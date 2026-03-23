ライオンズスのエース、リア・ウィリアムソンが、ロンドンのライバルであるチェルシーとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を怪我のため欠場することになった

アーセナルにとっては、もちろん悪いニュースだ。この試合だけでなく、今後の試合日程も厳しいからだ。ガンナーズは土曜日に北ロンドンのライバル、トッテナムと対戦し、その翌週の水曜日にはチャンピオンズリーグのこの対戦の第2戦のため、スタムフォード・ブリッジへと短い移動を控えている。スレガース監督率いるチームは、4月5日のブライトンとのFAカップ準々決勝で、この一連の試合を締めくくることになる。

しかし、これはイングランド代表にとっても潜在的な悪材料となり得る。わずか3週間後には、2027年女子ワールドカップ予選で世界王者スペインと同組となった「ライオネッス」にとって、極めて重要な一戦が控えている。グループ首位となったチームのみがブラジルでの本大会への自動出場権を獲得でき、アイスランドとウクライナを加えたグループの残り3チームはプレーオフを勝ち抜かなければならない。

ウィリアムソンがその代表戦期間前に復帰できるかとの問いに、スレガース監督は次のように答えた。「そう願っている。それが計画だ。大きな問題ではない。我々は賢明に行動し、適切なタイミングを見極め、彼女の体が完全に準備が整った時点で、再びチームでプレーさせる必要がある。」