜日にはチャンピオンズリーグのこの対戦の第2戦のため、スタムフォード・ブリッジへと短い移動を控えている。スレガース監督率いるチームは、4月5日のブライトンとのFAカップ準々決勝で、この一連の試合を締めくくることになる。
しかし、これはイングランド代表にとっても潜在的な悪材料となり得る。わずか3週間後には、2027年女子ワールドカップ予選で世界王者スペインと同組となった「ライオネッス」にとって、極めて重要な一戦が控えている。グループ首位となったチームのみがブラジルでの本大会への自動出場権を獲得でき、アイスランドとウクライナを加えたグループの残り3チームはプレーオフを勝ち抜かなければならない。
ウィリアムソンがその代表戦期間前に復帰できるかとの問いに、スレガース監督は次のように答えた。「そう願っている。それが計画だ。大きな問題ではない。我々は賢明に行動し、適切なタイミングを見極め、彼女の体が完全に準備が整った時点で、再びチームでプレーさせる必要がある。」
ウィリアムソンを含む4人の主力選手が欠場
火曜日の試合で欠場するのはウィリアムソンだけではない。アーセナルは、土曜日のアジアカップ決勝で日本に対し0-1で敗れたオーストラリア代表の一員だったステフ・キャトリー、カイラ・クーニー＝クロス、ケイトリン・フォードも全員欠くことになる。その試合は、ロンドンから約1万マイル離れたシドニーのホームグラウンドで行われた。 「彼女たちは今朝早く到着しました」とスレガースは説明した。「今日は自宅で休養します。明日は短い練習とジムでのトレーニングを行う予定ですが、明日の試合には出場できません」
アーセナルのファンにとっては、少なくとも一つ朗報があった。スレガースによると、月曜朝のトレーニングにスピードのあるウインガー、オリビア・スミスが不在だったのは、怪我のためではなく、彼女独自の回復計画によるものだったという。
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ウィリアムソンの後任は誰になるのだろうか？
つまり、火曜日の試合はアーセナルの選手層の厚さが試される一戦となるだろう。オーストラリア代表の3選手が不在だったここ数週間、ガナーズは好調を維持しており、ウィリアムソンが欠場した週末の試合でも勝利を収め、無失点に抑えている。
今季21ゴールとアシストを記録しているアレッシア・ルッソや、昨年のバロンドール投票で2位となったマリオナ・カルデンテイといったスター選手たちが、依然として高いクオリティを誇るチームを牽引している。アーセナルはチャンピオンズリーグの王座防衛を目指しており、ウィリアムソンが欠場する中、イングランド代表のロッテ・ウッベン＝モイとスペイン代表のライア・コディーナがセンターバックのポジションを担う見込みだ。 ウッベン＝モイはイングランド代表として欧州選手権で2度の優勝を経験しており、コディーナは2023年女子ワールドカップ決勝で「ライオネッス（イングランド女子代表）」を破ったスペイン代表の一員だった。両者ともこうした大舞台での経験が豊富だ。
アーセナルは昨季、決勝で3度の優勝を誇るバルセロナを破り、やや意外な形でチャンピオンズリーグを制した。その前には、準々決勝で第1戦を0-2で落としたレアル・マドリードに逆転勝利を収め、さらに準決勝ではフランスでの第2戦で8度の優勝を誇るリヨンを4-1で圧倒するなど、2度の驚異的な逆転劇を成し遂げていた。 しかし、この偉業を成し遂げた今、アーセナルを軽視するチームはもはや存在しないだろう。昨シーズンの活躍を考えれば、ウィリアムソンのような主力選手の欠場が明日の試合をさらに厳しいものにするとはいえ、王座防衛の可能性を十分に信じているはずだ。